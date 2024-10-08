Руки-не-для-скуки: умелец соорудил гитару-аквариум. И да, она играет!Блог
Неплохое пополнение в коллекцию диких дизайнов гитар. Насмотревшись картинок, которые искусственный интеллект предлагает по запросам а-ля «креативные идеи гитаростроения», мастер по имени Burls Art решил воплотить одну из них. Скелет дяди на этот раз не понадобился. Пригодились познания в среде обитания
рыбов рыб.
Эпоксидка и дерево; дизайн стен, просчитанный так, чтобы гитара могла стоять на боку; аккуратность и герметичность. Решив хитрую проектно-инженерную задачу (процесс вкратце — на видео ниже), мастер насыпал грунт в нижнюю часть инструмента и посадил растения, на рост которых ушло несколько недель. Однако они смогли! С помощью сифона Burls Art удалил воздух изнутри инструмента.
Вместимость гитары — около 5.7 литров, и хотя арт-объект позиционируется скорее как аквариум (все-таки конструкция тяжелая, растения растут и есть риск пролить воду), играть на ней тоже можно.
А вот и пруф.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 358
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3 комментария
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Руки-не-для-скуки: умелец соорудил гитару-аквариум. И да, она играет!
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Комментарии
Костя:
Ad Noctum написал(а):
Ну что же, «красивое»!
Тут бы задаться вопросом: «А как бы на ней смог сыграть гитарист некой знаменитой метал-группы?», но эта шутка протухла.…
juris:
мож кто и купит — почтой интересно высылают в сборе или содержимое аквариума отдельно?…
Ad Noctum:
Самый стрёмный персонаж на фотках — пожилой большеротый немец в красном на сцене.
А …
Ad Noctum:
Ну что же, «красивое»!
Тут бы задаться вопросом: «А как бы на ней смог сыграть гитарист нек…
b4w:
Гаворка не аб тым хто тут лепшы за каго ці сапраўдны эстэт. Абрыд гэты бязглузды імглісты ананізм па струнах у мільён сто першы раз. Цікава можа быць толькі хіпстара…
Юрий:
Когда я их впервые услышал в году где то 2004 , даже понравилось , потом настохренело их однообразие долбилово , вплоть до головной боли , а сейчас так вообще полнейшая…
b4w:
Писюн с глазами:
Писюн с глазами:
b4w написал(а):
Прыхільніки «ілітарнага вжж» слухаюць шмат чаго, ад сінтпопу ды фрыджазу да разнастайнага метала, і сьцьвярджаюць пры гэтым, што імгла — гэта шэ…
juris:
b4w:
Прыхільніки «ілітарнага вжж» слухаюць шмат чаго, ад сінтпопу ды фрыджазу да разнастайнага метала, і сьцьвярджаюць пры гэтым, што імгла — гэта шэрасьць, нудота, нішт�…
Сябра Хрыстос:
b4w написал(а):
Plaga
Ізноў прыхільнікі «ілітарнага» ввввжжжж-вяяяяя распавядаюць нам, якое ж лайно «імгла» …
Писюн с глазами:
b4w написал(а):
Дружище Христос написал(а):
До Мглы этому говнопанку оооочень далеко)
Гэта, прабач Шайтан, імгле да, напрыклад, Plaga яшчэ сраць і сраць. Сучаснась…
Ну что же, «красивое»!
Тут бы задаться вопросом: «А как бы на ней смог сыграть гитарист некой знаменитой метал-группы?», но эта шутка протухла.
мож кто и купит — почтой интересно высылают в сборе или содержимое аквариума отдельно?
Ad Noctum написал(а):
Ну что же, «красивое»!
Тут бы задаться вопросом: «А как бы на ней смог сыграть гитарист некой знаменитой метал-группы?», но эта шутка протухла.
Вы про джазе?