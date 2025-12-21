ozzy rip
21.12.2025

Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2025-м

Блог

Сегодня стало известно о внезапной смерти John ‘Jontho’ Bratland из норвежского RAGNAROK, и, надеясь, что до Нового года больше печальных событий не будет, вспомним тех, кто ушел в 2025-м.

  • 15 января в возрасте 58 лет умер барабанщик Wayne Fabra, игравший в CHRIST INVERSION, CHRIST INVERSION, NECROPHAGIA. Причины неизвестны.
  • 20 января онкология унесла John Sykes, экс-гистариста WHITESNAKE, THIN LIZZY, TYGERS OF PAN TANG, BLUE MURDER. Ему было 65 лет.
  • 27 января умер экс-барабанщик PRONG и MINISTRY Aaron Rossi, инфаркт. Ему было всего 44.
  • 6 февраля неизвестный напал на 50-летнего Allen Lee Scott II, владельца Apocalypse House Records и Bleak Autumn Records, гитариста BENEATH OBLIVION, CARRION LORD, OPIUM DOOM CULT, THORNS OF THE CARRION. Когда ограбить музыканта не удалось, нападавший его застрелил.
  • 25 февраля умер вокалист ранних ANNIHILATOR Coburn Pharr, 62 года. Причины неизвестны.
  • 26 февраля в аварии погиб бывший барабанщик легендарной британской банды WITCHFYNDE Graham Scoresby. Ему было 68 лет.
  • 2 марта в возрасте 40 лет после борьбы с раком умер фронтмен IN VAIN Sindre Nedland.
  • 8 марта умерла экс-клавишница эстонской группы LOITS Kaire Nurk. Ей было 45, причины неизвестны.
  • 15 марта умер 73-летний драммер Les Binks, переигравший в куче групп, в том числе JUDAS PRIEST, LIONHEART и TYTAN. Причины смерти неизвестны.
  • 29 апреля оригинальный гитарист POSSESSED Brian Montana устроил какую-то дичь и был застрелен полицейским. Ему было 60 лет.
  • 30 апреля скончался Piotr Radecki, экс-гитарист KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI. Ему было 48, причины неизвестны.
  • 4 мая длительную битву с онкологией проиграл басист CARNAL FORGE Lars Lindén. Ему было 54 года, и история очень грустная.
  • 22 мая в частном самолете разбился 39-летний Daniel Williams, бывший драммер THE DEVIL WEARS PRADA.
  • 6 июня умер бывший барабанщик AGENT STEEL Charles «Chuck» Profus. Ему был 61 год, причины официально не назывались. Неофициально — случайная передозировка фентанилом и медпрепаратами.
  • 5 июля покончил с собой экс-гитарист голландской WALPURGISNACHT Joris Stein Bachus.
  • 22 июля остановилось сердце Ozzy Osbourne. Ему было 76 лет.
  • 29 июля в возрасте 69 лет от рака умер оригинальный вокалист IRON MAIDEN Paul Mario Day.
  • 5 сентября от рака умер бывший барабанщик BARONESS, 42-летний Allen Blickle.
  • 16 сентября после долгого сражения с онкологией умер 52-летний Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR).
  • 11 октября в тюрьме убит Ian Watkins, бывший вокалист LOSTPROPHETS. 48 лет.
  • 16 октября от травм в результате падения умер экс-KISS’овец Ace Frehley. Ему было 74 года — впоследствии Gene Simmons намекнет, что падение не было случайным, а к тому привела «цепочка плохих решений» музыканта, ранее известного своей алко- и наркозависимостью. Результаты токсикологического анализа на момент смерти, впрочем, публично не оглашались.
  • 18 октября скоропостижно скончался басист LIMP BIZKIT Sam Rivers. Ему было 48 лет, причиной смерти называют инфаркт.
  • 26 октября от рака мозга умер 47-летний гитарист Rasmus Henriksen, известный по работе в ILLDISPOSED и PANZERCHRIST.
  • 6 ноября после тяжелой болезни не стало вокалиста-басиста SAVAGE Chris Bradley.
  • 16 ноября умер 41-летний украинский барабанщик Лев Курганский, переигравший в куче коллективов, включая EZOPHAGOTHOMIA, FLESHGORE, POSTHUMOUS BLASPHEMER. Причина неизвестна.
  • 14 декабря умер гитарист беларуского KRUK Евгений ‘Twilight One’ Левонов. Причина неизвестна.

Количество просмотров: 261

Читайте также:

2 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Конец года в этот раз по солнечному календарю засчитываем?)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Как раз сегодня залез на МА посмотреть, не разродились ли чем-нибудь Пантера с недавно вернувшимся Рюмом, а тут такое. Эх…
    https://www.youtube.com/watch?v=BGW49vrv37U

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *