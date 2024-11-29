«Самая жестокая ода тьме и безбожию». RELICS OF HUMANITY анонсировали третий альбом

«Самая жестокая ода тьме и безбожию». RELICS OF HUMANITY анонсировали третий альбомНовинки и новости
Утро началось с того, что, открыв ленту фб, увидела пост знакомого местного металхеда-доминиканца — типа, жду-не дождусь нового релиза группы RELICS OF HUMANITY. Ну, думаю, ничего себе. Второй и последний на сегодняшний день альбом беларусов (номинально; часть группы живет в Европе, вроде б на Кипре) Ominously Reigning Upon The Intangible вышел более десяти лет назад — и с тех пор от «реликов» поступали только отдельные песни.
Ажиотаж, однако, оказался неслучаен: в конце января 2025 года на американском лейбле Willowtip Records выходит лонгплей Absolute Dismal Domain, и судя по свежевыложенному треку «Smoldering Of Seraphim», все будет максимально плотно.
«Absolute Dismal Domain — это девять актов музыкального откровения, в которых запечатлена история абсолютного уничтожения света. Это повествование о крушении всего святого: гибели духа (Бога) и распаде материи (Солнца и звезд). Каждая нота погружает в беспросветную тьму и воспевает триумф чистого, безжалостного нигилизма. Это самая жестокая ода тьме и безбожию, созданная во славу Мрака».
P.S. Завтра у нас третий раз играют EXTERMINATION DISMEMBERMENT, прямо беларуские дэз-метал недели в США.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
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Комментарии
николай:
ну и пошёл нах…й. Не знаю кто это, но раз так даже и не буду пытаться послушать. Вроде примерно был похожий пассажир, которому розовые кофточки не нравились, правда н…
Шапка-самосранка:
Писюн с глазами написал(а):
Кому что, в статье про бухло нт слова нет
Я к тому, что у всяких ЗОЖников и прочих трезвенников больше всего тараканов в голове, и …
Виктор:
Другой Александр написал(а):
чем новый музон широко известного здесь музыканта, про который новость выше, судя по количеству комментов здесь и там
там не�…
Дед Аким:
Марко молодец, вышел из депресняка и из тени великой группы, отлично получилось, стоит послушать…
СиРОЖА:
Potato Lich написал(а):
Виктор написал(а):
Metaller555 написал(а):
Ну вот такие нынче «рок-звезды»…
а раньше вообще были блэк сэббет. эти рок-звёзды и близко не так плохи…
Другой Александр:
Короче, скандал, который на пустом месте закатил чел из мало кому здесь известной группы, тут всем интереснее, чем новый музон широко известного здесь музыканта, пр�…
Anastasiya:
Antonarchus написал(а):
Настя, а ты про какого «Выжившего»? а то я заинтересовался
Который с Ди Каприо, 2015 года. Тема лесного медведя хорошо раскрыта. …
Antonarchus:
Настя, а ты про какого «Выжившего»? а то я заинтересовался …
Antonarchus:
А может он — закоспирированный тролль на зарплате от Кутулу? Травит всякую мерзость чтоб народ понимал, как им хорошо вдали от такого свинства? …
Antonarchus:
Даже не буду читать, просто по заголовку скажу: Болван, ешь свое мнение в одиночестве. Достал уже, везде.…
Виктор:
те же гитаристы Falling in Reverse я думаю минимум полгода учились играть на гитаре (скорее всего, вроде там какие-то гитары есть), поэтому ну эта группа уже на голову круче (�…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
Простите, а Сирожа с фиксацией на Хэммете случайно не ваша вторая личность будет?
я не понимаю почему надо так сильно выделять Хэммета — …
Назар Василич:
Mustdie написал(а):
И в чем он не прав?
Блин, ну как бы тебе объяснить. Отзеркаль на себя. В твоем городе должен состояться концерт одной из твоих любимых групп. �…
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