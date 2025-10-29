SABATON: «Хэви-металу больше всего подходит военно-историческая тематика»

SABATON — идеальный образчик того, как придумав свою фишку, разработав детально стиль — от тематики песен до камуфляжных штанов, вечной «бронированной» жилетки вокалиста и танка на сцене, можно попасть в заложники настолько, что каждый новый релиз выглядит, как приступ клаустрофобии.

Пару недель назад группа выпустила альбом одиннадцатый альбом Legends, и, позволив себе невероятную вольность, избежала слова «war» в названии релиза и треков — сосредоточившись на таких мало изученных и непубличных исторических персонажах, как Жанна д’Арк, Наполеон, Юлий Цезарь и Чингисхан. Ну, потому что это: а) воинственно, б) свежо. Как, впрочем, и музыка SABATON, которая сама по себе неплоха (за годы шведы разработали четкую практическую методику написания качающих толпу боевичков), однако… все больше напоминает заводик по переработке уже использованных материалов. Что опять же, сводится к проблеме заложничества.

Pär Sundström: «Хэви-металу больше всего подходит военно-историческая тематика. Другие исторические темы как-то не вписываются. Ну а мы прежде всего хэви-метал группа, этим жанром горят наши сердца. Когда стартовали команду, мы искали какое-то релевантное лирическое направление. Вот и нашли. Конечно, мы не первые: моя любимая группа IRON MAIDEN делала подобное задолго до SABATON. Но… пришла идея, вписалась и осталась с нами. Причем сейчас, 25 лет спустя, мир все еще озабочен войнами, насилием, и тем для творчества нам, увы, предостаточно. Современные конфликты, правда, трогать не будем: это несет слишком сильный политический заряд. А мы стараемся держаться вне политики».

