RELICS OF HUMANITY new
29.11.2024

«Самая жестокая ода тьме и безбожию». RELICS OF HUMANITY анонсировали третий альбом

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Утро началось с того, что, открыв ленту фб, увидела пост знакомого местного металхеда-доминиканца — типа, жду-не дождусь нового релиза группы RELICS OF HUMANITY. Ну, думаю, ничего себе. Второй и последний на сегодняшний день альбом беларусов (номинально; часть группы живет в Европе, вроде б на Кипре) Ominously Reigning Upon The Intangible вышел более десяти лет назад — и с тех пор от «реликов» поступали только отдельные песни.

Ажиотаж, однако, оказался неслучаен: в конце января 2025 года на американском лейбле Willowtip Records выходит лонгплей Absolute Dismal Domain, и судя по свежевыложенному треку «Smoldering Of Seraphim», все будет максимально плотно.

«Absolute Dismal Domain — это девять актов музыкального откровения, в которых запечатлена история абсолютного уничтожения света. Это повествование о крушении всего святого: гибели духа (Бога) и распаде материи (Солнца и звезд). Каждая нота погружает в беспросветную тьму и воспевает триумф чистого, безжалостного нигилизма. Это самая жестокая ода тьме и безбожию, созданная во славу Мрака».

P.S. Завтра у нас третий раз играют EXTERMINATION DISMEMBERMENT, прямо беларуские дэз-метал недели в США.

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