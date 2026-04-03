Shane Embury выпускает сольный альбом. Угадайте стиль!Новинки и новости
Shane Embury задействован примерно в двух десятках музыкальных проектов, названия парочки которых многим тут, возможно, ни о чем и не скажут. В числе прочего у него есть странноватый личный DARK SKY BURIAL, теперь же дядька добрался и до дебютного сольника под своим именем. Альбом выйдет в июне, будет называться Bridge To Resolution, и… сможете ли вы предугадать его стиль? Делаем ставки!
Относительно лирики, по словам Шейна, он начал работать над релизом в мрачный период пандемии, потому было много времени покопаться в себе. Зависимости, ментальные проблемы, прочие жизненные вещи, которые музыкант описывал в своей автобиографии 2023 года «Life? …And Napalm Death».
«Это очень особенный для меня альбом — его поймут близкие люди, которые знают, с какими сложностями мне пришлось столкнуться в последние годы. Жизнь есть жизнь, но как бы что ни сложилось, у нас есть шанс стать лучшими версиями себя ради тех, кого мы любим. Этот альбом погружает во мрак… но за стеной мрака всегда присутствует свет».
Слушаем первый сингл «Spasm Prayer».
Автор: Anastasiya
17 комментариев
Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что 'Master Of Puppets' — это лучший альбом в метале на все времена»
NEUROSIS вернулся
Пока KING DIAMOND не видит. Участники группы создали проект LEX LEGION
Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
Alissa White-Gluz запустила группу ГОЛУБАЯ МЕДУЗА (не путать с устрицей)
Гитара David Gilmour продана на аукционе за рекордную сумму
В Ярославле разогнали метал-концерт «Похороны зимы»
Из пропущенного в 2025-м. RITUALMORD «This Is Not Lifelover»
Jacoby Shaddix, PAPA ROACH: «Меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим»
Писюн с глазами:
Вот что бывает, когда встречаются кризис среднего возраста, алкоголь и возможность хуярить комменты без ограничений.
А песенка прикольная, но на раз. Вокал как буд�…
понурый митолизд:
заметано, Деду больше не наливать!…
MRK:
Anastasiya:
Оффтоп-потоки сознания прошу в соответствующую рубрику. Задолбал. https://www.hitkiller.com/offtop-razgovory-obo-vsem.html…
Дед Аким:
Хотел бы поделиться ещё воспоминанием из молодости, в те годы работал продавцом — консультантом на Малой Бронной улице, почти центр Москвы, рядом те самые Патриарши…
Дед Аким:
Можно сказать некоторое и довольно продолжительное время был под влиянием темного принца удовольствий — Слаанеш. Правда некоторые нормы не нарушал, не было гомосе…
Дед Аким:
Почему раньше ничего не добился? Хороший вопрос. Ебланом был, работал продавцом-консультантом, администратором зала, менеджером по продажам, ещё продавцом консуль�…
Дед Аким:
Если говорят, что поздно, то сколько П-ну, Лу-ко, Тра-у лет?…
Дед Аким:
У меня в отличие от выше перечисленных товарищей такого Наполеоновского плана нет, есть реальный, житейский. Сейчас работаю ведущим специалистом общего отдела в Г�…
Fredguitarist:
металлика никогда не умела играть в металл.
Главное — высекать!
точняк! кто не понимает этого — тот малолетний придурок аля…
Дед Аким:
Изменить нельзя, когда в гроб гвоздь вгоняют, остальное можно. Сколь�…
Чорны:
Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?…
Дед Аким:
Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, оригинал суперхит 80х Роберта Палмера
Rob…
зачёт
Достойно
Неплохо. Атмосферненько так.
Отличное произведение, дед талантливо сочетает миксы жанров, очень мелодично и энергично
Сам ты дед
Так и не спорю, 47 лет, вообще надо относиться к этому философски, возраст, это то, что изменить нельзя
Но, все таки, если изменить что то нельзя, то возможно это и не возраст?
