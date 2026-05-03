Симфо-блэк олдскулы: новинка OPERA IX «Veneficium»Новинки и новости
OPERA IX давно превратилась в проект гитариста Ossian D’Ambrosio, который, меняя музыкантов, время от времени подкармливает ностальгическими экзерсисами фанатов старого (не по календарной, разумеется, дате; по подходам, звуку, настроениям, ламповости) сифмо-блэка. Так, в 2026-м у него случился очередной прилив вдохновения и, обновив в очередной раз состав, дядька объявил о выходе альбома Veneficium — первого оригинального материала за 8 лет. На полуразмытой обложке черепа, свечи и тетки с сиськами — все по канону.
Музыкально — такой же винтаж. Причем, уверяет пресс-релиз, ботанический.
«Veneficium — это паломничество сквозь лабиринт темных искусств, ботаническое царство, покоренное лишь мудростью женщин, дерзнувших им овладеть. Это отголоски первозданного прошлого, до сих пор пульсирующие в нашей крови и отзывающиеся в душах, — напоминая, что подобное наследие никогда не будет предано забвению».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 211
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Интервью с NARGAROTH: «Мы живем против своей судьбы. Я больше не хочу в этом участвовать»
-
Металкор-группу ZAO стриминговая платформа забанила как AI-контент
-
Гитарное дарование Grace Bowers удалила аккаунт на youtube: «Мне некомфортно с таким количеством старых людей, что тут сидят»
-
CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена
-
1914 оштрафованы итальянской финансовой полицией
-
Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты
-
Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»
-
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
-
Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»
-
Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?
Комментарии
Sr.999:
Вообще судя по комментам Хоронзон упорно преследует Женю, но Женя не делает выводов. Это уже по своему мета-мефа достижение. Видели в нашей среде таких сабжей, их ми�…
Sr.999:
Eum:
Uada больше цепляет. Может не самый сильный трек на альбоме…
kvltist:
Дружище Христос:
Писюн с глазами написал(а):
Вообще, поражает, это сколько надо прочитать и усвоить всякой эзотерической и хуйни, чтобы простейшие мысли выражать с таким аплом�…
Crow:
Писюн с глазами:
Вообще, поражает, это сколько надо прочитать и усвоить всякой эзотерической и хуйни, чтобы простейшие мысли выражать с таким апломбом.
Евгений, правда интересно, в�…
Тварь:
Это скучный уставший бюргер. Хотя, судя по его фото на архивах, он то ли ковбой, то ли шериф……
Дед Аким:
Новинки
Первые несколько русских
Красавица Елена Минина, выпускница школы Александра Гр…
Олаф:
блэкари говорят практически то же , что и христиане…вот это я понимаю деградация..
Понятно, что никто никому ничего не обязан, но именно поэтому единственный прав�…
Алексашка:
Рене Зельвегер:
От интервью веет запахом бабушкиной квартиры. Чувствуется дряхлость и усталость от жизни.
Ну а вообще верить этому пиздаболу нельзя, конечно же, ни на йоту. Все эти …
MRK:
какая облога такая и музляка