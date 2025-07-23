Рок-музыка прощается с Ozzy: «Ученые называют это сингулярностью, это человек-аномалия»Блог
Второй день музыкальный мир полнится некрологами, воспоминаниями и глупыми AI-шными картинками, на которых Оззи с белыми (не мышиными) крылышками встречается с Лемми на небесах. Что даже как-то обидно: разве Принц Тьмы с его бурной неугомонной натурой и жизнью не заслужил угара и рок-н-ролла в климате потеплее?
Ozzy Osbourne стал легендой и при жизни и ушел как полагает легендам: попрощавшись со сценой, собрав огромные миллионы на благотворительность, со звездными музыкантами-друзьями-поклонниками на сцене и слезами фан-клуба всего мира перед экранами телевизоров. Плюс там еще, в зале, атмосферу которого вообразить себе невозможно. И хотя все уже вроде как сказано, второй день ощущение пустоты. Ну в смысле умер?.. Как будто, ей-богу, отобрали у музыки что-то ее обязательное.
Tony Iommi: «Для меня это был шок. Когда услышал новости, я был не в состоянии их принять. Не может быть! Мы переписывались буквально накануне. Так не бывает, это просто какой-то сюр, и проснувшись на следующее утро, я даже подумал: может, приснилось? Оззи плохо выглядел на репетициях ‘Back To The Beginning’, и думаю, он держался просто чтобы выступить на этом последнем шоу. Он держался, собрал все силы, что остались, сделал это, попрощался, а потом сам себя отпустил, как за занавес».
David Lee Roth: «Я однажды спросил буддистского монаха: а в раю можно смеяться? Тот ответил, типа, не думаю. Так вот. Ozzy, друг, прибереги для меня местечко в аду, там мы с тобой и бухнем».
Gene Simmons: «Можете говорить про Оззи что угодно. Но правда одно: до него такого Ozzy не существовало. Нет персонажа, на которого можно было бы показать пальцем — и типа: вот с кого все пошло, вот на кого он равнялся. Ученые называют это сингулярностью, это человек-аномалия. Ozzy просто родился и был собой, особым, вне зависимости, в каких жанрах он мог играть».
Alice Cooper: «Все мы, старые рокеры, знаем, что время нас приберет, но когда падают колоссы, это трудно принять. И пускай все знали, что так вскоре случится, от подобных новостей перехватывает дыхание. И… Ozzy, а также вся большая семья, ваши легенды, ваш юмор, что вы принесли в рок-бизнес, ваша музыка будет жить вечно. Мы будем скучать».
Умирать после концерта старина, в общем, не собирался — после ‘Back To The Beginning’ он намеревался вернуться в Лос-Анджелес и решать какие-то музыкальные дела с гитаристом Jake Lee: тот поделился с журналистами текстом сообщения, которое Осборн отправил ему после шоу. Но… как вышло, остался дома. Физически. И со всем миром. Везде.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
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Комментарии
Still:
Ты всегда в моём сердце.Не ешь там мышей, они вредные.
R.I.P…
Anastasiya:
Bronco написал(а):
Настя, спасибо за интервью. Вспомнил старый-добрый М-журнал. Хорошо бы и дальше разбавлять сайт беседами со знаменитостями.
Буду стараться …
Чорны:
Bronco:
Настя, спасибо за интервью. Вспомнил старый-добрый М-журнал. Хорошо бы и дальше разбавлять сайт беседами со знаменитостями.…
Чорны:
Как для меня, самый крутой чувак в метал музыке.
Нужно выпить.…
Чорны:
думстер-бумбстер:
RIP……
Polaris:
Eum:
Как ушел зато, все успел. Прощальный концерт стал по-настоящему прощальным. R.I.P. легенда.…
kvltist:
Ad Noctum:
Дед Аким:
Мировая музыкальная культура понесла большую утрату. Умер Оззи Осборн. 5 июля 2025 года он спел в последний раз, никто не знает каких усилий ему это стоило, но он это сд…
Куклачёрт:
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