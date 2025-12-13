Рождественское настроение: новый клип LINDEMANN “Alles Ändert Sich”Новинки и новости
Давно замечено, что под рождество даже самые прожженные циники, злобари и безобразники размякают, ставят елки, смотрят «Крепкий орешек» и ударяются в сентиментальность. Не все, конечно, — но под конец года как будто можно смягчить позиции и ждать Санта Клауса с надеждами и новостями получше.
Вот и проказник Till Lindemann, проведший 2025-й в бесконечных гастролях и мини-релизах (в том числе вышло, например, расширенное переиздание его Zunge), к финалу сбавил обороты и, пробивая на скупую чувствительную слезу, выпустил песню и клип “Alles Ändert Sich”. Без единой голой письки, насилия и кровищи. Но с паровозиком (и интимной сценой с паровозиком!). Так что если вам вдруг тоже захочется пресловутой рождественской магии, смотрите и слушайте.
