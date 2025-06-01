maryland deathfest
01.06.2025

Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1

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Maryland Deathfest по-прежнему остается одним из любимых фестивалей в США (помимо круиза 70000 тонн), поэтому конец мая был счастливо пропит расколбашен коллективами всевозможных метал-жанров на ежегодном четырехдневном слете в Балтиморе. В этом году было много дума (впервый день фактически только дум и играл), традиционно много трэша и, конечно, дэз-метала. Немного блэка — однако за блэк в 2025-м отвечает другой фестиваль, который, если таки состоится этой осенью, станет историческим ивентом в андеграундной жизни по обе стороны Миссисипи.

maryland deathfest

С погодой в очередной раз повезло: тепло днем и немного прохладно ночами, так что даже упакованные в кожаные наряды музыканты чувствовали сеья комфортно.

dark funeral maryland deathfest

DARK FUNERAL

Отмен в этот раз практически не было: из заявленных предварительно банд не доехал разве что BLOOD RED THRONE; из потерь — продолбанный в перелетах багаж и инструменты KAMPFAR, которые, впрочем, не только превозмогли, но и выдали одно из самых вдохновенных, пафосных (в хорошем смысле) и эпичных клубных шоу всего фестиваля.

kampfar maryland deathfest

KAMPFAR

kampfar maryland deathfest

KAMPFAR

Некоторой засадой этого года стали отключения света в одном из клубов: за неделю до феста по побережью прокатились масштабные ливни, Балтимор кое-где подтопило, и, видно, коммуникации не выдержали напора. Ввиду форс-мажора не удалось толком посмотреть выступление SVARTTJERN (попали буквально на последнюю песню), а также был наполовину оборван сет отличного, нестандартного коллектива NEGATIVE PLANE.

SVARTTJERN maryland deathfest

SVARTTJERN

Оцените вопль разочарования.

Ну и раз речь о разочарованиях, отмечу субъективные минусы MDF 2025.

В этому году организаторы расстарались и привезли много дума, в том числе редкого (DUSK!), уважаемого и легендарного. Однако большинство этих команд играли в четверг — первый день феста, когда основные сцены толком не работают и приехавший народ рассредоточивается по клубам. Соответственно, на всех сетах (DUSK, EVOKEN, MOURNFUL CONGREGATION, SHAPE OF DESPAIR) было очень много людей, большинство из которых пришло не из-за любви к жанру, а просто потому что некуда деться. Люди толпились, шароебились, зевали и болтали — ну и многие очевидно скучали, особенно с учетом полнейшей темноты на сцене, так что рассматривать музыкантов, высекающих со скорбными лицами по ноте в минуту, было проблематично.

shape of despair maryland deathfest

SHAPE OF DESPAIR

shape of despair maryland deathfest

SHAPE OF DESPAIR

shape of despair maryland deathfest

SHAPE OF DESPAIR

Да и в целом идея ставить такое количество медленной, требующей определенного умонастроения и состояния души музыки в первый день, когда все приехали свеженькие, веселые, готовые угорать и пьяно сбрасывать рабочую неделю; когда люди встречают друзей и начинают фестиваль с еще не опухшей печенью и не оттоптанными ногами, показалась несколько несообразной.

Я люблю такую музыку — но было очень сложно настроиться на нужный лад, так что из всей мрачной братии, выступавшей в день номер один, по-настоящему запомнились только мощные, грузные, тяжелые дэз-думовые DUSK.

dusk

DUSK

На остальных настроя и атмосферы не хватило.

Зато на следующий день, когда пошла на убыль первоначальная суета, когда набегался и немного угас, под звездным прохладным черным небом, после впечатлений длинного дня, на одну из больших сцен вышли SKEPTICISM. И случилась магия!

SKEPTICISMr maryland deathfest

SKEPTICISM

При костюмах, с букетом белых цветов, в похоронной торжественности, в давящем сумраке, финны буквально парализовали общественность. Первые ряды стояли с закрытыми глазами — усиливая ощущение, будто всепоглощающая дыра в земле распахнулась и ждет, и эти грустные мужики сейчас всех закопают. Тот случай, когда совпал и звук, и момент, и окружение — и это было волшебно. Один из самых запоминающихся моментов фестиваля, воистину.

Второй из самого-самого — предсказуем. Запредельная степень фанатского счастья на сете PARADISE LOST c программой Draconian Times. Oh my fucking god, как говорят тут, не в силах передать непередаваемое; в первом ряду, орать со слезами на глазах про «Are you forever…» и вот это вот все — такое не забывается. Спасибо PL, играли они идеально.

paradise lostr maryland deathfest

PARADISE LOST

paradise lostr maryland deathfest

PARADISE LOST

paradise lostr maryland deathfest

PARADISE LOST

Выглядели музыканты сурово, без раскланиваний и улыбок. Один только Aaron Aedy, как будто поевший неких сладостных балтиморских грибов, улыбался весь сет счастливой чеширской улыбкой, был экспрессивен и благостен.

paradise lostr maryland deathfest

PARADISE LOST

Ради таких моментов стоит жить.

После эмоционального коллапса Draconian Times в тот вечер слушать что-то еще было решительно невозможно. Поэтому первый сет TRIPTYKON (первый был оригинальный материал; второй, в последний день — материал CELTIC FROST) прошел совершенно мимо.

Том, к слову, на обоих выступлениях выглядел на сцене очень вяло, как будто все это ему уже тяжко дается.

TRYPTIKON

TRIPTYKON

TRYPTIKON

TRIPTYKON

Остальные ветераны (а олдовых банд приехало немало) смотрелись гораздо живее, особенно HIRAX. Об этом — завтра во второй части!

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1 comment

  • W8tan написал(а):

    Смотрю на состав Metal Threat Fest и слюни текут

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