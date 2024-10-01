«Сейчас все в группе понимают, что и как делать. И результат превосходен». На подходе второй диск THE HALO EFFECT

«Сейчас все в группе понимают, что и как делать. И результат превосходен». На подходе второй диск THE HALO EFFECTНовинки и новости
Пока я собираюсь с силами, мыслями и медиафайлами, чтобы рассказать о приключениях на фестивале Louder Than Life 2024, новинка от «IN FLAMES здорового человека», как восприняли появление гетеборгской группы THE HALO EFFECT несколько лет назад. На начало 2025 года коллектив анонсировал второй лонгплей March Of The Unheard, евротур с PAIN — и к прослушиванию уже доступен сингл «Detonate».
Mikael Stanne: «Музыка релиза написана давным-давно, вопрос только к расписанию лейблов — как они вместят диск в свои графики и успеют обеспечить промоцию. Потому придется подождать до января. Но!.. Альбом получился реально крутым. И я горжусь проделанной работой, тем, как офигенно все звучит. Niclas и Jesper вышли на новый уровень уверенности в своих силах, убежденности в правильности подхода — и создали пачку невероятных песен. С первым альбомом мы еще немного сомневались — мол, давайте попробуем, рискнем, посмотрим, что выйдет из всей затеи, — а теперь совершенно спокойны и уверены в своих силах. Абсолютно все понимают, что и как делать. И результат превосходен».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 259
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Комментарии
Виктор:
Андрей:
Ukko:
СиРОЖА написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!
Хэммету что до Detonate что до pinball ma…
СиРОЖА:
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!
Хэммету что до Detonate что до pinball map еще расти и рас�…
Другой Александр:
Potato Lich написал(а):
Vlad написал(а):
Дружище Христос написал(а):
CdG
Что это?
Скорее всего, Culte des Goules. Такое же сильно на любителя, как и сабж.
Обожаю вот этот моме…
Писюн с глазами:
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!…
СиРОЖА:
Potato Lich:
Potato Lich:
Vlad написал(а):
Дружище Христос написал(а):
CdG
Что это?
Скорее всего, Culte des Goules. Такое же сильно на любителя, как и сабж.…
Lerv:
Пытанне для тых, хто ў тэме — праз якое дыстра можна набыць фізічны рэліз VIEDŹMINY PAKUTY у Менску? Чэкаў старонку Niemarač Clan https://niemaracz.com/bands ды бэндкампу Aeon of Horus https://aeonofhorus.band…
Vlad:
Windom Earle:
Дружище Христос написал(а):
Windom Earle написал(а):
Дружище Христос
Прежде чем открывать свой грязный рот, тебе нужно учиться общаться, спорить и т.д.
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Дружище Христос:
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Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!
Хэммету что до Detonate что до pinball map еще расти и расти
СиРОЖА написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
Проклятый Кирк Хэммет!
Хэммету что до Detonate что до pinball map еще расти и расти
На колу висит мочало начинаем всё сначала. А Эллочка Людоедочка продолжает свой неравный бой с Вандербильдихой…
дрислово какое-то однообразное