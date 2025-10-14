Рок-н-ролл жив: очень неожиданная новинка от Sakis Tolis

Рок-н-ролл жив: очень неожиданная новинка от Sakis TolisНовинки и новости
Сакис таки иногда еще умеет удивить, и помимо любимых рефренов про fire-desire, горы и воинственных предков, дядька внезапно вернулся к истокам. То есть записал рок-н-ролльный гимн, про то что нет, он таки не умер (просто так пахнет), и вообще «Hail Thy Mighty Rock N’ Roll».
Тема с текстом, достойным каких-нибудь мановаров, войдет в будущий сольник музыканта Everything Comes To An End, который грек выпустит и выложит бесплатно онлайн. «С гордостью хочу с вами поделиться синглом, который отличается от всего, что я до сих пор делал. Спасибо большое за внимание — и keep on rocking in free world!”
Автор: Anastasiya
Death:
Писюн с глазами:
Писюн с глазами:
Ветошь написал(а):
Тортика захотелось
Дааа, тортик что надо. Остальное тлен и суета…
Ветошь:
Юрий:
Присоединяюсь к пожеланиям здоровья всем хорошим людям , и хорошим музыкантам !…
Писюн с глазами:
Что, не похож, что ли? )))
Нет…
Камерад Шайтан:
Merzbow написал(а):
Грохнули его вчера.
ну как бэ поделом мутанту…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
P.S. Ребята присмотритесь к Sisters of Mercy…
Культовая группа у готов. Это у них примерно как Metallica у трэшеров. У блэкер�…
Ых:
>> Загнанный спаниель — это кто?))
Ну как, кто.
У Ника Холмса было в своё время такое шутливое прозвище.
Что, не похож, что ли? )))…
Merzbow:
думстер-бумбстер:
Дружище Христос:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Эх, ностальгия. Верните еще Капитана Залупу, и будет точно как в старые добрые времена.
Уже не увидим.…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
P.S. Ребята присмотритесь к Sisters of Mercy…
Культовая группа у готов. Это у них примерно как Metallica у трэшеров. У блэкеров Lamp of Murmur был прикольный о…
Без фая-дизая слушать не буду