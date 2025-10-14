sakis Rotting Christ
14.10.2025

Рок-н-ролл жив: очень неожиданная новинка от Sakis Tolis

Новинки и новости

Сакис таки иногда еще умеет удивить, и помимо любимых рефренов про fire-desire, горы и воинственных предков, дядька внезапно вернулся к истокам. То есть записал рок-н-ролльный гимн, про то что нет, он таки не умер (просто так пахнет), и вообще «Hail Thy Mighty Rock N’ Roll».

Тема с текстом, достойным каких-нибудь мановаров, войдет в будущий сольник музыканта Everything Comes To An End, который грек выпустит и выложит бесплатно онлайн. «С гордостью хочу с вами поделиться синглом, который отличается от всего, что я до сих пор делал. Спасибо большое за внимание — и keep on rocking in free world!”

