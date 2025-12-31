С наступающим!!!

Уже совсем скоро закончится 2025-й, и спасибо огромное, что мы опять провели его вместе! Сайт уходит на новогодние каникулы до 4 января, голосовалка за бест-оф второго полугодия в разгаре, всем митола и мира! В качестве новогодней головы из телевизора у нас специальный гость: Ангус из когда-то минской группы ТОРНАДО, поднять виртуальный тост с которым можно — и нужно! — прямо сейчас. С новым годом!!!

