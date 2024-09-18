Sharon Den Adel pride
18.09.2024

Sharon Den Adel, WITHIN TEMPTATION: «Недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч»

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В недавнем радиоинтервью Sharon Den Adel с присущей ей вежливой прямотой высказалась, что, мол, даже неплохо, когда фан-база чистится сама собой. Так у WITHIN TEMPTATION, совсем недавно поджигавших Интернет активной поддержкой Украины, случилось и после месяца гей-прайда.

«Честно говоря, даже не уверена, стоит ли это говорить в эфире, но я была немного в шоке от нашей собственной аудитории. Еще недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч. То было просто сообщение о прайд-параде (ежегодное мероприятие в поддержку ЛГБТИК+ сообщества) в Нидерландах. Мы потеряли 20 тысяч человек из-за поста, в котором говорилось о равенстве всех людей…

Меня не волнует потеря подписчиков, просто в целом был шок. Если такое количество людей возмущено подобным посылом, то типа… вообще, куда катится мир? Мне стало грустно от этой мысли. Как так? Ты просто говоришь о равенстве, о том, как мы относимся друг к другу, как воспринимаем друг друга. И вот такое… просто вау. Ведь реакция на то, что ты постишь, в том числе отражает то, что происходит в обществе, и как люди к этому относятся. Я не ожидала подобного. Но с другой стороны, вообще не жалею, что так вышло. И даже рада. Это почистило «базу». Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? Ну, блин, серьезно…»

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9 комментариев

  • Чичгачгук написал(а):

    «Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта история с прайдом очередной пример того, как разделить общество и не дать ему солидаризироваться.

    Мир кипит от других насущных проблем, но давайте поговорим о проблема гей/черных/серых/низких меетшинств.

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  • Другой Александр написал(а):

    Какие же отсталые люди! Посмели отписаться от неприятного контента. Ведь прогрессивный, современный чел обязан подавлять в себе здоровую брезгливость. А они вон как… Это в самом деле шокирует)))

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Чичгачгук написал(а):
    «Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта история с прайдом очередной пример того, как разделить общество и не дать ему солидаризироваться.

    Мир кипит от других насущных проблем, но давайте поговорим о проблема гей/черных/серых/низких меетшинств.
    Во-первых, да.
    Во-вторых, люди не равны и никогда равны не будут, пока не вымрут.
    В-третьих, Шарон все равно красавица, прелесть, умница, талантливая привлекательная девушка, писюн дрожит.

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  • Metaller555 написал(а):

    Все таки 20 тыс нормальних люлей нашлось. Не все потеряно…

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  • Дед Аким написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Чичгачгук написал(а):
    «Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта история с прайдом очередной пример того, как разделить общество и не дать ему солидаризироваться.

    Мир кипит от других насущных проблем, но давайте поговорим о проблема гей/черных/серых/низких меетшинств.
    Во-первых, да.
    Во-вторых, люди не равны и никогда равны не будут, пока не вымрут.
    В-третьих, Шарон все равно красавица, прелесть, умница, талантливая привлекательная девушка, писюн дрожит.
    Писюн с глазами, отлично все сказалhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Писюн с глазами написал:
    В-третьих, Шарон все равно красавица, прелесть, умница, талантливая привлекательная девушка, писюн дрожит.

    Так ведь полтос ей уже. Наверное даже для Деда Акима с его 46-летним писюном старовата) А для твоего 38-летнего уж тем более)) Хотя, конечн, дело твоё…

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  • Юрий написал(а):

    Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))

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  • Назар Василич написал(а):

    Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократией оказывается по факту принудительным соглашательством с любыми девиациями, с любым идиотизмом, со всем, что может прийти в голову, и в какой-то момент объявляется разновидностью нормы ? По ситуации — заботит ли меня движение лгбт ? По большому счету, глубоко пофиг, но лучше бы его не было. Могу ли я критиковать движение лгбт ? Нет, не могу, попаду под отмену. Если мне это не нравится, я обязан соврать самому себе, и ответить, что да, это в принципе неплохо. Так работает демократия ?

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  • россия-чума 21 века написал(а):

    Юрий написал(а):
    Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))
    Пидараса ты в зеркале увидишь,сучий потрох.

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