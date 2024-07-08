alnamroodofficial
08.07.2024

Шайтан-продакшнс. Вышел новый альбом блэкарей из Саудовской Аравии AL-NAMROOD

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Непонятно, как так: то ли эти ребята — мастера маскировки, то ли не все так страшно в Саудовской Аравии, то ли они таки оттуда уехали; как бы там ни было, в начале июня на всех музыкальных платформах появился новый, уже десятый альбом самой известной антимусульманской группы из мусульманской страны под названием Al Aqrab, изданный лейблом Shaytan Productions.

Мастеринг диска проводился в Европе — так что звучат аравийцы глаже, качественнее и атмосферное, чем на Wala’at, со всеми их ориентальными фолковыми фишечками и прочей экзотикой. Не гениально, но необычно и определенно достойно внимания.

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