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10.09.2024

Слэмить, как слэмили наши деды! DEFEATED SANITY выпускают «Chronicles Of Lunacy»

Новинки и новости

В конце ноября DEFEATED SANITY выпускают седьмой альбом Chronicles Of Lunacy, и кто — после The Sanguinary Impetus четырехлетней давности — ждал от данной новости очередных умопомрачительных технарских заворотов, атмосферной дичи, перегибов и приджазованных премудростей, знайте: не в этот раз.

«На последних релизах мы делали акцент на прогрессивной части нашего звучания, — комментирует драммер и один из основателей коллектива Lille Gruber, — и… мы по-прежнему любим эксперименты, однако на новом альбоме основное внимание уделяется слэмовой, брутальной составляющей, за которую фанаты полюбили Psalms Of The Moribund и Chapters Of Repugnance«.

Как и что это будет, оцениваем по двум доступным синглам.

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