Sharon Den Adel, WITHIN TEMPTATION: «Недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч»Блог
В недавнем радиоинтервью Sharon Den Adel с присущей ей вежливой прямотой высказалась, что, мол, даже неплохо, когда фан-база чистится сама собой. Так у WITHIN TEMPTATION, совсем недавно поджигавших Интернет активной поддержкой Украины, случилось и после месяца гей-прайда.
«Честно говоря, даже не уверена, стоит ли это говорить в эфире, но я была немного в шоке от нашей собственной аудитории. Еще недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч. То было просто сообщение о прайд-параде (ежегодное мероприятие в поддержку ЛГБТИК+ сообщества) в Нидерландах. Мы потеряли 20 тысяч человек из-за поста, в котором говорилось о равенстве всех людей…
Меня не волнует потеря подписчиков, просто в целом был шок. Если такое количество людей возмущено подобным посылом, то типа… вообще, куда катится мир? Мне стало грустно от этой мысли. Как так? Ты просто говоришь о равенстве, о том, как мы относимся друг к другу, как воспринимаем друг друга. И вот такое… просто вау. Ведь реакция на то, что ты постишь, в том числе отражает то, что происходит в обществе, и как люди к этому относятся. Я не ожидала подобного. Но с другой стороны, вообще не жалею, что так вышло. И даже рада. Это почистило «базу». Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? Ну, блин, серьезно…»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 366
Читайте также:
- Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»
- WITHIN TEMPTATION, Sharon den Adel: «Мы не собираемся выезжать на сцену на танке»
- Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka признался, что он гей
- Новинка WITHIN TEMPTATION «Wireless» — о тупых солдатах-убийцах
- Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо
- Новый сингл WITHIN TEMPTATION «Don’t Pray For Me»:
- Персонаж Corpsegrinder’a из CANNIBAL CORPSE в «World of Warcraft» переименован ввиду гомофобии
- «Black Metal Rainbows» — объявлен сбор средств на большую радужную LGBT-книжку на тему блэк-метала
- Rob Halford откровенничает: «Я собирался соблазнить Paul Di’Anno»
- Тест на толерантность. Новый сингл гей-группы MAN ON MAN
9 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Sharon Den Adel, WITHIN TEMPTATION: «Недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч»
-
Традиционные ценности: мошпит против порнографии по-техасски!
-
Мужика, заработавшего 10 миллионов на AI-музыке, арестовали за мошенничество
-
Необычный лот: Yngwie Malmsteen продает гитару с «феррари» в нагрузку
-
BATUSHKA Крысюка будет зваться PATRIARKH
-
Wolf Hoffman из ACCEPT отыграл тантрическую свадьбу
-
Как вам новая вокалистка LINKIN PARK?
-
Vicotnik из DØDHEIMSGARD создал DOEDSMAGHIRD
-
Покончил с собой гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik
-
Aaron Stainthorpe: «Думаю, мы становимся сварливыми стариками. Мы зашли в тупик»
Комментарии
россия-чума 21 века:
Юрий написал(а):
Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))
Пидараса ты в зеркале увидишь,сучий потрох.…
Чорны:
Назар Василич:
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократией оказывается по факту принудительным соглашательством с любыми девиациями, с любым и…
Юрий:
Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))…
Другой Александр:
Black Curce — Trodden Flesh (Black/Death)
Анонс второго альбома. Из примечательного: ближе к концу номера оммаж «Vvitchdance» Katharsis.
https://youtu.be/USfyXD6H5RE?feature=shared…
Bronco:
Писюн c глазами написал(а):
По мне, так это не более и не менее дебильно, чем телеги про Люцифера или одинов с торами.
Я тут не так давно начал интересоваться …
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
В-третьих, Шарон все равно красавица, прелесть, умница, талантливая привлекательная девушка, писюн дрожит.
Так ведь полтос ей уже. …
Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
Чичгачгук написал(а):
«Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуи�…
Metaller555:
Писюн с глазами:
Чичгачгук написал(а):
«Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта истори�…
Другой Александр:
Какие же отсталые люди! Посмели отписаться от неприятного контента. Ведь прогрессивный, современный чел обязан подавлять в себе здоровую брезгливость. А они вон ка…
Чичгачгук:
«Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта история с прайдом очередной пример …
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
— а ещё, в Америке негров линчуют, на собаках женятся, и детей едят!
— надо ехать!
После предвыборных президентских дебатов новая тема: эм�…
«Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта история с прайдом очередной пример того, как разделить общество и не дать ему солидаризироваться.
Мир кипит от других насущных проблем, но давайте поговорим о проблема гей/черных/серых/низких меетшинств.
Какие же отсталые люди! Посмели отписаться от неприятного контента. Ведь прогрессивный, современный чел обязан подавлять в себе здоровую брезгливость. А они вон как… Это в самом деле шокирует)))
Чичгачгук написал(а):
«Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта история с прайдом очередной пример того, как разделить общество и не дать ему солидаризироваться.
Мир кипит от других насущных проблем, но давайте поговорим о проблема гей/черных/серых/низких меетшинств.
Во-первых, да.
Во-вторых, люди не равны и никогда равны не будут, пока не вымрут.
В-третьих, Шарон все равно красавица, прелесть, умница, талантливая привлекательная девушка, писюн дрожит.
Все таки 20 тыс нормальних люлей нашлось. Не все потеряно…
Писюн с глазами написал(а):
Чичгачгук написал(а):
«Ну скажите, кто вообще может быть против равенства для всех, вне зависимости от ориентации? » — класс буржуинов. И вообще вся эта история с прайдом очередной пример того, как разделить общество и не дать ему солидаризироваться.
Мир кипит от других насущных проблем, но давайте поговорим о проблема гей/черных/серых/низких меетшинств.
Во-первых, да.
Во-вторых, люди не равны и никогда равны не будут, пока не вымрут.
В-третьих, Шарон все равно красавица, прелесть, умница, талантливая привлекательная девушка, писюн дрожит.
Писюн с глазами, отлично все сказал
Писюн с глазами написал:
В-третьих, Шарон все равно красавица, прелесть, умница, талантливая привлекательная девушка, писюн дрожит.
Так ведь полтос ей уже. Наверное даже для Деда Акима с его 46-летним писюном старовата) А для твоего 38-летнего уж тем более)) Хотя, конечн, дело твоё…
Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократией оказывается по факту принудительным соглашательством с любыми девиациями, с любым идиотизмом, со всем, что может прийти в голову, и в какой-то момент объявляется разновидностью нормы ? По ситуации — заботит ли меня движение лгбт ? По большому счету, глубоко пофиг, но лучше бы его не было. Могу ли я критиковать движение лгбт ? Нет, не могу, попаду под отмену. Если мне это не нравится, я обязан соврать самому себе, и ответить, что да, это в принципе неплохо. Так работает демократия ?
Юрий написал(а):
Как правило все пидарасы топят за Украину. Совпадение ? не думаю. )))
Пидараса ты в зеркале увидишь,сучий потрох.