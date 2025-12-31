С наступающим!!!Блог
Уже совсем скоро закончится 2025-й, и спасибо огромное, что мы опять провели его вместе! Сайт уходит на новогодние каникулы до 4 января, голосовалка за бест-оф второго полугодия в разгаре, всем митола и мира! В качестве новогодней головы из телевизора у нас специальный гость: Ангус из когда-то минской группы ТОРНАДО, поднять виртуальный тост с которым можно — и нужно! — прямо сейчас. С новым годом!!!
Количество просмотров: 131
Ігор:
Не уверен по полугодиям,но некоторое впечатление произвели:
1914
Bliss of flesh
Nihilvm
Hate
Der Weg Einer Freiheit
Nathreism
U Kronah
The Howling Void
В наступившем году ждём:
Natural Spirit
Nokturnal Mortum
Miserere…
Tular:
Другой Александр:
Satanic Warmaster — Drahenkreuz
Демка перед выходом слующего альбома, который намечен на 26-й год.
https://www.youtube.com/watch?v=_MXDu4glACI&list=RD_MXDu4glACI&start_radio=1…
Sonder77:
Выбирать то особо и нечего.По старой дружбе проголосовал за Аморфис.Надеюсь в 26 получше выбор будет.Жду новый Креатор и Мэйхэм!Всех металхэдов сайта с наступающим 2…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
Писюн c глазами написал:
Желаю счастья, здоровья, много хорошей музыки, а еще чтобы в опросе победил Сабато�…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
Желаю счастья, здоровья, много хорошей музыки, а еще чтобы в опросе победил Сабатон и портал озарился пра�…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал:
Желаю счастья, здоровья, много хорошей музыки, а еще чтобы в опросе победил Сабатон и портал озарился праздничным сиянием пылающих жо�…
Другой Александр:
В блатное место значит удалось устроиться, раз живы-целы до сих пор. Состин, который у них когда-то стучал по барабанам, погиб сразу же как только под Красноармейск е…
Алекс:
Почему дебютника Belnejoum нет в списке? Шикарный албом, между прочим…
Другой Александр:
Destruction Ritual понравился больше всего. Проект MkM из Antaeus и Aosoth.…
Dance2tR:
Если только о второй половине года, то для меня никак, никак нельзя без новых от:
Demon Sluice, Cranial, Owls Woods Graves, Valontuoja, Veilburner, Voidceremony, Darvaza, Jours Pâles, Floating, Beheaded, Enragement, Neckbreaker, Bli…
Писюн c глазами:
Сакис первый был отличный, второй какой-то вторичный, простите за тавтологию.
Парадайзы лучшие за долгое время. Новый сингл тоже хорош.
1914 — быстрая часть разрывна…
сярожа:
