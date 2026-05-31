Репортаж. Maryland Deathfest 2026, часть 2

(Продолжение, начало здесь)

Фестивальный формат таков, что, слушая кучу команд в течение нескольких дней и носясь между сценами, довольно трудно удержать в памяти все выступления, — посему по финалке впечатлений остается в памяти лишь эксклюзивное, что-то неожиданно фееричное, что-то ожидаемо фееричное, ну или суперговно. Последнего на Мэриленде, к счастью, не было (отбор там и вправду серьезный), хотя попав на сет проекта с увлекательным жанровым описанием «анимэ-грайнд» HOUKAGO GRIND TIME, одиноких кривляний плотного чувака азиатской наружности я так и не поняла. Фонограмма, барабаны в записи, на сцене ничего не происходит… прошерстив дискографию, можно обнаружить специфический юмор в названиях песен и альбомов, но наблюдать вживую (вполуживую) было откровенно скучно.

Тем более, что по-настоящему угарных сетов хватало — и дэзфест полностью оправдал название, представив полный спектр брутальных коллективов, от MORTICIAN (ожидаемое рубилово, хотя не такое яростное, как пару лет тому, когда, казалось, из окрестных высоток повылетают все окна) до LIVIDITY, CEREBRAL HEMORRHAGE, ROTTEN SOUND, грайндовиков-затейников JARHEAD FERTILIZER и всегда до озверения восхитительных PIG DESTROYER.

Выступление ROTTEN SOUND в полвторого ночи так раззадорило публику, что после них в клубе началась дискотека!

В числе брутальщиков отмечу совершенно безбашенный, убойный, перекручивающий мозг и внутренности в итальянскую пасту сет PUTRIDITY. Это было люто!

С грандиозным энтузиазмом публика приняла женскую американско-чешскую фем-брутал банду EMASCULATOR: зал чуть не развалился от количества желающих поглазеть, поорать, послэмиться и покраудсерфить. Это был, наверное, один из самых ажиотажных клубных сетов фестиваля, за исключением BATUSHKA (которые, по правде, клубные сцены уже переросли). Девицы были хороши.

А вот «батюшек», увы, посмотреть не вышло (повезло только с ними немного поболтать и сфоткаться в отеле: они как раз жили в том же, что и мы): они играли один из финальных сетов феста, и встал выбор — провожать четыре бешеных дня церковными песнопениями или порадоваться напоследок жизни под CEPHALIC CARNAGE на другой сцене. Отказать себе в удовольствии посмотреть и послушать гранд-что-то-там-еще-нарко-психов из Колорадо я смогла. То был просто праздник! По головам летали руки, ноги, люди и надувные бананы, на сцене, прежде чем сигать вниз, народ танцевал какие-то папуасские танцы, фронтмен задвигал малосвязную социальщину, все крутилось, двигалось, кишело и грохотало со всех сторон. То что надо для неслезных прощаний!

Дэз-метал из серии «хорошо, но ушел и забыл»: GOD DETHRONED (Henri Sattler на сцене был какой-то полуживой), THE CROWN (нормально, но как-то все одинаково).

Мощно — и вполне себе оправдывая название, безжалостно влупили канзасские брутальщики UNMERCIFUL — раньше вживую видеть их не доводилось, стоит запомнить.

Но совершенно топовой группой дэзового дивизиона стали для меня BLOOD RED THRONE. Это просто чума! Жирный, сочный звук, техничность, угар на сцене и под сценой (по толпе летала надувная корова, потом кто-то пытался на ней серфить), оголтелые серкл-питы, интенсивность, напор и при этом абсолютная безбашенность музыкантов, которые умудрялись во время выступления пить пиво (один пьет, другой за него играет), прыгать в толпу, а басист так увлекся, что в какой-то момент со страшной скоростью и гитарой убежал за кулисы. Вероятно, резко срать. Хотя, с учетом происходящего, мог бы и не скрываться.

Помимо дэз-метала, традиционно был представлен обширный спектр трэш-групп, от откровенно трибьютно-пародийных WHIPLASH до уже упомянутых отцов из KREATOR. Как и почти на любом MDF, играли DESTRUCTION (и как всегда, их пропускаю: неинтересно), а еще, в рамках текущего совместного тура, на фест-издание 2026-го заехали VIO-LENCE и DEATH ANGEL. Получилось, однако, так, что буквально за неделю до поездки обе группы выступали в Шарлотте — так что, решив не отслушивать те же программы по второму кругу, поделюсь впечатлениями и видео из клуба.

