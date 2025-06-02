maryland deathfest
02.06.2025

Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 2

Блог

(продолжение; начало тут)

Любопытный лайфхак придумали любители сэкономить на билетах и выпивке: поскольку фестиваль продводится в центре города, одну из основных сцен можно было наблюдать с паркинга, заехав на верхние этажи (со скидкой для посетителей) и напихав в багажник любых напитков. Некоторые там в машинах также и спали (экономия, опять же). Вид открывался такой.

А вот взгляд на фест с дрона.

Людей, может показаться по видео, мало, — но нет, в 2025-м Maryland Deathfest работал на пределе вместимости, и билеты на клубные сцены были раскуплены еще, наверное, за полгода. Просто в силу местоположения — это все-таки не какое-нибудь поле за городом и не предполагает, например, размещения в палатках, — всего фестиваль вмещает тысяч примерно семь.

maryland deathfest

maryland deathfest

maryland deathfest

maryland deathfest

Поэтому помимо непопсовых составов (в отличие от стотысячных мажорных американских фестов, где доминируют мажорные же артисты), на Мэриленде любой фанат при желании пробьется к сцене на любимую банду, все увидит и услышит. Экранов там нет: не нужны.

maryland deathfest

А еще забавно наблюдать, как музыканты готовятся к выходу на сцену, разминаясь, пока кто-то играет.

Ну и к слову о SIGH, которые были в числе самых красочных групп феста (помимо CULT OF FIRE). Японская группа, играющая с 90-х необычный разножанровый авангард (в этом месяце у них, к слову, выходит новый альбом I Saw the World’s End — Hangman’s Hymn MMXXV), обрастающая концептами и легендами, ведомая семейным дуэтом Mirai Kawashima и Mika Kawashima aka Dr. Mikannibal, имеет статус едва ли не культа и огромное количество фанатов, очарованных японской мистикой и нестандартной музыкой.

sigh maryland

SIGH

sigh maryland

SIGH

sigh maryland

SIGH

Вживую их ранее не видела никогда — и безусловно, тоже ждала магии, экзотики и чудес. По итогу — вообще нет. Сплошное разочарование.

То есть к музыке, если знаком, вопросов нет — но дешевый маскарад, который музыканты устраивают на сцене, с выводком детей, которые большую часть времени не знают, чем себя занять, какими-то «провокационными» бабскими поцелуями взасос, общим отсутствием минимальной целостности происходящего, когда толпа ряженых людей кривляется просто ради того, чтоб кривляться… смотреть на это было невыносимо.

sigh maryland

SIGH

sigh maryland

SIGH

К счастью, после японского ярмарочного безумия началось настоящее веселье. На сцену вышли ассенизаторы. И началось.

Мы, конечно, тоже подготовились и заранее привезли ершики, измазанные конфетами.

gutalax show

готовы!

Некоторые металхеды, не понимавшие до выхода GUTALAX, с какой целью затарены аксессуары, с началом самого угарного выступления феста, с летающей туалетной бумагой, диким слэмом, краудсерфингом в ожерельях надувных какашек и унитазов, поняли все. GUTALAX — это просто праздник, который всегда.

Когда мужики ушли, толпа не желала угомониться.

gutalax maryland

GUTALAX

gutalax maryland

GUTALAX

gutalax maryland

GUTALAX

gutalax maryland

откуда готовилось нападение

В чью голову пришла мысль ставить после говно-шоу (в хорошем смысле слова!) выступление DARK FUNERAL, даже не могу себе вообразить. Стоит ли говорить, что зло в этой битве проиграло говну?..

Еще немного комичными получились фотографии DARK FUNERAL, на которых Ариман как бы позирует с вывеской блинной IHOP. Никогда еще реклама блинов не смотрелась так жестко!

dark funeral maryland deathfest

DARK FUNERAL

Из команд, которых не видела ранее, и которые произвели серьезное впечатление.

GORGASM! Группа, в которой за годы существования переиграла масса уважаемых людей, — но в числе постоянных участников значится только Damian Leski, нынешний фронтмен BROKEN HOPE. Бронебойный безжалостный механизм, который, как остервенелая дрель, монотонно выбивает из слушателя разум и внутренности. Очень внушительно.

gorgasm maryland

GORGASM

UNLEASHED. Задорные олдскульные викинги (у них этим летом, кстати, тоже новый лонгплей) с потрясной энергетикой и умением красиво разливать на людей алкоголь. (Плюс и в себя тоже: седовласая команда в составе UNLEASHED, ASPHYX, BENEDICTION киряла по всем пивным, а BENEDICTION, кажись, и на сцену вышли бухие.) Одни из лучших танцпольных хороводов крутились именно под UNLEASHED.

UNLEASHED maryland

UNLEASHED

HIRAX. Не люблю такую музыку, но Katon de Pena — один из самых харизматичных, заразительно заводных, трушных, крутецких фронтменов трэша всея. В свои 60+ он отлично выглядит, спортивен, поджар, и за время сета успел, кажется, обежать всю сцену и прилегающие пространства. Прыгнуть в толпу, залезть на забор, отделявший фест от городской улицы (к сетке которого прильнули случайные прохожие), достать тучку, солнышко, поздороваться со всеми, пробежаться по периметру, а также бесконечно зажигать, подбадривать, заводить публику. Этакий рубаха-парень, невероятно дружелюбный — ну и прирожденный шоумен.

hirax maryland

HIRAX

hirax maryland

HIRAX

RAZOR, игравшие следом — и, в принципе, близкие по возрасту, казались просто вялыми дедушками (хотя по музыкальному материалу быстрее и техничнее американцев).

RAZOR maryland

RAZOR

Понравился KRONOS — толковый (и почти уже позабытый за годы молчания) французский брутал, с песнями по мифы и легенды греческой мифологии.

kronos maryland

KRONOS

kronos maryland

KRONOS

Хорош был и испанский технично-брутальный WORMED, воскресший в прошлом году из небытия с альбомом Omegon. Зачем им, правда, было в финале сета орать про «Фри Палестайн», я хз, но наверно, очень приперло. Бывает.

wormed maryland

WORMED

В серии «ожидаемо отлично» — PYREXIA (просто обожаю их турбинный звук), OBITUARY с программой Cause Of Death (дядьки за последние годы сильно разожрались, но всегда прекрасны на сцене).

Obituary maryland

OBITUARY

KRISIUN, INCANTATION (с нестареющим до сих пор альбомом Onward To Golgotha, замостивший их мрачный, тяжело и медленно ступающий грузный дэзняк), ASPHYX. Всегда оголтелый и разудалый, чудный энергичный старошкольный ASPHYX.

ASPHYX maryland

ASPHYX

ASPHYX maryland

ASPHYX

Говорят, круто и бойко выступили TANKARD — но пропустила их из-за KRALLICE. В принципе, лучше б пошла на TANKARD.

TANKARD maryland

TANKARD

BENEDICTION — как-то мимо, ну и имхо, они были нетрезвы.

BENEDICTION maryland

BENEDICTION

NILE, при всей любви, толком послушать не удалось: половину сета они бегали и настраивались, еще треть — играли интро и Вадим принимал устрашающие позы, — а потом уже нужно было нестись куда-то еще. Единственная команда MDF, которая потратила половину времени сета на настройку.

NILE maryland

NILE

NILE maryland

NILE

Безусловно, как и всегда на фестах, хотелось объять необъятное и увидеть побольше. И как всегда на фестах, не удалось. Однако удовольствие, воспоминания, атмосфера — это даже, возможно, ценнее. До встречи в 2026-м!..

Количество просмотров: 250

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *