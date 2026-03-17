HIGH PARASITE
17.03.2026

«С RAMMSTEIN’овским вайбом». Новинка HIGH PARASITE «Drag Me Under»

Новинки и новости

HIGH PARASITE остается любимым детищем Aaron Stainthorpe, хотя, честно, странновато видеть анонсы с его концертами, на которых исполняется материал MY DYING BRIDE.

В настоящий момент группа работает над вторым альбомом — ну а кто соскучился по новинкам и закрутил первый до дырочек, вот, получите. Новый сингл HIGH PARASITE называется «Drag Me Under»; написан он был давно, однако придержан.

Басист/вокалист Danny «Tombs» Lambert поясняет: «Мы сочинили эту тему для первого альбома, и всем она понравилась, однако стилистически выбивалась из общего ряда, обладая неким RAMMSTEIN’овским вайбом. Сейчас же, когда мы начали запись второго диска, решили выпустить ее синглом, дабы вы имели представление, чего ждать в будущем».

Количество просмотров: 60

Читайте также:

1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Прочитал Раммштайн. И подумал, что лысый это Оливер гитарист раммов)

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *