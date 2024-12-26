Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2024-м

Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2024-мБлог
Потиху прощаясь с 2024-м, вспоминаем тех, для кого этот год стал последним.
- 9 января в ванной своего дома было найдено тело барабанщика James Kottak, прославившегося работой в SCORPIONS, KINGDOM COME и WARRANT. Ему был 61 год. Причина смерти официально не объявлена — но как пишут отдельные источники, случился инфаркт.
- 17 января умер Martin Lacroix, татуировщик и графический дизайнер-оформитель, бывший вокалист CRYPTOPSY и SPASME. Причина неизвестна.
- От инфаркта 20 февраля умер Виталий Куприй — пианист, клавишник и композитор, участник групп TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, ARTENSION, RING OF FIRE. Ему было 49 лет.
- 10 марта в результате остановки сердца скончался мультиинструменталист Blake Harrison, клавишник PIG DESTROYER и один из авторов проекта HATEBEAK (с попугаем на вокале). Ему было 48.
- 13 марта после тяжкой болезни умер 43-летний Сергей Власов, гитарист-басист-драммер эстонской группы CELESTIAL CROWN.
- 19 апреля из жизни ушел гитарист польского ARTROSIS Rafał Grunt. Ему было 52, причина неизвестна.
- 26 апреля умер британский музыкант Robin George, экс-гитарист THIN LIZZY и участник множества коллабораций (в том числе с Robert Plant и Glenn Hughes). Он тяжело болел, скончался в возрасте 68 лет.
- 7 мая умер знаменитый рок-продюсер Steve Albini. Ему был 61 год, инфаркт.
- В тот же день и тоже от проблем с сердцем умер Tomas Viator, экс-драммер DISINCARNATE и клавишник ACID BATH. Музыканту было 55.
- 18 мая в результате не лечившейся болезни печени умер Jon Wysocki, экс-драммер и основатель группы STAIND. Ему было 56.
- 3 июня умер Simone «Yorga S.M.» Amicucci, вокалист-клавишник раннего ABORYM. Ему было 47 лет, причина неизвестна.
- 24 июня от передозировки умер 49-летний вокалист CRAZY TOWN Shifty Shellshock.
- 17 июля в возрасте 57 лет умер вокалист BRUJERIA Ciriaco «Pinche Peach» Quezada. Причина — болезнь сердца.
- 26 июля скончался экс-басист MASTER’S HAMMER Tomáš «Monster» Vendl. Ему было 52, причина неизвестна.
- 1 августа умер бывший вокалист TEXTURES Pieter Verpaalen (пел на альбоме Polars). Причина неизвестна.
- 7 августа в возрасте 63 лет умер Jack Russell, вокалист THE GREAT WHITE. Музыкант долгое время боролся с деменцией.
- 16 августа убил себя 54-ний клавишник ULVER Tore Ylvisaker.
- 31 августа еще один суицид: гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik. Ему было 49.
- 18 сентября из жизни ушел еще один вокалист BRUJERIA John «Juan Brujo» Lepe. Снова сердце, 61 год.
- 28 сентября от рака умер вокалист-басист VIPER Pit Passarell. Ему было 56 лет.
- 30 сентября скончался гитарист раннего ANVIL Dave Allison, 68 лет.
- 7 октября от рака умер Curtis Beeson, барабанивший в NASTY SAVAGE и MASSACRE. Ему было 60 лет.
- 21 октября сердце подвело Paul Di’Anno, вокалиста ранних IRON MAIDEN, также сольного музыканта, вокалиста KILLERS, WARHORSE. Ему было 66 лет.
- 31 октября на войне погиб Микола ‘Amorth’ Состин, драммер DRUDKH, ASTROFAES, ЗАВОДЬ. Ему было 39 лет.
- 20 декабря внезапно умер 59-летний Casey Chaos из AMEN: он ждал приезда матери на праздники, но когда женщина прилетела, она обнаружила тело сына на полу, прислоненное головой к дивану. У него случился инфаркт.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 206
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2 комментария
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Комментарии
goremyka:
jurgis:
Anastasiya:
Жан Рено Логан написал(а):
А что с ним случилось? Не нашёл в интернетах. Буду благодарен за ссылочку
Вроде ничего специфического. Все как всегда: наркота и п…
Другой Александр:
Жан Рено Логан написал:
А что с ним случилось? Не нашёл в интернетах. Буду благодарен за ссылочку
Стаким образом жизни очевидно ничего хорошего не случитс�…
Жан Рено Логан:
А что с ним случилось? Не нашёл в интернетах. Буду благодарен за ссылочку…
Irhel:
Действительно очень интересный материал. Первой версии не слышал — сравнить не могу…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Юрий написал:
Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.
Так это переиздание, причем даже не альбома, а к…
DC:
Может, люди, и правда соскучились друг по другу. Может, еще и сочинят что-нибудь стоящее помимо своего единственного ‘шедевра’ …
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Ну у вас и вкус, дамочки Все какие-то слащавые приторные мальчики. То ли дело я, Писюн С Глазами, мужественен, брутален и несгибаем…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал:
Гражданин России написал:
Кстати, вот эти все, про кого вы написали, никогда русских людей не обсирают и родину тоже (таким только всяк…
Писюн c глазами:
Гражданин России написал(а):
Кстати, вот эти все, про кого вы написали, никогда русских людей не обсирают и родину тоже (таким только всякая гопота вроде вас зани…
Гражданин России:
Юрий написал(а):
Говнина , политика не причём , просто группа играет какое то дерьмо (((
Staphylococcus написал(а):
Никто не заметил новомодную тенденцию что на …
Anastasiya:
Юрий написал(а):
Спасибо Анастасия ) Теперь дела за обзором их альбома — «Feberdrommar (Del Ett) » 2024 года.
Так это переиздание, причем даже не альбома, а компиляции.…
R.I.P.
Вот за Drukh реально обидно