Richie Faulkner: «В JUDAS PRIEST все должно быть на мировом уровне. А я на нем себя уже не чувствую»

Richie Faulkner, нынешний гитарист JUDAS PRIEST, также играющий хэви-метал в проекте ELEGANT WEAPONS, — очень талантливый музыкант и, кажется, хороший человек. Но со здоровьем (в его, казалось бы, всего-то 45 на фоне дедов из JP) — просто беда. Помните, он пережил разрыв аорты прямо на фестивальной сцене — и был спасен только чудом?.. К сожалению, этим дело не завершилось — и люди, которые отмечали странности в его сценическом исполнении после, получили ответы.

«Мы снова отправились на гастроли в 2022-м и с тех пор почти не вылезали из тур-автобусов. Но… не обошлось без последствий. Об этом почти никто не знает — только самые близкие. Примерно через месяц после операции мы гуляли с собакой в своем районе. Я держал поводок, Мария (моя девушка) шла с нашей дочерью Дейзи. И я в какой-то момент почувствовал — вот!.. Что-то резко произошло. Подкралось, накрыло. Лицо как будто повело в сторону, я не мог говорить. Мария сразу меня подхватила. Одной рукой она держала дочку, другой — меня. Соседи выскочили на улицу.

..Мне долго не хотелось об этом рассказывать публично. Попозже объясню, почему.

В общем, мы поехали в больницу, хотя я дико не хотел. Честно, к тому моменту от больниц уже воротило. Но мы поехали. Врачи сказали, что, скорее всего, это была TIA — транзиторная ишемическая атака, мини-инсульт. Назначили лекарства. Но потом выяснилось: случился полноценный инсульт. Причем Мария уверена, что не один: второй приступ произошел в скорой, когда ехали. Я ничего об этом не помню, вообще.

Хотя и ранее случались разные мелкие эпизоды — в ванной, например, в какой-то момент все в глазах мутнело, я терял равновесие. Врачи объяснили: после ишемических атак с большой вероятностью может произойти и серьезный инсульт. Что, собственно, и стряслось прямо во время прогулки.

В общем, на какое-то время дело наладилось, но спустя примерно год — опять. Мне делали вторую операцию на сердце: там обнаружилась протечка, и пришлось снова вскрывать грудную клетку. После этого я снова почувствовал: что-то не так. Мы были в туре, я думал, что все уже ок. Но правая рука была как будто бы не своя. Не работала на сто процентов. Я даже подумал: может, кольца мешают, давят? Снял их. И все равно что-то не то. Менял на концертах медиаторы — не помогало. Далее чищу зубы утром — и опять чувствую: что-то не в порядке с правой рукой. И с ногой.

Сходил в итоге, сделал МРТ — и врачи нашли повреждение мозга, которое действует на всю правую половину тела. Ну, играть на гитаре ногой мне, к счастью, не надо, однако ж правая рука — это наш мотор. И вот тогда все стало на свои места, объяснило, почему мне стало труднее играть на сцене. Инсульт вызвал повреждения мозга. Раньше я шутил, мол, у меня и так мозгов нет… ан нет, что-то таки пострадало.

Я не выносил свои проблемы на публику. Знала лишь пара человек в индустрии. И я очень боялся, что дело вскроется. Знаете, я всегда ценил и ощущал огромную поддержку — от фанатов, от лейблов, от компаний-производителей струн и гитар. Они все вложились в тебя, доверились. И если узнают — вдруг передумают, уйдут?.. Мне не хочется никого подводить. С JUDAS PRIEST выходишь на сцену — и каждый раз думаешь: ‘А как сегодня пойдет?’ Соло еще можно как-то адаптировать. Но ритм — координация, тайминг — все должно быть идеально. В PRIEST все должно быть на мировом уровне. А я на нем себя уже не чувствую. Выхожу — и ощущаю себя самозванцем. Никто вроде не замечает… пока. Но однажды кто-то заметит. Скажет: ‘Он играет не так, как надо’.

Когда мы писали гитары для Invincible Shield (2024), я не мог сыграть то, что записал на демо годом ранее. И с ELEGANT WEAPONS в 2023-м — стоял на сцене и думал: ‘Почему не получается? Я же раньше мог’. Однако чем больше репетировал — тем хуже становилось. Это сбивало с толку. Обычно чем больше ты играешь, тем лучше выходит. А у меня наоборот.

В конечном итоге я решил открыться. По двум причинам. Во-первых, знаю, что есть музыканты, певцы — не важно кто — которые чувствуют, что они недостаточно хороши. Это давит на психику. Я хочу, чтобы они знали: они не одни. У каждого, наверное, есть что-то, с чем он сражается. А во-вторых, нужно было просто освободиться. Перестать прятаться. Мы иногда делаем саундчеки на сцене при зрителях, которые заплатили за это. Стоят прямо передо мной, камеры рядом — и я думаю: ‘Они заметят. Скажут, что я не так играю “Painkiller”’. Особенно ритм. И вот я подумал: если есть правдивое объяснение, то пускай оно всем будет известно. Правда — она и есть правда. Да, я все еще играю, пишу, выкладываюсь на сцене, но… есть нюансы. И я каждый вечер выхожу с мыслями типа: ‘Не смогу. Не получается. Я не справлюсь’. Раньше ты просто думал о своей партии — и палец сам знал, что делать. А теперь я стою и борюсь с каким-то ритмом. Думаю: ‘Ну, теперь все. Я уйду. Я больше не могу’. А потом — раз! — и удачный концерт. Вот как-то так вот.

Мне просто надо было все это выговорить. Чтобы не прятаться. Это не оправдание, чтобы расслабиться, — я так не умею. Но хотя бы больше не надо скрываться.

В Париже в 2023-м мы играли с ELEGANT WEAPONS, сыграли кавер “Painkiller”. Я был ужасен. Это на YouTube есть — хотите поржать, найдите. Остальные песни — отличные. А я, блин, играю в самой группе JUDAS PRIEST, и… Ну вот так. Случилось.

Теперь — правда сказана. Она на поверхности. Я больше не должен прятаться. И если вдруг это кому-то поможет — осознать, что бороться нормально, что вы не одни, — оно того стоило».

Здоровья Ричи — и, будем надеяться, еще долгих лет, на сцене и в жизни! Все это очень грустно, но пока человек жив — ничто не пропало.

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