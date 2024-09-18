Sharon Den Adel, WITHIN TEMPTATION: «Недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч»

В недавнем радиоинтервью Sharon Den Adel с присущей ей вежливой прямотой высказалась, что, мол, даже неплохо, когда фан-база чистится сама собой. Так у WITHIN TEMPTATION, совсем недавно поджигавших Интернет активной поддержкой Украины, случилось и после месяца гей-прайда.

«Честно говоря, даже не уверена, стоит ли это говорить в эфире, но я была немного в шоке от нашей собственной аудитории. Еще недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч. То было просто сообщение о прайд-параде (ежегодное мероприятие в поддержку ЛГБТИК+ сообщества) в Нидерландах. Мы потеряли 20 тысяч человек из-за поста, в котором говорилось о равенстве всех людей…

Меня не волнует потеря подписчиков, просто в целом был шок. Если такое количество людей возмущено подобным посылом, то типа… вообще, куда катится мир? Мне стало грустно от этой мысли. Как так? Ты просто говоришь о равенстве, о том, как мы относимся друг к другу, как воспринимаем друг друга. И вот такое… просто вау. Ведь реакция на то, что ты постишь, в том числе отражает то, что происходит в обществе, и как люди к этому относятся. Я не ожидала подобного. Но с другой стороны, вообще не жалею, что так вышло. И даже рада. Это почистило «базу». Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? Ну, блин, серьезно…»

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