‘Шизофренические’ кавалеры. Смотрим новый клип CAVALERA «From The Past Comes The Storms»Новинки и новости
Безусловно, песня, легшая в основу нового видео CAVALERA, анимацию которого изготовил маэстро Costin Chioreanu, не нова: после перезаписи Morbid Visions и Bestial Devastation братья взялись за не менее легендарную Schizophrenia, и шторм из славного прошлого обрел свежий звук.
Max Cavalera: «From The Past Comes The Storms» — яростная открывашка альбома. Это новаторская тема, воплотившая ментальность метал-движения 80-х. Мне очень нравятся апокалиптические видения из клипа Costin, воскрешающие темы жизни, смерти, войны и боли. А играть все это вживую будет просто бомбически!»
…Insanity, lacerating the last sanity
Endlessly, still remains on minds
Lunacy, masses smashed by a holy shit
No regret, from the past comes the storms
Некоторые пользователи ютуба в комментариях к видео называют решение переосмыслить старые релизы гениальным. Я не знаю, уместен ли именно этот эпитет, однако повод переслушать определенно есть. И видеоряд правда под стать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 326
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Комментарии
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juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit…
D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
Поляки Besatt -Demonicon (2010)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых …
juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
(Baby Reindeer, 2024) — это плохой популярный сериал, там блять одни гомики и извращенцы всех мастей))
Это плохие гомосек…
Другой Александр:
Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая баш…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)
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juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интер…
Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
Cavaleras always welcome