Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1

Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1Блог
Maryland Deathfest по-прежнему остается одним из любимых фестивалей в США (помимо круиза 70000 тонн), поэтому конец мая был счастливо
пропит расколбашен коллективами всевозможных метал-жанров на ежегодном четырехдневном слете в Балтиморе. В этом году было много дума (впервый день фактически только дум и играл), традиционно много трэша и, конечно, дэз-метала. Немного блэка — однако за блэк в 2025-м отвечает другой фестиваль, который, если таки состоится этой осенью, станет историческим ивентом в андеграундной жизни по обе стороны Миссисипи.
С погодой в очередной раз повезло: тепло днем и немного прохладно ночами, так что даже упакованные в кожаные наряды музыканты чувствовали сеья комфортно.
Отмен в этот раз практически не было: из заявленных предварительно банд не доехал разве что BLOOD RED THRONE; из потерь — продолбанный в перелетах багаж и инструменты KAMPFAR, которые, впрочем, не только превозмогли, но и выдали одно из самых вдохновенных, пафосных (в хорошем смысле) и эпичных клубных шоу всего фестиваля.
Некоторой засадой этого года стали отключения света в одном из клубов: за неделю до феста по побережью прокатились масштабные ливни, Балтимор кое-где подтопило, и, видно, коммуникации не выдержали напора. Ввиду форс-мажора не удалось толком посмотреть выступление SVARTTJERN (попали буквально на последнюю песню), а также был наполовину оборван сет отличного, нестандартного коллектива NEGATIVE PLANE.
Оцените вопль разочарования.
Ну и раз речь о разочарованиях, отмечу субъективные минусы MDF 2025.
В этому году организаторы расстарались и привезли много дума, в том числе редкого (DUSK!), уважаемого и легендарного. Однако большинство этих команд играли в четверг — первый день феста, когда основные сцены толком не работают и приехавший народ рассредоточивается по клубам. Соответственно, на всех сетах (DUSK, EVOKEN, MOURNFUL CONGREGATION, SHAPE OF DESPAIR) было очень много людей, большинство из которых пришло не из-за любви к жанру, а просто потому что некуда деться. Люди толпились, шароебились, зевали и болтали — ну и многие очевидно скучали, особенно с учетом полнейшей темноты на сцене, так что рассматривать музыкантов, высекающих со скорбными лицами по ноте в минуту, было проблематично.
Да и в целом идея ставить такое количество медленной, требующей определенного умонастроения и состояния души музыки в первый день, когда все приехали свеженькие, веселые, готовые угорать и пьяно сбрасывать рабочую неделю; когда люди встречают друзей и начинают фестиваль с еще не опухшей печенью и не оттоптанными ногами, показалась несколько несообразной.
Я люблю такую музыку — но было очень сложно настроиться на нужный лад, так что из всей мрачной братии, выступавшей в день номер один, по-настоящему запомнились только мощные, грузные, тяжелые дэз-думовые DUSK.
На остальных настроя и атмосферы не хватило.
Зато на следующий день, когда пошла на убыль первоначальная суета, когда набегался и немного угас, под звездным прохладным черным небом, после впечатлений длинного дня, на одну из больших сцен вышли SKEPTICISM. И случилась магия!
При костюмах, с букетом белых цветов, в похоронной торжественности, в давящем сумраке, финны буквально парализовали общественность. Первые ряды стояли с закрытыми глазами — усиливая ощущение, будто всепоглощающая дыра в земле распахнулась и ждет, и эти грустные мужики сейчас всех закопают. Тот случай, когда совпал и звук, и момент, и окружение — и это было волшебно. Один из самых запоминающихся моментов фестиваля, воистину.
Второй из самого-самого — предсказуем. Запредельная степень фанатского счастья на сете PARADISE LOST c программой Draconian Times. Oh my fucking god, как говорят тут, не в силах передать непередаваемое; в первом ряду, орать со слезами на глазах про «Are you forever…» и вот это вот все — такое не забывается. Спасибо PL, играли они идеально.
Выглядели музыканты сурово, без раскланиваний и улыбок. Один только Aaron Aedy, как будто поевший неких сладостных балтиморских грибов, улыбался весь сет счастливой чеширской улыбкой, был экспрессивен и благостен.
