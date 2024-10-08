Руки-не-для-скуки: умелец соорудил гитару-аквариум. И да, она играет!

Неплохое пополнение в коллекцию диких дизайнов гитар. Насмотревшись картинок, которые искусственный интеллект предлагает по запросам а-ля «креативные идеи гитаростроения», мастер по имени Burls Art решил воплотить одну из них. Скелет дяди на этот раз не понадобился. Пригодились познания в среде обитания рыбов рыб.

Эпоксидка и дерево; дизайн стен, просчитанный так, чтобы гитара могла стоять на боку; аккуратность и герметичность. Решив хитрую проектно-инженерную задачу (процесс вкратце — на видео ниже), мастер насыпал грунт в нижнюю часть инструмента и посадил растения, на рост которых ушло несколько недель. Однако они смогли! С помощью сифона Burls Art удалил воздух изнутри инструмента.

Вместимость гитары — около 5.7 литров, и хотя арт-объект позиционируется скорее как аквариум (все-таки конструкция тяжелая, растения растут и есть риск пролить воду), играть на ней тоже можно.

А вот и пруф.

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