Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2025-м

Сегодня стало известно о внезапной смерти John ‘Jontho’ Bratland из норвежского RAGNAROK, и, надеясь, что до Нового года больше печальных событий не будет, вспомним тех, кто ушел в 2025-м.

15 января в возрасте 58 лет умер барабанщик Wayne Fabra , игравший в CHRIST INVERSION, CHRIST INVERSION, NECROPHAGIA. Причины неизвестны.

, игравший в CHRIST INVERSION, CHRIST INVERSION, NECROPHAGIA. Причины неизвестны. 20 января онкология унесла John Sykes , экс-гистариста WHITESNAKE, THIN LIZZY, TYGERS OF PAN TANG, BLUE MURDER. Ему было 65 лет.

, экс-гистариста WHITESNAKE, THIN LIZZY, TYGERS OF PAN TANG, BLUE MURDER. Ему было 65 лет. 27 января умер экс-барабанщик PRONG и MINISTRY Aaron Rossi, инфаркт. Ему было всего 44.

6 февраля неизвестный напал на 50-летнего Allen Lee Scott II , владельца Apocalypse House Records и Bleak Autumn Records, гитариста BENEATH OBLIVION, CARRION LORD, OPIUM DOOM CULT, THORNS OF THE CARRION. Когда ограбить музыканта не удалось, нападавший его застрелил.

, владельца Apocalypse House Records и Bleak Autumn Records, гитариста BENEATH OBLIVION, CARRION LORD, OPIUM DOOM CULT, THORNS OF THE CARRION. Когда ограбить музыканта не удалось, нападавший его застрелил. 25 февраля умер вокалист ранних ANNIHILATOR Coburn Pharr , 62 года. Причины неизвестны.

, 62 года. Причины неизвестны. 26 февраля в аварии погиб бывший барабанщик легендарной британской банды WITCHFYNDE Graham Scoresby. Ему было 68 лет.

2 марта в возрасте 40 лет после борьбы с раком умер фронтмен IN VAIN Sindre Nedland .

. 8 марта умерла экс-клавишница эстонской группы LOITS Kaire Nurk . Ей было 45, причины неизвестны.

. Ей было 45, причины неизвестны. 15 марта умер 73-летний драммер Les Binks, переигравший в куче групп, в том числе JUDAS PRIEST, LIONHEART и TYTAN. Причины смерти неизвестны.

29 апреля оригинальный гитарист POSSESSED Brian Montana устроил какую-то дичь и был застрелен полицейским. Ему было 60 лет.

устроил какую-то дичь и был застрелен полицейским. Ему было 60 лет. 30 апреля скончался Piotr Radecki, экс-гитарист KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI. Ему было 48, причины неизвестны.

4 мая длительную битву с онкологией проиграл басист CARNAL FORGE Lars Lindén . Ему было 54 года, и история очень грустная.

. Ему было 54 года, и история очень грустная. 22 мая в частном самолете разбился 39-летний Daniel Williams, бывший драммер THE DEVIL WEARS PRADA.

6 июня умер бывший барабанщик AGENT STEEL Charles «Chuck» Profus. Ему был 61 год, причины официально не назывались. Неофициально — случайная передозировка фентанилом и медпрепаратами.

5 июля покончил с собой экс-гитарист голландской WALPURGISNACHT Joris Stein Bachus .

. 22 июля остановилось сердце Ozzy Osbourne . Ему было 76 лет.

. Ему было 76 лет. 29 июля в возрасте 69 лет от рака умер оригинальный вокалист IRON MAIDEN Paul Mario Day.

8 августа от осложнений диабета умерла 54-летняя Jill Lisson , басистка-вокалистка FUNERUS.

, басистка-вокалистка FUNERUS. 20 августа в мотоаварии погиб бывший гитарист-вокалист MASTODON Brent Hinds . Ему был 51 год.

. Ему был 51 год. 25 покончил жизнь самоубийством вокалист, гитарист/басист SACRAMENTUM Nisse Karlén . Ему было 50 лет.

. Ему было 50 лет. 27 августа после тяжелой болезни умер 58-летний лидер BETHLEHEM Jürgen Bartsch .

. 31 августа в результате онкологического заболевания умер 57-летний барабанщик Guido ‘Atomic Steif’ Richter, известный по работе в SODOM, ASSASSIN, HOLY MOSES, LIVING DEATH и др.

5 сентября от рака умер бывший барабанщик BARONESS, 42-летний Allen Blickle .

. 16 сентября после долгого сражения с онкологией умер 52-летний Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR).

11 октября в тюрьме убит Ian Watkins , бывший вокалист LOSTPROPHETS. 48 лет.

, бывший вокалист LOSTPROPHETS. 48 лет. 16 октября от травм в результате падения умер экс-KISS’овец Ace Frehley . Ему было 74 года — впоследствии Gene Simmons намекнет, что падение не было случайным, а к тому привела «цепочка плохих решений» музыканта, ранее известного своей алко- и наркозависимостью. Результаты токсикологического анализа на момент смерти, впрочем, публично не оглашались.

. Ему было 74 года — впоследствии Gene Simmons намекнет, что падение не было случайным, а к тому привела «цепочка плохих решений» музыканта, ранее известного своей алко- и наркозависимостью. Результаты токсикологического анализа на момент смерти, впрочем, публично не оглашались. 18 октября скоропостижно скончался басист LIMP BIZKIT Sam Rivers . Ему было 48 лет, причиной смерти называют инфаркт.

. Ему было 48 лет, причиной смерти называют инфаркт. 26 октября от рака мозга умер 47-летний гитарист Rasmus Henriksen, известный по работе в ILLDISPOSED и PANZERCHRIST.

6 ноября после тяжелой болезни не стало вокалиста-басиста SAVAGE Chris Bradley .

. 16 ноября умер 41-летний украинский барабанщик Лев Курганский, переигравший в куче коллективов, включая EZOPHAGOTHOMIA, FLESHGORE, POSTHUMOUS BLASPHEMER. Причина неизвестна.

14 декабря умер гитарист беларуского KRUK Евгений ‘Twilight One’ Левонов. Причина неизвестна.

Количество просмотров: 261

2 комментария