Ради таких моментов стоит жить.
После эмоционального коллапса Draconian Times в тот вечер слушать что-то еще было решительно невозможно. Поэтому первый сет TRIPTYKON (первый был оригинальный материал; второй, в последний день — материал CELTIC FROST) прошел совершенно мимо.
Том, к слову, на обоих выступлениях выглядел на сцене очень вяло, как будто все это ему уже тяжко дается.
Остальные ветераны (а олдовых банд приехало немало) смотрелись гораздо живее, особенно HIRAX. Об этом — завтра во второй части!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 133
Читайте также:
- Организаторы фестиваля Download оправдываются за «ущемление прав транс-людей»
- Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт
- Фото: FIT FOR AN AUTOPSY, ARCH ENEMY
- Концертный сезон: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATER в Шарлотт
- Фото: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATER
- Фото: ARCTURUS, MORK, SEPULTURA, HAMMERFALL, TANKARD на круизе 70000 Tons of Metal 2025
- Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 3
- Фото: IN EXTREMO, FINNTROLL, TROUBLE, SUBWAY TO SALLY, SWALLOW THE SUN на круизе 70000 Tons of Metal 2025
- Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 2
- Фото: SEPTICFLESH, KRISIUN, THY ANTICHRIST, SUFFOCATION, UDO, IHSAHN, EX DEO на круизе 70000 Tons of Metal 2025
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1
-
ARCHSPIRE: «С альбома, продающегося за $29.99, после вычета себестоимости и доли лейбла, нам остается всего около $3»
-
Организаторы фестиваля Download оправдываются за «ущемление прав транс-людей»
-
Фестивальный мини-отпуск
-
Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт
-
SODOM прекращает гастроли на неопределенное время: «Иногда хочу просто вообще ничего не делать»
-
Lemmy Kilmister поставили памятник в Великобритании. Смотрите, как получилось!
-
«Хочу умереть счастливым». Человек, который заплатил $12,495 за работу на Gene Simmons, ни о чем не жалеет
-
Bobby Liebling из PENTAGRAM на концертах сопровождает полицейская охрана
-
Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»
Комментарии
Бармалей:
W8tan:
метализд:
Hm…hm… написал(а):
По-моему метал был последним пристанищем, докуда ещё не добралась толерастия, за исключением единичных представителей. Теперь похоже оконча…
Hm…hm…:
По-моему метал был последним пристанищем, докуда ещё не добралась толерастия, за исключением единичных представителей. Теперь похоже окончательно всё((…
Дед Аким:
Korn, Spiritbox, Jinger, Steel Panther, легенды панка Sex Pistols были когда о трансах вообще мало кто знал, если они тогда жили (не спец в этой теме), Sleep Token так себе, но они сейчас на хайпе �…
Дед Аким:
Новинки
Нет доступа к ноутбуку и полноценному интернету и времени нет (нахожусь в команди�…
Писюн c глазами:
W8tan написал(а):
Кулачёрт написал(а):
Wotan написал(а):
10 лямов за альбом это мощно.
10 лямов чего?
Рублей
Хуёв тебе.…
W8tan:
Кулачёрт написал(а):
Wotan написал(а):
10 лямов за альбом это мощно.
10 лямов чего?
Рублей…
asdf:
сейчас вы имеете возможность наблюдать такое явление, как «первый пост». речь не только об этом сайте, а вообще…
Юрий:
Скука смертная , даже хуже ((( Но , возможно потому что я никогда не был фанатом CHILDREN OF BODOM ?! хз.…
Шапка-самосранка:
Моран написал(а):
Моран написал(а):
29.05.2025 в 07:16
Ахах, набор групп такой шлак. Кто туда вообще пойдет?
Вот трансы на такое походу и ходят, бгггг…
Ігор:
Когда-то, кто-то из The Gathering говорил, что им полагается два бакса от каждого проданного диска.Но тогда тиражи были в десятки раз больше нынешних.…
atr:
Кому мало Куркелы в Auri, есть ещё проект «Eye of Melian». Музло в ту же степь.…
Смотрю на состав Metal Threat Fest и слюни текут