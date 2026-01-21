Via Doloris
21.01.2026

С пылу с жару: «околосатириконовский» проект VIA DOLORIS

Экстрим-новинок от самого SATYRICON давно нет, так что поделюсь свежим приобретением и экспортом Season of Mist. Проект называется VIA DOLORIS, его основал и все сделал Gildas Le Pape, служивший некогда концертным гитаристом SATYRICON, а на барабанах сыграл Frost. Gildas Le Pape — француз, ныне обитающий в Норвегии, гитарный учитель и — внезапно — джазист. Хотя по музыке последнего заметно не будет.

В марте у VIA DOLORIS выходит первый альбом Guerre et Paix — на котором нам обещают «интроспективный путь сквозь основы блэк-метала, проложенные мелодичностью, эмоциональной ясностью и атмосферностью». «Отказываясь следовать канонам жанра, группа возвращает мелодию на ее основополагающую позицию: служить не декорацией, но основной движущей силой музыки».

Ну а насколько ясно и, например, многообещающие звучит первый сингл дебютника «For The Glory», смотрим и слушаем прямо сейчас.

