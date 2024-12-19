sadist band italy
19.12.2024

SADIST’ское рождество

Новинки и новости

Каждому свои зимние праздники, а мужички из SADIST озверели и записали миник «рождественских» песен под названием Jugular Bells. Так что если кого достали «Let it snow» и прочие ванильные хиты сезона, вполне можно освежить сетлист техничным прог-дэзом от Tommy Talamanca и Trevor Nadir. Благо, они не подводят (главное, тексты не читать — с шедевральными образами вроде «саблезубые утки жрут своих птенцов»).

Тем же, кто до сих пор мучается с выбором подарков под елку, итальянцы предлагают готовую упаковку: новый релиз, плюс нашивки, наклейки и, главное, теплая шерстяная фирменная шапочка.

sadist band italy gift box

Ну а вот, собственно, видео на титульный трек EP. Новый полноформатный альбом группа обещает в следующем году.

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