Изменить нельзя, когда в гроб гвоздь вгоняют, остальное можно. Сколько П-ну, Лу-ко, Тра-у лет? До сих пор черти движуху делают.
У меня в отличие от выше перечисленных товарищей такого Наполеоновского плана нет, есть реальный, житейский. Сейчас работаю ведущим специалистом общего отдела в ГБУ Жилищник, хочу в сентябре 2026 пойти на два года заочного, получить второе высшее юридическое образование и пойти повыше, либо в Управу, либо в жилищную инспекцию, ещё комп получше изучить, в частности Microsoft Excel, нужная тема, а так не айтишник и не сисадмин, но базовые знания пользователя есть.
Если говорят, что поздно, то сколько П-ну, Лу-ко, Тра-у лет?
Почему раньше ничего не добился? Хороший вопрос. Ебланом был, работал продавцом-консультантом, администратором зала, менеджером по продажам, ещё продавцом консультантом, потом им же в другой компании, кладовщиком, руководителем ПВЗ Ozon, менеджером нескольких пунктов выдачи Ozon, как всё это надоело. Главное мотивации не было, достойного круга общения. Были девушки легкого поведения, были и хорошие девушки, правда мало таких было, друзья бухари, сам бухал. Больше 12 лет был в тусовке говнарей, любителей русского рока, там концерты, Нашествие и все дела. Сейчас тоже люблю русский рок, но как память, не всё, некоторое лучшее, на более осознанном, интеллектуальном уровне. Три года работаю в жилищнике, многое поменялось. Хочу сказать молодым — учитесь, получайте образование, ходите на курсы, развивайтесь во всех планах — время самый ценный ресурс.
Можно сказать некоторое и довольно продолжительное время был под влиянием темного принца удовольствий — Слаанеш. Правда некоторые нормы не нарушал, не было гомосекства и наркотиков. Это так инфа для фанов великой вселенной Warhammer. Их среди металхедов много.
Группа «Ария» — «Искушение» (1989)
https://youtu.be/q58YD8XtNEw?si=tMtcrSgc89FTiLFh
Хотел бы поделиться ещё воспоминанием из молодости, в те годы работал продавцом — консультантом на Малой Бронной улице, почти центр Москвы, рядом те самые Патриаршие Пруды Булгакова, приходил Михаил Козырев, ген директор Нашего Радио, тогда с ним общался, не были корефанами, я был совсем молодой, глупый, да даже сейчас с ним было бы тяжело общаться, у него интеллект сильно выше, хотя я тоже развился, было бы более интересно
А тогда был вообще глупыш, так вот про эту песню поговорили, Михаил сказал — реально шедевр.
Выписка из Вики — «Иван Кайф»— советская и российская рок-группа, созданная в Новосибирске в 1988 году (первые песни, написанные будущими участниками группы, были исполнены ими со сцены в декабре 1988 года, первый официальный концерт группы состоялся 3 декабря 1993 года).
Самые известные песни группы: «Акутагава-сан», «Катится любовь», «Иду один», «Приключения Че Гевары», «Танец Шакьямуни», «Ангел-II», «Штирлиц», «Не Весна», «Белокровие», «Сестренка».
22 декабря 2011 года Михаил Зуев лидер группы скончался в результате сердечного приступа.
А шедевр остался, стихи, лиричное, мелодичное, драматичное, красивое произведение. Вот классика русского рока, а не многие позеры.
Иван Кайф-Катится любовь
https://youtu.be/8OpyowDtBUg?si=vWMRFBLOSIxucV3O
Оффтоп-потоки сознания прошу в соответствующую рубрику. Задолбал. https://www.hitkiller.com/offtop-razgovory-obo-vsem.html
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ
заметано, Деду больше не наливать!
Вот что бывает, когда встречаются кризис среднего возраста, алкоголь и возможность хуярить комменты без ограничений.
А песенка прикольная, но на раз. Вокал как будто слишком эффектами придушили