Слэмить, как слэмили наши деды! DEFEATED SANITY выпускают «Chronicles Of Lunacy»Новинки и новости
В конце ноября DEFEATED SANITY выпускают седьмой альбом Chronicles Of Lunacy, и кто — после The Sanguinary Impetus четырехлетней давности — ждал от данной новости очередных умопомрачительных технарских заворотов, атмосферной дичи, перегибов и приджазованных премудростей, знайте: не в этот раз.
«На последних релизах мы делали акцент на прогрессивной части нашего звучания, — комментирует драммер и один из основателей коллектива Lille Gruber, — и… мы по-прежнему любим эксперименты, однако на новом альбоме основное внимание уделяется слэмовой, брутальной составляющей, за которую фанаты полюбили Psalms Of The Moribund и Chapters Of Repugnance«.
Как и что это будет, оцениваем по двум доступным синглам.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
Читайте также:
- «Самый сложный в нашей дискографии». DEFEATED SANITY выпускают «The Sanguinary Impetus»
- Фото: ESSENCE OF DATUM, EXTERMINATION DISMEMBERMENT, RELICS OF HUMANITY, POSTHUMOUS BLASPHEMER, SERDCE, DEFEATED SANITY
- DEFEATED SANITY в Минске. И чумовые все-все-все
- Неделя не для слабонервных. В Минск едут ANIMALS AS LEADERS, VILDHJARTA и DEFEATED SANITY
Обновления
-
BATUSHKA Крысюка будет зваться PATRIARKH
-
Wolf Hoffman из ACCEPT отыграл тантрическую свадьбу
-
Как вам новая вокалистка LINKIN PARK?
-
Vicotnik из DØDHEIMSGARD создал DOEDSMAGHIRD
-
Покончил с собой гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik
-
Aaron Stainthorpe: «Думаю, мы становимся сварливыми стариками. Мы зашли в тупик»
-
Торжественный черный морок: слушаем синглы будущего альбома MORK «Syv»
-
Клавишник ULVER Tore Ylwizaker покончил с собой накануне дня рождения
-
Видеоинтервью. Erkki Seppänen: «На данный момент я просто хочу устроить KYPCK достойные похороны»
-
METALLICA в туре ‘M72’ заказывает по 6000 гитарных медиаторов на каждый концерт
Комментарии
jurgai:
Юрий:
Сколько пафоса то , аж подташнивает . и название группы выбрали такое себе…
Ad Noctum:
Патриарх культа четырёхрукого императора. Восстаньте против угнетателей, братья и сестры, ибо он услышал зов звёздных детей, они приближаются, и день вознесения б�…
Тварь:
Назар Василич написал(а):
А куда Габи делась ?
Сбежала от него вместе со всеми музыкантами из Эксепт.
Так что остается практиковать тантрический секс с таки…
Назар Василич:
Вот это новость ! А куда Габи делась ? Я просто не в курсе, особенно не слежу за Accept Вольф в…
Дед Аким:
Starcross написал(а):
Дед Аким написал(а):
Индия родина секса
То есть до Индии секса не было? А как люди размножались?
Да, точнее сказать родина Камасутры.…
Илюха ноготочки:
Хофман мудак патентованый, рад конечно за него, но хз кому он в 2024 году интересен.…
Другой Александр:
Starcross написал(а):
Дед Аким написал(а):
Индия родина секса
То есть до Индии секса не было? А как люди размножались?
Курим Ветхий Завет, Бытие, до четвёртой гла…
Starcross:
Дед Аким написал(а):
Индия родина секса
То есть до Индии секса не было? А как люди размножались?…
Дед Аким:
Зачем так плохо, хорошая новость. К чему лишнее лицемерие, лишняя скромность. Мужик стройный, лысый, сухой, значит хер стоит, а Индия родина секса, жена видно хочет, п�…
juris:
чур меня х.з. что лучше в данном случае — много пить или сразу самовыпилиться…
Тварь:
Все было норм, пока она не начала старые песни. Тут появился ровно один вопрос — «Зачем?»…
Наиболее ценное мнение:
Добавить комментарий