Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»

В перерывах между пропалестинскими лекциями и вебинарами старик Roger Waters не забывает демонстрировать осведомленность о событиях в музыкальном мире. В недавнем интервью, где он, естественно, обложил всех вокруг, а особенно прессу, которая предпочитает освещать ерунду вместо важных событий, дед помянул Осборна.
«Взять вот Ozzy Osbourne, который недавно помер, упокой его душу. Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку? Я без понятия. Посрать совершенно. Меня не интересует BLACK SABBATH от слова вообще и никогда не интересовали. Откусывание голов цыплятам не интересовало тем более. Полная хрень».
На реплики музыканта тут же отозвался сын Оззи Jack Osbourne. «Привет, Roger Waters. Fuck You. С годами ты стал жалок и потерял остатки разума. Так что единственное, чем ты сам до сих пор заслуживаешь внимание прессы, — это когда выхаркиваешь свое дерьмо на весь мир. Мой отец всегда считал, что ты та еще п#зда — и спасибо, что доказал это».
Вообще любопытно, что даже на провокативную фигуру Оззи, который всю жизнь любил пошалить, погрешить, поидиотничать, до последнего оставался самоироничным и не гнушался черного юмора, после смерти легла серьезная тень «о покойниках либо хорошо, либо ничего». Самой показательной в этом плане выдалась история, когда группа GREEN JELLŸ выгнала участника после публичного скандала: их затравили, когда в соцсетях команды появился мемасик про Осборна с надписью «один день как он не бухает».
Что же до Уотерса… на свои мнения и выводы об окружающем мире право он точно имеет. Но это не значит, что Оз был не прав!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 253
2 комментария
Комментарии
Юрий:
Юрия Лозу напомнил ))
зы. Когда кого то , или чего то цитируете , цитируйте дословно , не вырывайте фразы из контекста , ибо полностью фраза звучит так , «О мёртвых ли…
Antobarchus:
Камерад Шайтан:
Настоящий Писюн с Глазами написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Настя, тут еще оказалось Kruk вернулись с новым материалом за 17 лет и с немарачем сплит записали…
Алексей:
Настоящий Писюн с Глазами:
Писюн с глазами написал(а):
Настя, тут еще оказалось Kruk вернулись с новым материалом за 17 лет и с немарачем сплит записали
https://possession.ru/catalog/muzyka/kompakt-diski/digi-cd/v-a—s…
Писюн с глазами:
Настя, тут еще оказалось Kruk вернулись с новым материалом за 17 лет и с немарачем сплит записали …
Тварь:
У них были ранние хорошие альбомы.
С наступлением тысячелетия их понесло куда-то не туда…
Очень смешно наблюдать, как этот панк пытается снова в блэк-метал и злоба…
jurgis:
Алексей написал(а):
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!
именно в том, видимо, и был коварный замысел группы — насмешить чтобы …
kvltist:
Алексей:
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!…
Ігор:
Ну такое, приемлемо.
Mystic Circle всегда были группой второго эшелона,в лучшем случае.…
vargu:
Anastasiya:
Jeżozwierz написал(а):
Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться
Временные трудности: от ddos-атак хостер автоматически отключает сайт. �…
Dark side of old age?
Юрия Лозу напомнил ))
зы. Когда кого то , или чего то цитируете , цитируйте дословно , не вырывайте фразы из контекста , ибо полностью фраза звучит так , «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»