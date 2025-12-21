Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2025-м

Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2025-мБлог
Сегодня стало известно о внезапной смерти John ‘Jontho’ Bratland из норвежского RAGNAROK, и, надеясь, что до Нового года больше печальных событий не будет, вспомним тех, кто ушел в 2025-м.
- 15 января в возрасте 58 лет умер барабанщик Wayne Fabra, игравший в CHRIST INVERSION, CHRIST INVERSION, NECROPHAGIA. Причины неизвестны.
- 20 января онкология унесла John Sykes, экс-гистариста WHITESNAKE, THIN LIZZY, TYGERS OF PAN TANG, BLUE MURDER. Ему было 65 лет.
- 27 января умер экс-барабанщик PRONG и MINISTRY Aaron Rossi, инфаркт. Ему было всего 44.
- 6 февраля неизвестный напал на 50-летнего Allen Lee Scott II, владельца Apocalypse House Records и Bleak Autumn Records, гитариста BENEATH OBLIVION, CARRION LORD, OPIUM DOOM CULT, THORNS OF THE CARRION. Когда ограбить музыканта не удалось, нападавший его застрелил.
- 25 февраля умер вокалист ранних ANNIHILATOR Coburn Pharr, 62 года. Причины неизвестны.
- 26 февраля в аварии погиб бывший барабанщик легендарной британской банды WITCHFYNDE Graham Scoresby. Ему было 68 лет.
- 2 марта в возрасте 40 лет после борьбы с раком умер фронтмен IN VAIN Sindre Nedland.
- 8 марта умерла экс-клавишница эстонской группы LOITS Kaire Nurk. Ей было 45, причины неизвестны.
- 15 марта умер 73-летний драммер Les Binks, переигравший в куче групп, в том числе JUDAS PRIEST, LIONHEART и TYTAN. Причины смерти неизвестны.
- 29 апреля оригинальный гитарист POSSESSED Brian Montana устроил какую-то дичь и был застрелен полицейским. Ему было 60 лет.
- 30 апреля скончался Piotr Radecki, экс-гитарист KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI. Ему было 48, причины неизвестны.
- 4 мая длительную битву с онкологией проиграл басист CARNAL FORGE Lars Lindén. Ему было 54 года, и история очень грустная.
- 22 мая в частном самолете разбился 39-летний Daniel Williams, бывший драммер THE DEVIL WEARS PRADA.
- 6 июня умер бывший барабанщик AGENT STEEL Charles «Chuck» Profus. Ему был 61 год, причины официально не назывались. Неофициально — случайная передозировка фентанилом и медпрепаратами.
- 5 июля покончил с собой экс-гитарист голландской WALPURGISNACHT Joris Stein Bachus.
- 22 июля остановилось сердце Ozzy Osbourne. Ему было 76 лет.
- 29 июля в возрасте 69 лет от рака умер оригинальный вокалист IRON MAIDEN Paul Mario Day.
- 8 августа от осложнений диабета умерла 54-летняя Jill Lisson, басистка-вокалистка FUNERUS.
- 20 августа в мотоаварии погиб бывший гитарист-вокалист MASTODON Brent Hinds. Ему был 51 год.
- 25 покончил жизнь самоубийством вокалист, гитарист/басист SACRAMENTUM Nisse Karlén. Ему было 50 лет.
- 27 августа после тяжелой болезни умер 58-летний лидер BETHLEHEM Jürgen Bartsch.
- 31 августа в результате онкологического заболевания умер 57-летний барабанщик Guido ‘Atomic Steif’ Richter, известный по работе в SODOM, ASSASSIN, HOLY MOSES, LIVING DEATH и др.
- 5 сентября от рака умер бывший барабанщик BARONESS, 42-летний Allen Blickle.
- 16 сентября после долгого сражения с онкологией умер 52-летний Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR).
- 11 октября в тюрьме убит Ian Watkins, бывший вокалист LOSTPROPHETS. 48 лет.
- 16 октября от травм в результате падения умер экс-KISS’овец Ace Frehley. Ему было 74 года — впоследствии Gene Simmons намекнет, что падение не было случайным, а к тому привела «цепочка плохих решений» музыканта, ранее известного своей алко- и наркозависимостью. Результаты токсикологического анализа на момент смерти, впрочем, публично не оглашались.
- 18 октября скоропостижно скончался басист LIMP BIZKIT Sam Rivers. Ему было 48 лет, причиной смерти называют инфаркт.
- 26 октября от рака мозга умер 47-летний гитарист Rasmus Henriksen, известный по работе в ILLDISPOSED и PANZERCHRIST.
- 6 ноября после тяжелой болезни не стало вокалиста-басиста SAVAGE Chris Bradley.
- 16 ноября умер 41-летний украинский барабанщик Лев Курганский, переигравший в куче коллективов, включая EZOPHAGOTHOMIA, FLESHGORE, POSTHUMOUS BLASPHEMER. Причина неизвестна.
- 14 декабря умер гитарист беларуского KRUK Евгений ‘Twilight One’ Левонов. Причина неизвестна.
Комментарии
