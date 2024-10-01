THE HALO EFFECT album
01.10.2024

«Сейчас все в группе понимают, что и как делать. И результат превосходен». На подходе второй диск THE HALO EFFECT

Новинки и новости

Пока я собираюсь с силами, мыслями и медиафайлами, чтобы рассказать о приключениях на фестивале Louder Than Life 2024, новинка от «IN FLAMES здорового человека», как восприняли появление гетеборгской группы THE HALO EFFECT несколько лет назад. На начало 2025 года коллектив анонсировал второй лонгплей March Of The Unheard, евротур с PAIN — и к прослушиванию уже доступен сингл «Detonate».

Mikael Stanne: «Музыка релиза написана давным-давно, вопрос только к расписанию лейблов — как они вместят диск в свои графики и успеют обеспечить промоцию. Потому придется подождать до января. Но!.. Альбом получился реально крутым. И я горжусь проделанной работой, тем, как офигенно все звучит. Niclas и Jesper вышли на новый уровень уверенности в своих силах, убежденности в правильности подхода — и создали пачку невероятных песен. С первым альбомом мы еще немного сомневались — мол, давайте попробуем, рискнем, посмотрим, что выйдет из всей затеи, — а теперь совершенно спокойны и уверены в своих силах. Абсолютно все понимают, что и как делать. И результат превосходен».

Количество просмотров: 259

Читайте также:

5 комментариев

  • СиРОЖА написал(а):

    Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball maphttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
    Проклятый Кирк Хэммет!

    >>>
  • СиРОЖА написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    СиРОЖА написал(а):
    Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
    Проклятый Кирк Хэммет!
    Хэммету что до Detonate что до pinball map еще расти и расти

    >>>
  • Ukko написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Писюн с глазами написал(а):
    СиРОЖА написал(а):
    Detonate — это же неприкрытый дёр с pinball map
    Проклятый Кирк Хэммет!
    Хэммету что до Detonate что до pinball map еще расти и расти
    На колу висит мочало начинаем всё сначала. А Эллочка Людоедочка продолжает свой неравный бой с Вандербильдихой…

    >>>
  • Виктор написал(а):

    дрислово какое-то однообразное

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *