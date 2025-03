Самые дорогие альбомы тяжелой музыки. Еще топ-4

Когда-то я публиковала топ самых затратных в реализации альбомов тяжелого рока. И вот еще четыре в копилку из архивов Kerrang. Сегодня, когда каждый может записать релиз, не выходя из спальни, это выглядит особенно удивительно…

KORN Untouchables

Стоимость — около $4,000,000

KORN строили на Untouchables амбициозные планы. Объединив усилия с продюсером Michael Beinhorn, они поставили целью создать «потрясающе звучащую рок-запись, которую невозможно будет повторить». Работа над альбомом растянулась на два года — из них пять месяцев ушло только на запись вокала, а целый месяц потратили на то, чтобы добиться нужного звучания барабанов, прежде чем вообще приступить к записи. Иногда это превращалось в настоящий театр абсурда: бывало, Jonathan Davis приезжал в студию, пел одну ноту, а ему говорили, что сегодня голос «не в форме» и лучше ему просто вернуться домой.

Так, при записи Untouchables применялись инновационные на то время технологии — настолько прорывные, что разницы никто особо и не заметил. Как говорил в интервью Дэвис, «там была какая-то фигня, которую раньше никто не делал: например, нам пришлось искать людей, чтобы они собирали часы для синхронизации сэмплов» — и все это, естественно, увеличило расходы. Хотя большую часть бюджета просто прожрала сама группа и пятнадцать человек техперсонала, жившие на щедрых ежемесячных окладах.

Fieldy: «Мы переехали в Финикс, сняли пять домов по 10 тысяч долларов за каждый на четыре месяца. Потом перебрались в Лос-Анджелес, арендовали еще пять домов по той же цене еще на четыре месяца. Потом отправились в Канаду и сняли дом за 8 тысяч. Причем это за неделю, а не за месяц».

FOO FIGHTERS One By One

Стоимость — более $1,000,000

FOO FIGHTERS не потратили миллион долларов на запись именно тех песен, что вошли в One By One. За время рекорд-сессий они записали 29 треков, успели их возненавидеть, выкинуть в мусорку и начать все заново — только на этот раз быстро, дешево и, как им тогда казалось, вполне удачно. Позже Dave Grohl прокомментировал: «Мы уже угробили три месяца и миллион долларов на материал, который в итоге просто выбросили. Разница между оригинальной версией «All My Life» и финальной версией «All My Life» была в том, что первая стоила миллион долларов и звучала как отстой, а вторую мы записали у меня в подвале за полчаса — и она стала самым ниибическим хитом, который мы вообще когда-либо выпускали».

AC/DC For Those About To Rock

Стоимость — около $1,000,000

Malcolm Young описывал запись For Those About To Rock как «бестолковую возню», а его брат Angus честно признавался, что «скучал до усрачки». Продюсер Mutt Lange провел первые десять дней студийной сессии, пытаясь добиться идеального звучания малого барабана в разных студиях Парижа, но в итоге сдался, признав задачу невыполнимой. Через три месяца записи (за это время группа даже успела отказаться от тура с THE ROLLING STONES с гонораром в миллион долларов) Malcolm окончательно потерял связь с реальностью. Позже он вспоминал: «Я уже не понимал, все звучит хорошо или плохо. Да, впрочем, никто не понимал, ни мы, ни продюсер. Все просто задолбались».

MY BLOODY VALENTINE Loveless

Стоимость — порядка £250,000

Планировалось, что запись второго альбома MY BLOODY VALENTINE займет всего пять дней. В реальности группа потратила на него два с половиной года и успела сменить не менее 19 студий. Этот бесконечный процесс, когда песни забрасывались на месяцы, во многом явился результатом перфекционизма фронтмена Kevin Shields, который считал, что студийный персонал должен просто нажимать на кнопки и не лезть не в свое дело. Это вызывало, мягко говоря, напряженную атмосферу и тормозило работу. По слухам, замглавы лейбла настолько устал уговаривать группу завершить альбом, что в итоге просто слег с нервным срывом.

