С пылу с жару: «околосатириконовский» проект VIA DOLORIS

С пылу с жару: «околосатириконовский» проект VIA DOLORISНовинки и новости
Экстрим-новинок от самого SATYRICON давно нет, так что поделюсь свежим приобретением и экспортом Season of Mist. Проект называется VIA DOLORIS, его основал и все сделал Gildas Le Pape, служивший некогда концертным гитаристом SATYRICON, а на барабанах сыграл Frost. Gildas Le Pape — француз, ныне обитающий в Норвегии, гитарный учитель и — внезапно — джазист. Хотя по музыке последнего заметно не будет.
В марте у VIA DOLORIS выходит первый альбом Guerre et Paix — на котором нам обещают «интроспективный путь сквозь основы блэк-метала, проложенные мелодичностью, эмоциональной ясностью и атмосферностью». «Отказываясь следовать канонам жанра, группа возвращает мелодию на ее основополагающую позицию: служить не декорацией, но основной движущей силой музыки».
Ну а насколько ясно и, например, многообещающие звучит первый сингл дебютника «For The Glory», смотрим и слушаем прямо сейчас.
Комментарии
Назар Василич:
Шапка-самосранка:
Vitali написал(а):
Vitali написал(а):
22.12.2025 в 04:45
В этом году 7 октября умер беларуский клавишник Сергей Волк: https://www.facebook.com/groups/273652100481643/posts/1552383882608452. Раздавал gothic metal �…
Шапка-самосранка:
Тварь написал(а):
Тварь написал(а):
18.01.2026 в 20:58
Насколько я любил Креатор 92-2005 (как ни крути, моя первая метал группа), настолько он сейчас стал выхолощенным ком�…
Юрий:
Можно было ещё добавить в список Cannibal Corpse «Hammer Smashed Face» и Ольга Бузова «Мало половин» , не ну а хуле , чудить так чудить ! …
Другой Александр:
Если попало в настроение, то можно и не уснуть. И даже с интересом слушать. Но мне очень редко такое попадает. Не тот темперамент.…
kvltist:
Юрий:
Seras:
Любопытно, но в первых двух синглах («Hellbound» и «Submerged») тоже очень явно ощущалось влияние и присутствие элементов металкора. И это уже вызывало тревогу, как мне кажется…
Тварь:
У Криса Хармса вышло 3 альбома в прошлом году и все они очень хорошие. Сольник и 2ю часть Опус нуара я так до дыр заслушал (первую чуть меньше).…
Христос Не Воскрес:
Илюха ноготочки:
Какой то кал, а не топ на все времена. Понятно что у всех свои вкусы, но раз претендуешь на всеобщность то нужно потрудится получше. Какой нах КФДМ, он бы еще крэйдл оф…
Ветошь:
Ігор:
Каждые два года альбом.Так быстро выгореть можно,от недостатка идей.…
