Репортаж. Maryland Deathfest 2026, часть 1

Конец мая, длинный выходной в честь Memorial Day — следовательно, время одного из лучших, самых интересных по составу американских метал-фестивалей, ежегодного Maryland Deathfest, билеты на который народ, не задумываясь, берет еще до начала объявления групп. Потому что репутация. И потому что это всегда интересно. У нас это был уже четвертый фестиваль серии — так что с описаниями не буду особенно повторяться; место действия — Балтимор, штат Мэриленд, перекрытые улицы в самом центре — и самой безопасной части — города, а также секьюрити в аэропорту, с любопытством разглядывающие публику и спрашивающие: а что вообще за шабаш?

Первый раз за опыт посещения мероприятия не повезло с погодой: после нескольких дней лютой майской жары на Восточное побережье двинулся холодный фронт; где-то были штормовые ветра, дикие грозы, ливни; Балтимору досталось серое небо, средней унылости дождь и пара прохладных (+12 в субботу, например) дней. Так что красочных прикидов было сильно меньше, чем обычно: рулили дождевики.

Из плюсов — только одна из основных сцен фестиваля полностью без крыши (см. на видео ниже, как народ на ней пляшет под дождем под WHIPLASH), к тому же это все-таки город, асфальт, никакой грязищи и никаких кемпингов. Так что ненастная погода переносится в целом без проблем.

По сравнению с прошлыми годами формат не поменялся: клубное пре-пати в среду, где в этом году выступали NAPALM DEATH, PRIMITIVE MAN, REPULSION, ORGAN DEALER и куда должен был спецгостем приехать SINISTER. Однако с «синистерами» у США трудная история: на разные туры и фесты их заявляли в течение лет, наверное, четырех, и каждый раз что-то обламывалось. Два раза (включая прошлогодний тур, кажется, с VADER) не дали визы. Организаторы Мэриленда максимально расстарались на этот год; в группе кардинально поменялся состав, документы одобрили, однако уже буквально перед вылетом стало известно, что Aad Kloosterwaard борется с тяжелым заболеванием и не в силах куда-либо двигаться. Он записал видеообращение — выглядит страшно худым и изможденным, с трудом говорит — так что да, тут явно не до шоу. В результате на пре-пати срочно были вызваны MONSTROSITY, а основной сет SINISTER в субботу ужали до получаса, и, позиционируя как трибьют, поставили на сцену участников MALIGNANCY. Я это небольшое шоу пропустила (очень хотелось пробраться поближе к сцене на клубное выступление 1914), но вот, кому интересно, мини-кусочек. А Aad, будем надеяться, выкарабкается.

Не повезло в этом году также старой британской группе CANCER: рейс вокалиста отменили, пришлось срочно искать замену (так что вышел тоже своего рода трибьют: из оригинального состава один John Walker, собственно, остался, и не смог прилететь), повредили инструменты при перевозке, часть багажа потеряли, а потом на обратном пути еще и украли паспорта. Так себе приключения! Сет, тем не менее, состоялся. Ну… и не знаю. Олдовый дэз-трэш, ничего грандиозного.

По олдскульной части гораздо больше впечатлило выступление GRAVE (там тоже в силу визовых причин долетели не все, но хотя б в большинстве): танцевально, качево, c глухим загробным вокалом, мужики раздали спецпрограмму из альбомов Into The Grave и You’ll Never See…, сделав вечер поистине легендарным.

По традиции фестиваля, было сразу несколько спецпрограмм. Помимо олдскулов, которые свели GRAVE, музыку трех первых альбомов играли KREATOR — и вот тут лично для меня, при всей любви к коллективу, безмерному уважению к нестареющим Милле и Вентору, все-таки скорее минус, чем плюс. KREATOR всегда были особенной группой — но имхо, свой особый звук, свой особый подход они нащупали уже после 80-х, так что ретроспективные сеты, на которых миксуются разные эпохи, таки у них интереснее. А еще было бы круто услышать вживую экспериментальный сет KREATOR, скажем, Renewal/Endorama — ибо как 40+ лет пережил Endless Pain, и так примерно понятно.

На двух первых дисках фокусировались также ROTTING CHRIST, звуча необыкновенно злобно, плотно и агрессивно — и вот это было здорово, так как буквально неделю назад группа приезжала в связке BEHEMOTH/DEICIDE/IMMOLATION и играла музыку более поздних периодов. Выступление на Мэриленде показалось более интенсивным.

Еще один спецсет исполнили DYING FETUS (три первых альбома) — и толпа так ломанула к сцене, устроила такой слэм, дичь и беспредел, что впервые за все дни охране пришлось искусственно ограничивать доступ заборами. Говорят, был полнейший раз#еб, но я застала только огрызок сета где-то за ограждениями, ибо пришлось выбирать: или «фитусы», которых стабильно вижу несколько раз в год, или …AND OCEANS в первый раз в жизни. Понятно, победили финны.

…AND OCEANS, к слову, вошли в число наиболее впечатливших выступлений фестиваля 2026 года: многослойный, динамичный звук, переплетающий мелодичный финский блэк симфо-лентами и пересыпающий электронно-индустриальными блестками. Очень круто, завораживающе, грандиозно смотрятся на сцене. Хорошо!

Ну и продолжая тему финнов, одним из самых феерических, фантастических, гипнотических, незабываемых моментов фестиваля для меня стали, конечно, WOLFHEART. Tuomas Saukkonen — невероятный талантище и самородок, и наблюдать, как его многомерные мелодические миры обретают эмоциональный объем, прорастают упругими риффовыми жилами, покрываются живыми диковинными аранжировочными узорами, втягивают в свой сказочный лор, — удовольствие меломанское неописуемое. Которое немного испортила лишь мысль о том, что на другой сцене в то же время играли вестерн-маги WAYFARER, альбом American Gothic которых у меня на репите уже много лет. Но… что ж, надеюсь, увижу группу в этом году на фестивале в Монтане.

Еще одно неудачное сетовое совпадение по времени: пришлось променять NOVEMBERS DOOM на CEPHALOTRIPSY: «думеры» (не в жанровом смысле, там все, как известно, сложно), несомненно, классные, но в позапрошлом году уже были на Мэриленде, а посмотреть, как плющат зал калифорнийские слэм-дэзеры под предводительством несравненного Angel Ochoa, — задача мастхэв.

Чуть-чуть NOVEMBERS DOOM, впрочем, вам засняла.

На CEPHALOTRIPSY творился, разумеется, ад.

А пока — еще немного картинок.

