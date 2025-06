Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 2

(продолжение; начало тут)

Любопытный лайфхак придумали любители сэкономить на билетах и выпивке: поскольку фестиваль продводится в центре города, одну из основных сцен можно было наблюдать с паркинга, заехав на верхние этажи (со скидкой для посетителей) и напихав в багажник любых напитков. Некоторые там в машинах также и спали (экономия, опять же). Вид открывался такой.

А вот взгляд на фест с дрона.

Людей, может показаться по видео, мало, — но нет, в 2025-м Maryland Deathfest работал на пределе вместимости, и билеты на клубные сцены были раскуплены еще, наверное, за полгода. Просто в силу местоположения — это все-таки не какое-нибудь поле за городом и не предполагает, например, размещения в палатках, — всего фестиваль вмещает тысяч примерно семь.

Поэтому помимо непопсовых составов (в отличие от стотысячных мажорных американских фестов, где доминируют мажорные же артисты), на Мэриленде любой фанат при желании пробьется к сцене на любимую банду, все увидит и услышит. Экранов там нет: не нужны.

А еще забавно наблюдать, как музыканты готовятся к выходу на сцену, разминаясь, пока кто-то играет.

Ну и к слову о SIGH, которые были в числе самых красочных групп феста (помимо CULT OF FIRE). Японская группа, играющая с 90-х необычный разножанровый авангард (в этом месяце у них, к слову, выходит новый альбом I Saw the World’s End — Hangman’s Hymn MMXXV), обрастающая концептами и легендами, ведомая семейным дуэтом Mirai Kawashima и Mika Kawashima aka Dr. Mikannibal, имеет статус едва ли не культа и огромное количество фанатов, очарованных японской мистикой и нестандартной музыкой.

Вживую их ранее не видела никогда — и безусловно, тоже ждала магии, экзотики и чудес. По итогу — вообще нет. Сплошное разочарование.

То есть к музыке, если знаком, вопросов нет — но дешевый маскарад, который музыканты устраивают на сцене, с выводком детей, которые большую часть времени не знают, чем себя занять, какими-то «провокационными» бабскими поцелуями взасос, общим отсутствием минимальной целостности происходящего, когда толпа ряженых людей кривляется просто ради того, чтоб кривляться… смотреть на это было невыносимо.

К счастью, после японского ярмарочного безумия началось настоящее веселье. На сцену вышли ассенизаторы. И началось.

Мы, конечно, тоже подготовились и заранее привезли ершики, измазанные конфетами.

Некоторые металхеды, не понимавшие до выхода GUTALAX, с какой целью затарены аксессуары, с началом самого угарного выступления феста, с летающей туалетной бумагой, диким слэмом, краудсерфингом в ожерельях надувных какашек и унитазов, поняли все. GUTALAX — это просто праздник, который всегда.

Когда мужики ушли, толпа не желала угомониться.

В чью голову пришла мысль ставить после говно-шоу (в хорошем смысле слова!) выступление DARK FUNERAL, даже не могу себе вообразить. Стоит ли говорить, что зло в этой битве проиграло говну?..

Еще немного комичными получились фотографии DARK FUNERAL, на которых Ариман как бы позирует с вывеской блинной IHOP. Никогда еще реклама блинов не смотрелась так жестко!

Из команд, которых не видела ранее, и которые произвели серьезное впечатление.

GORGASM! Группа, в которой за годы существования переиграла масса уважаемых людей, — но в числе постоянных участников значится только Damian Leski, нынешний фронтмен BROKEN HOPE. Бронебойный безжалостный механизм, который, как остервенелая дрель, монотонно выбивает из слушателя разум и внутренности. Очень внушительно.

UNLEASHED. Задорные олдскульные викинги (у них этим летом, кстати, тоже новый лонгплей) с потрясной энергетикой и умением красиво разливать на людей алкоголь. (Плюс и в себя тоже: седовласая команда в составе UNLEASHED, ASPHYX, BENEDICTION киряла по всем пивным, а BENEDICTION, кажись, и на сцену вышли бухие.) Одни из лучших танцпольных хороводов крутились именно под UNLEASHED.

HIRAX. Не люблю такую музыку, но Katon de Pena — один из самых харизматичных, заразительно заводных, трушных, крутецких фронтменов трэша всея. В свои 60+ он отлично выглядит, спортивен, поджар, и за время сета успел, кажется, обежать всю сцену и прилегающие пространства. Прыгнуть в толпу, залезть на забор, отделявший фест от городской улицы (к сетке которого прильнули случайные прохожие), достать тучку, солнышко, поздороваться со всеми, пробежаться по периметру, а также бесконечно зажигать, подбадривать, заводить публику. Этакий рубаха-парень, невероятно дружелюбный — ну и прирожденный шоумен.

RAZOR, игравшие следом — и, в принципе, близкие по возрасту, казались просто вялыми дедушками (хотя по музыкальному материалу быстрее и техничнее американцев).

Понравился KRONOS — толковый (и почти уже позабытый за годы молчания) французский брутал, с песнями по мифы и легенды греческой мифологии.

Хорош был и испанский технично-брутальный WORMED, воскресший в прошлом году из небытия с альбомом Omegon. Зачем им, правда, было в финале сета орать про «Фри Палестайн», я хз, но наверно, очень приперло. Бывает.

В серии «ожидаемо отлично» — PYREXIA (просто обожаю их турбинный звук), OBITUARY с программой Cause Of Death (дядьки за последние годы сильно разожрались, но всегда прекрасны на сцене).

KRISIUN, INCANTATION (с нестареющим до сих пор альбомом Onward To Golgotha, замостивший их мрачный, тяжело и медленно ступающий грузный дэзняк), ASPHYX. Всегда оголтелый и разудалый, чудный энергичный старошкольный ASPHYX.

Говорят, круто и бойко выступили TANKARD — но пропустила их из-за KRALLICE. В принципе, лучше б пошла на TANKARD.

BENEDICTION — как-то мимо, ну и имхо, они были нетрезвы.

NILE, при всей любви, толком послушать не удалось: половину сета они бегали и настраивались, еще треть — играли интро и Вадим принимал устрашающие позы, — а потом уже нужно было нестись куда-то еще. Единственная команда MDF, которая потратила половину времени сета на настройку.

Безусловно, как и всегда на фестах, хотелось объять необъятное и увидеть побольше. И как всегда на фестах, не удалось. Однако удовольствие, воспоминания, атмосфера — это даже, возможно, ценнее. До встречи в 2026-м!..

