Симфо-ихтиандры: слушаем новый миник SEPTICFLESH «Amphibians»Новинки и новости
SEPTICFLESH продолжают колесить по Америке: пару дней назад в Мехико группа замутила симфоническое шоу Infernus Sinfonica II, в котором с греками на сцене играли примерно 200 классических музыкантов! И конечно, солдаут.
Дальше они продолжат кататься по США с VLTIMAS и EX DEO. А параллельно с гастролями — новый релиз: четырехпесенный EP Amphibians, в который вошли две новые темы и две оркестрованные версии. Послушать целиком/заказать в физическом формате можно тут, а пока занятная анимация на титульный трек.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 167
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Комментарии
думстер-бумбстер:
Как и всегда эпично, мистично, мрачно и нескучно. Нескучно! Всё ещё не разочаровывают.…
Tadevusz:
А выпусьціць гэты канцэртнік яны не плянуюць? Бо першы быў овертопавы, што на відэа, што на аўдыё.…
jurgai:
николай написал(а):
BENIGHTED кайф, остальные какие то пенсионеры, уж простите.
точно! особенно пенсионеристые MORK + THY ANTICHRIST…
николай:
BENIGHTED кайф, остальные какие то пенсионеры, уж простите.…
jurgai:
труъ snflwr:
Дед Аким:
Замечательный метал круиз, много фото, видео, всё в тему, Настя умеет делать репортажи, превосходно…
Бармалей:
думстер-бумбстер:
Приятно читать, а смотреть рубящиеся группы ещё приятнее! Благодарность.…
jurgai:
Писюн с глазами:
Ну в плане музыки им до крэдлов далеко.
Здесь вообще больше In Extremo какой-нибудь вспоминается.…
Писюн с глазами:
Виктор:
Писюн c глазами написал(а):
Витя, скажи им.
Легенды метала.
Хочу выразить им огромный респект.…
А выпусьціць гэты канцэртнік яны не плянуюць? Бо першы быў овертопавы, што на відэа, што на аўдыё.
Как и всегда эпично, мистично, мрачно и нескучно. Нескучно! Всё ещё не разочаровывают.