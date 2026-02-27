SEPULTURA выпускает самый-самый последний ЕР «The Cloud Of Unknowing»Новинки и новости
После того, как два с половиной года назад SEPULTURA торжественно объявили об уходе на пенсию, группа непрестанно выступает — и так же непрестанно объявляет новые туры. (Параллельно с ностальгическими гастролями гоняют братья Кавалера, играя старые альбомы, — так что по факту «сепультурщины» в мире становится только больше.) Теперь же мужики решили усилиться — и выпустить «самый-самый последний прощальный» миник под названием The Cloud Of Unknowing. Поверим ли мы, что этим и закончится? Не обязательно! Но послушаем.
«Это будет одним из самых разнообразных и эмоционально сложных релизов. Четыре трека ЕР служат горько-сладким прощанием, демонстрируя полный спектр творческого вдохновения SEPULTURA, отражая в полной мере и ярость, и глубину, характерную для музыки группы».
Первой прощальная бригада презентовала тему “The Place”, посвященную эмигрантам.
