max iggor cavelera conspiracy photo
29.05.2024

‘Шизофренические’ кавалеры. Смотрим новый клип CAVALERA «From The Past Comes The Storms»

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Безусловно, песня, легшая в основу нового видео CAVALERA, анимацию которого изготовил маэстро Costin Chioreanu, не нова: после перезаписи Morbid Visions и Bestial Devastation братья взялись за не менее легендарную Schizophrenia, и шторм из славного прошлого обрел свежий звук.

Max Cavalera: «From The Past Comes The Storms» — яростная открывашка альбома. Это новаторская тема, воплотившая ментальность метал-движения 80-х. Мне очень нравятся апокалиптические видения из клипа Costin, воскрешающие темы жизни, смерти, войны и боли. А играть все это вживую будет просто бомбически!»

…Insanity, lacerating the last sanity
Endlessly, still remains on minds
Lunacy, masses smashed by a holy shit
No regret, from the past comes the storms

Некоторые пользователи ютуба в комментариях к видео называют решение переосмыслить старые релизы гениальным. Я не знаю, уместен ли именно этот эпитет, однако повод переслушать определенно есть. И видеоряд правда под стать.

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