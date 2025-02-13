Amphibians septicflesh
13.02.2025

Симфо-ихтиандры: слушаем новый миник SEPTICFLESH «Amphibians»

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SEPTICFLESH продолжают колесить по Америке: пару дней назад в Мехико группа замутила симфоническое шоу Infernus Sinfonica II, в котором с греками на сцене играли примерно 200 классических музыкантов! И конечно, солдаут.

SEPTICFLESH orchestral show

SEPTICFLESH orchestral show new

Дальше они продолжат кататься по США с VLTIMAS и EX DEO. А параллельно с гастролями — новый релиз: четырехпесенный EP Amphibians, в который вошли две новые темы и две оркестрованные версии. Послушать целиком/заказать в физическом формате можно тут, а пока занятная анимация на титульный трек.

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2 комментария

  • Tadevusz написал(а):

    А выпусьціць гэты канцэртнік яны не плянуюць? Бо першы быў овертопавы, што на відэа, што на аўдыё.

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  • думстер-бумбстер написал(а):

    Как и всегда эпично, мистично, мрачно и нескучно. Нескучно! Всё ещё не разочаровывают.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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