Charlie Benante marries Carla Harvey
13.10.2025

Рок-свадьба: Gene Simmons поженил драммера ANTHRAX Charlie Benante и Carla Harvey (ex-BUTCHER BABIES, THE VIOLENT HOUR)

Блог

Чтобы не казалось, что все вокруг только и делают, что болеют, умирают и ноют, немного светской рок-хроники. На прошедших выходных в Лас-Вегасе старина Gene Simmons поженил Carla Harvey (она не так давно ушла из BUTCHER BABIES и ныне представляет группу THE VIOLENT HOUR) и барабанщика ANTHRAX Charlie Benante, который на свои 62 очень даже еще бодрячком. Неизвестно, сколько за свадебную процедуру взял Gene — если помните, коллега Ace Frehley был готов на чей угодно брачный тусняк за $6000.

В числе гостей явилось множество известных персонажей: понятно, ANTHRAX в полном боевом составе, ребята из PANTERA, MÖTLEY CRÜE, DREAM THEATER и NICKELBACK; всего порядка 200 гостей.

Charlie Benante Carla Harvey wedding

charlie benante carla harvey wedding

charlie benante carla harvey wedding

anthrax wedding

charlie benante carla harvey wedding

Charlie Benante wedding pictures Carla Harvey

«Сначала мы хотели сделать скромное мероприятие с участием самых близких, — говорит Benante, — но как только о событии прознал более широкий круг друзей, стало понятно, что ограничиться минимальной тусовкой для своих не получится». Так что размах, говорят, состоялся вполне лас-вегасский, с участием девушек из местных кабаре, ряженого Элвиса и небесного шоу дронов.

Пара вместе уже давно — ну и, будем надеяться, дальше также будет все совет да любовь.

Количество просмотров: 79

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *