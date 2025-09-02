Roger Waters Ozzy
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»

В перерывах между пропалестинскими лекциями и вебинарами старик Roger Waters не забывает демонстрировать осведомленность о событиях в музыкальном мире. В недавнем интервью, где он, естественно, обложил всех вокруг, а особенно прессу, которая предпочитает освещать ерунду вместо важных событий, дед помянул Осборна.

«Взять вот Ozzy Osbourne, который недавно помер, упокой его душу. Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку? Я без понятия. Посрать совершенно. Меня не интересует BLACK SABBATH от слова вообще и никогда не интересовали. Откусывание голов цыплятам не интересовало тем более. Полная хрень».

На реплики музыканта тут же отозвался сын Оззи Jack Osbourne. «Привет, Roger Waters. Fuck You. С годами ты стал жалок и потерял остатки разума. Так что единственное, чем ты сам до сих пор заслуживаешь внимание прессы, — это когда выхаркиваешь свое дерьмо на весь мир. Мой отец всегда считал, что ты та еще п#зда — и спасибо, что доказал это».

Вообще любопытно, что даже на провокативную фигуру Оззи, который всю жизнь любил пошалить, погрешить, поидиотничать, до последнего оставался самоироничным и не гнушался черного юмора, после смерти легла серьезная тень «о покойниках либо хорошо, либо ничего». Самой показательной в этом плане выдалась история, когда группа GREEN JELLŸ выгнала участника после публичного скандала: их затравили, когда в соцсетях команды появился мемасик про Осборна с надписью «один день как он не бухает».

Что же до Уотерса… на свои мнения и выводы об окружающем мире право он точно имеет. Но это не значит, что Оз был не прав!

2 комментария

  • Antobarchus написал(а):

    Dark side of old age?https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

    >>>
  • Юрий написал(а):

    Юрия Лозу напомнил ))
    зы. Когда кого то , или чего то цитируете , цитируйте дословно , не вырывайте фразы из контекста , ибо полностью фраза звучит так , «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»

    >>>

