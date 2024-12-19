SADIST’ское рождество

SADIST’ское рождествоНовинки и новости
Каждому свои зимние праздники, а мужички из SADIST озверели и записали миник «рождественских» песен под названием Jugular Bells. Так что если кого достали «Let it snow» и прочие ванильные хиты сезона, вполне можно освежить сетлист техничным прог-дэзом от Tommy Talamanca и Trevor Nadir. Благо, они не подводят (главное, тексты не читать — с шедевральными образами вроде «саблезубые утки жрут своих птенцов»).
Тем же, кто до сих пор мучается с выбором подарков под елку, итальянцы предлагают готовую упаковку: новый релиз, плюс нашивки, наклейки и, главное, теплая шерстяная фирменная шапочка.
Ну а вот, собственно, видео на титульный трек EP. Новый полноформатный альбом группа обещает в следующем году.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 113
Читайте также:
- «Cчитайте этот альбом SADIST 2.0». Итальянцы выпускают «самый быстрый, самый экстремальный и экспериментальный» альбом в своей истории
- …А голова — в холодильнике! Новая тема SADIST «Bloody Bates»
- Фото: THY DISEASE, SADIST в Минске
- THY DISEASE, SADIST в Минске. Отлично, но мало
- SADIST записали «африканский» альбом «Hyaena»
- «Садистский» проект NUFUTIC
- SADIST, CRIONICS, VIRGIN SNATCH, SERDCE. Концерт в Минске
- Дио, который не похож на Дио; новое видео SADIST
- Интервью с SADIST. «Мы бескомпромиссны, непредсказуемы, в чем-то «непонятны»
Обновления
-
Вокалист LEPROUS Einar Solberg: 10 песен, которые изменили мою жизнь
-
Группа SANGUISUGABOGG выпустила мерч в честь убийцы
-
История одного преступления: блэк-метал, CARPE NOCTEM и немецкий расчленитель
-
Оригинальный состав THE GATHERING отыграет концерты с программой «Mandylion»
-
Ушла эпоха. Nicko McBrain больше не будет выступать с IRON MAIDEN
-
MY DYING BRIDE возвращаются на сцену, но без Аарона
-
Jeff «Mantas» Dunn навсегда уходит из VENOM INC.
-
FALLING IN REVERSE, Ronnie Radke: «Вы всего лишь сраные фанаты, вы ничего не понимаете»
-
Joseph Duplantier, GOJIRA: «Вы должны стать веганами, это уже вопрос выживания человечества»
-
Три самые необычные смерти музыкантов во время концертов
Комментарии
Bronco:
Если «ребята сменят дислокацию», то это будет вообще не true и не evil. Давайте вспомним, что тяжелая музыка — это протест, вызов, это варварство, нигилизм, это грубо. Поэто…
Тварь:
Ну, на самом деле слышно, что голос иногда выдает странные нотки, прорезается в нем какой-то сип/хрип (яркий пример — фрагмент с 0.55 — 1.00, и такое несколько раз по всей п�…
Anastasiya:
Death написал(а):
А почему Миркур? Куда Ливия подевалась?
Я так понимаю, просто временная замена.…
Death:
Anastasiya:
ralph_wiggum написал(а):
Жаль, что не удалось попасть (бьіло желание, но не сложилось?)
Судя по тем видео с американского тура, что я видел, Кинг в очень хорошей форме, …
ralph_wiggum:
Жаль, что не удалось попасть (бьіло желание, но не сложилось?)
Судя по тем видео с американского тура, что я видел, Кинг в очень хорошей форме, интересно бьіло бьі поч…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Новинки
В компьютерах не разбираюсь на уровне сис.админа или программиста (так на уровне пользователя, эл.почт�…
Дед Аким:
Дружище Христос написал(а):
Так, это все лирика, давайте сразу к главному: Аким, писюн дрожит или нет?
Да…
griwski:
Музон в целом модный, сам переслушивал пару лет назад несколько их треков, после того как посмотрел, как Ян Женчак превозносит его вокал. А потом увидел в записи лай�…
Дружище Христос:
Так, это все лирика, давайте сразу к главному: Аким, писюн дрожит или нет?…
griwski:
Кригель, конечно, мощнейший фронтмен!
Их концерт один из лучших концертов, что я посещал в Репаблике.…
Другой Александр:
Тем временем ещё одна работа выпущена. Камбэк удался у группы. Второй альбом после возобновления творческой деятельности ожижаний не обломал…
Алексей:
Добавить комментарий