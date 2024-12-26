rip dead
26.12.2024

Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2024-м

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Потиху прощаясь с 2024-м, вспоминаем тех, для кого этот год стал последним.

  • 9 января в ванной своего дома было найдено тело барабанщика James Kottak, прославившегося работой в SCORPIONS, KINGDOM COME и WARRANT. Ему был 61 год. Причина смерти официально не объявлена — но как пишут отдельные источники, случился инфаркт.
  • 17 января умер Martin Lacroix, татуировщик и графический дизайнер-оформитель, бывший вокалист CRYPTOPSY и SPASME. Причина неизвестна.
  • От инфаркта 20 февраля умер Виталий Куприй — пианист, клавишник и композитор, участник групп TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, ARTENSION, RING OF FIRE. Ему было 49 лет.
  • 10 марта в результате остановки сердца скончался мультиинструменталист Blake Harrison, клавишник PIG DESTROYER и один из авторов проекта HATEBEAK (с попугаем на вокале). Ему было 48.
  • 13 марта после тяжкой болезни умер 43-летний Сергей Власов, гитарист-басист-драммер эстонской группы CELESTIAL CROWN.
  • 19 апреля из жизни ушел гитарист польского ARTROSIS Rafał Grunt. Ему было 52, причина неизвестна.
  • 26 апреля умер британский музыкант Robin George, экс-гитарист THIN LIZZY и участник множества коллабораций (в том числе с Robert Plant и Glenn Hughes). Он тяжело болел, скончался в возрасте 68 лет.
  • 7 мая умер знаменитый рок-продюсер Steve Albini. Ему был 61 год, инфаркт.
  • В тот же день и тоже от проблем с сердцем умер Tomas Viator, экс-драммер DISINCARNATE и клавишник ACID BATH. Музыканту было 55.
  • 18 мая в результате не лечившейся болезни печени умер Jon Wysocki, экс-драммер и основатель группы STAIND. Ему было 56.
  • 3 июня умер Simone «Yorga S.M.» Amicucci, вокалист-клавишник раннего ABORYM. Ему было 47 лет, причина неизвестна.
  • 24 июня от передозировки умер 49-летний вокалист CRAZY TOWN Shifty Shellshock.
  • 17 июля в возрасте 57 лет умер вокалист BRUJERIA Ciriaco «Pinche Peach» Quezada. Причина — болезнь сердца.
  • 26 июля скончался экс-басист MASTER’S HAMMER Tomáš «Monster» Vendl. Ему было 52, причина неизвестна.
  • 1 августа умер бывший вокалист TEXTURES Pieter Verpaalen (пел на альбоме Polars). Причина неизвестна.
  • 7 августа в возрасте 63 лет умер Jack Russell, вокалист THE GREAT WHITE. Музыкант долгое время боролся с деменцией.
  • 16 августа убил себя 54-ний клавишник ULVER Tore Ylvisaker.
  • 31 августа еще один суицид: гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik. Ему было 49.
  • 18 сентября из жизни ушел еще один вокалист BRUJERIA John «Juan Brujo» Lepe. Снова сердце, 61 год.
  • 28 сентября от рака умер вокалист-басист VIPER Pit Passarell. Ему было 56 лет.
  • 30 сентября скончался гитарист раннего ANVIL Dave Allison, 68 лет.
  • 7 октября от рака умер Curtis Beeson, барабанивший в NASTY SAVAGE и MASSACRE. Ему было 60 лет.
  • 21 октября сердце подвело Paul Di’Anno, вокалиста ранних IRON MAIDEN, также сольного музыканта, вокалиста KILLERS, WARHORSE. Ему было 66 лет.
  • 31 октября на войне погиб Микола ‘Amorth’ Состин, драммер DRUDKH, ASTROFAES, ЗАВОДЬ. Ему было 39 лет.
  • 20 декабря внезапно умер 59-летний Casey Chaos из AMEN: он ждал приезда матери на праздники, но когда женщина прилетела, она обнаружила тело сына на полу, прислоненное головой к дивану. У него случился инфаркт.

R.I.P.

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