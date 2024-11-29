«Самая жестокая ода тьме и безбожию». RELICS OF HUMANITY анонсировали третий альбом

а раньше вообще были блэк сэббет. эти рок-звёзды и близко не так плохи…

Anastasiya:

Antonarchus написал(а):

Настя, а ты про какого «Выжившего»? а то я заинтересовался

Который с Ди Каприо, 2015 года. Тема лесного медведя хорошо раскрыта. …