Shane Embury
03.04.2026

Shane Embury выпускает сольный альбом. Угадайте стиль!

Новинки и новости

Shane Embury задействован примерно в двух десятках музыкальных проектов, названия парочки которых многим тут, возможно, ни о чем и не скажут. В числе прочего у него есть странноватый личный DARK SKY BURIAL, теперь же дядька добрался и до дебютного сольника под своим именем. Альбом выйдет в июне, будет называться Bridge To Resolution, и… сможете ли вы предугадать его стиль? Делаем ставки!

Относительно лирики, по словам Шейна, он начал работать над релизом в мрачный период пандемии, потому было много времени покопаться в себе. Зависимости, ментальные проблемы, прочие жизненные вещи, которые музыкант описывал в своей автобиографии 2023 года «Life? …And Napalm Death».

«Это очень особенный для меня альбом — его поймут близкие люди, которые знают, с какими сложностями мне пришлось столкнуться в последние годы. Жизнь есть жизнь, но как бы что ни сложилось, у нас есть шанс стать лучшими версиями себя ради тех, кого мы любим. Этот альбом погружает во мрак… но за стеной мрака всегда присутствует свет».

Слушаем первый сингл «Spasm Prayer».

Количество просмотров: 1 963

17 комментариев

  • Христос (который) Иисус написал(а):

    зачёт

    >>>
  • Чингачгук написал(а):

    Достойно

    >>>
  • Bronco написал(а):

    Неплохо. Атмосферненько так.

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Отличное произведение, дед талантливо сочетает миксы жанров, очень мелодично и энергично

    >>>
  • Шейн написал(а):

    Дед Аким написал(а):
    дед талантливо сочетает миксы жанров, очень мелодично и энергично

    Сам ты дед

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Так и не спорю, 47 лет, вообще надо относиться к этому философски, возраст, это то, что изменить нельзяhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Чорны написал(а):

    Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?

    >>>
    Если говорят, что поздно, то сколько П-ну, Лу-ко, Тра-у лет?

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Оффтоп-потоки сознания прошу в соответствующую рубрику. Задолбал. https://www.hitkiller.com/offtop-razgovory-obo-vsem.html

    >>>
  • MRK написал(а):

    Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

    >>>
  • понурый митолизд написал(а):

    MRK написал(а):
    Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ
    заметано, Деду больше не наливать!

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Вот что бывает, когда встречаются кризис среднего возраста, алкоголь и возможность хуярить комменты без ограничений.
    А песенка прикольная, но на раз. Вокал как будто слишком эффектами придушили

    >>>

