Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»Блог
Новая тема DIMMU BORGIR из будущего альбома группы Grand Serpent Rising вызвала неоднозначную реакцию, однако Silenoz убежден, что все было сделано как надо.
«Работа над новым диском заняла много времени — по той простой причине, что качество должно перевешивать количество. Мы не спешим. Сильное черное искусство не должно форсироваться — ибо оно потеряет свою мощь, — поведал музыкант в недавнем интервью. — Конечно, процесс совершенствования может стать практически бесконечным. Постоянно хочется что-то улучшить — это проклятие артиста, — и тем не менее, однажды ты подходишь к точке, когда все складывается как надо. И выглядит точно так, как хотелось бы.
Конечно, есть некие ожидания от публики — как бы хотелось, чтобы люди восприняли новую запись. Но как бы там ни было, наше личное ощущение не поменять: мы чувствуем, что создали прекрасную коллекцию песен, что это восхитительно звучащий альбом. Так что цель достигнута. А станет ли он классикой, пройдет ли испытание временем, как наши лучшие релизы, — посмотрим в долговременной перспективе.
Как было в случае с Eonian, и как, думаю, будет с Grand Serpent Rising, есть вещи, которые зацепят сразу, а есть нечто, чему понадобится больше времени. Это сочетание, я считаю, и есть признак отличного альбома. Но, с другой стороны, многих он и разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком. В такое уж мы живем время!
Проведя столько лет в музыке, в группе, в работе над музыкой, ты, конечно, хотел бы, чтобы фэны одобрили материал, в который вложены многие часы, масса сил и энергии. Это как вишенка на торте, важный бонус к тому, что мы сами считаем выполненной задачей и целью».
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
Комментарии
asdf:
Ваше величество:
Абсолютно любая музыка на любителя , и не за чем оправдываться , и кому то чего то доказывать . не нравится — не слушай , и всё.…
MRK:
«Но, с другой стороны, многих он и разочарует» — это, видимо, тоже есть признак отличного альбома…
Александр:
Ad Noctum написал(а):
Лучший, на мой вкус, альбом Боргиров — перезаписанный Stormblåst в версии 2005 года.
В точку!…
Ad Noctum:
Лучший, на мой вкус, альбом Боргиров — перезаписанный Stormblåst в версии 2005 года.…
Antonarchus:
Zaebis’! …
мы стареем вместе с ними. ентрон лучший