Рок-свадьба: Gene Simmons поженил драммера ANTHRAX Charlie Benante и Carla Harvey (ex-BUTCHER BABIES, THE VIOLENT HOUR)

Чтобы не казалось, что все вокруг только и делают, что болеют, умирают и ноют, немного светской рок-хроники. На прошедших выходных в Лас-Вегасе старина Gene Simmons поженил Carla Harvey (она не так давно ушла из BUTCHER BABIES и ныне представляет группу THE VIOLENT HOUR) и барабанщика ANTHRAX Charlie Benante, который на свои 62 очень даже еще бодрячком. Неизвестно, сколько за свадебную процедуру взял Gene — если помните, коллега Ace Frehley был готов на чей угодно брачный тусняк за $6000.

В числе гостей явилось множество известных персонажей: понятно, ANTHRAX в полном боевом составе, ребята из PANTERA, MÖTLEY CRÜE, DREAM THEATER и NICKELBACK; всего порядка 200 гостей.

«Сначала мы хотели сделать скромное мероприятие с участием самых близких, — говорит Benante, — но как только о событии прознал более широкий круг друзей, стало понятно, что ограничиться минимальной тусовкой для своих не получится». Так что размах, говорят, состоялся вполне лас-вегасский, с участием девушек из местных кабаре, ряженого Элвиса и небесного шоу дронов.

Пара вместе уже давно — ну и, будем надеяться, дальше также будет все совет да любовь.

