03.05.2026

Симфо-блэк олдскулы: новинка OPERA IX «Veneficium»

Новинки и новости

OPERA IX давно превратилась в проект гитариста Ossian D’Ambrosio, который, меняя музыкантов, время от времени подкармливает ностальгическими экзерсисами фанатов старого (не по календарной, разумеется, дате; по подходам, звуку, настроениям, ламповости) сифмо-блэка. Так, в 2026-м у него случился очередной прилив вдохновения и, обновив в очередной раз состав, дядька объявил о выходе альбома Veneficium — первого оригинального материала за 8 лет. На полуразмытой обложке черепа, свечи и тетки с сиськами — все по канону.

Музыкально — такой же винтаж. Причем, уверяет пресс-релиз, ботанический.

«Veneficium — это паломничество сквозь лабиринт темных искусств, ботаническое царство, покоренное лишь мудростью женщин, дерзнувших им овладеть. Это отголоски первозданного прошлого, до сих пор пульсирующие в нашей крови и отзывающиеся в душах, — напоминая, что подобное наследие никогда не будет предано забвению».