VIO-LENCE — это, фактически, 61-летний Sean Killian, три уже ставших букварными полноформатника конца 80-х — начала 90-х, вполне себе актуальных по звуку в том числе и сейчас, в исполнении бодрых чуть более молодых музыкантов. Сам Шон фронтменство тянет уже с трудом: поет, в принципе, прилично, однако в силу вредных привычек он поимел массу проблем со здоровьем (включая пересадку печени), и, судя по всему, двигаться ему тяжеловато.

А вот DEATH ANGEL… святые угодники, до чего они хороши! Материал, энергетика, совершенно потрясающий голос и харизма Mark Osegueda, безупречное исполнение и искра, огонь, взрыв — нечто обжигающее и одновременно восхитительное в каждой минуте этой группы на сцене. После их концерта не прощу популяризаторам идеи американского трэшевого «Big Four», что DEATH ANGEL они не включили. Ни качеством вокала, ни уровнем шоу нынешние биг-4 гранды до DA не дотянут.

Да, продолжая историю о спецсетах фестиваля, нам досталась возможность прикоснуться к абсолютному культу бразильской сцены — и услышать вживую музыку SARCÓFAGO — дедов американского (да и чего там, мирового тоже) дэз-трэш-блэка, одних из первых популяризаторов корпспеинта, патронташей и прочих метал-аксессуаров. Образовалась группа в 84 году, активную карьеру завершила в середине 90-х. Четыре альбома — которые, невзирая на пыль эпох, до сих пор отлично воспринимались на сцене. Кто играл из оригинальных музыкантов, не спрашивайте: на ранних фото я их видела только в гриме.

Эксклюзивом на американской земле также стало выступление OLD MAN’S CHILD, доказавшее: лучшее, что мог сделать Galder, — это уйти из DIMMU BORGIR. Слушая «The Millennium King», «Hominis Nocturna», «Doommaker», скучая по этому всему, хочется одного: чтобы новый альбом был не хуже. И опять попасть на концерт. Хотя бы и опять под дождем.

В остальные дни феста Galder с подругой и в окружении какой-то своей компании гулял по окрестностям, пил пиво, курил сигаретки, фоткался и общался со всеми желающими, был мил и, кажется, совершенно благостен жизнью. А потом шел в толпу и отрывался под группы — например, его лысый хэдбенгинг можно увидеть в видосе SARCÓFAGO чуть выше: там в первых рядах у сцены, рядом с нами стояли и Galder, и мужики из GRAVE. Неплохая компания!

Эффектно и при ажиотаже дебютировали на американской земле 1914, в темном красно-зеленом свете, с солдатами на ч/б пленках на фоновых видео, в фирменной грязи на лицах, с лютым давящим блэко-думом и скрежещущим вокалом Dmytro. На втором этаже клуба народ вывесил украинский флаг. Не обошлось и без антивоенной речи, народ радостно поддержал воплем многократное «Фак путин» — от себя прибавив заодно «Фак трамп!». На войне как на войне.

Думово-стонерная составляющая фестиваля в этот раз особенно не зашла: не люблю традиционный дум, эпик, и коллективы вроде SOLITUDE AETURNUS слушать просто не в состоянии. BONGZILLA и BONGRIPPER (особенно BONGRIPPER!) требовали каких-то других веществ, отличных от того, что мы принимали, потому скорей мимо.

AVERNUS — музыкально очень неплохо, но как-то уныло по подаче; RWAKE — безудержное наркоманское яростное, ревущее сумасшествие, ползающее, мятущееся по сцене, чудовищное, как ломка. Но — совершенно одинаковое на протяжении 50-минутного сета. Возможно, это просто была одна песня.

Кто действительно понравился и запомнился: мэрилендское трио BLACK LUNG, действующее на грани стоунера и дума, с жирными грувовыми гитарами, выразительным чистым вокалом и очень любопытными аранжировками. Свежий их альбом Forever Beyond уже в первостепенной очереди на ознакомление. Впечатлили, запомнились.

И, напоследок, совершенно сорвавшая крышу, выкушавшая мозг маленькой финской ложечкой, убийственная, чумная, не поддающаяся ни описанию, ни осознанию, трансовая, галлюциногенная, уникальная в своем нечеловеческом роде группа ORANSSI PAZUZU, после ночного сета которой идти по Балтимору было даже не страшно. Чего уж бояться, когда их пережил.

В качестве финала — немного фотокарточек фестивальной публики, фудкортов, мерча и групп.

