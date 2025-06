Репортаж: Maryland Deathfest 2025, часть 1

Maryland Deathfest по-прежнему остается одним из любимых фестивалей в США (помимо круиза 70000 тонн), поэтому конец мая был счастливо пропит расколбашен коллективами всевозможных метал-жанров на ежегодном четырехдневном слете в Балтиморе. В этом году было много дума (впервый день фактически только дум и играл), традиционно много трэша и, конечно, дэз-метала. Немного блэка — однако за блэк в 2025-м отвечает другой фестиваль, который, если таки состоится этой осенью, станет историческим ивентом в андеграундной жизни по обе стороны Миссисипи.

С погодой в очередной раз повезло: тепло днем и немного прохладно ночами, так что даже упакованные в кожаные наряды музыканты чувствовали сеья комфортно.

Отмен в этот раз практически не было: из заявленных предварительно банд не доехал разве что BLOOD RED THRONE; из потерь — продолбанный в перелетах багаж и инструменты KAMPFAR, которые, впрочем, не только превозмогли, но и выдали одно из самых вдохновенных, пафосных (в хорошем смысле) и эпичных клубных шоу всего фестиваля.

Некоторой засадой этого года стали отключения света в одном из клубов: за неделю до феста по побережью прокатились масштабные ливни, Балтимор кое-где подтопило, и, видно, коммуникации не выдержали напора. Ввиду форс-мажора не удалось толком посмотреть выступление SVARTTJERN (попали буквально на последнюю песню), а также был наполовину оборван сет отличного, нестандартного коллектива NEGATIVE PLANE.

Оцените вопль разочарования.

Ну и раз речь о разочарованиях, отмечу субъективные минусы MDF 2025.

В этому году организаторы расстарались и привезли много дума, в том числе редкого (DUSK!), уважаемого и легендарного. Однако большинство этих команд играли в четверг — первый день феста, когда основные сцены толком не работают и приехавший народ рассредоточивается по клубам. Соответственно, на всех сетах (DUSK, EVOKEN, MOURNFUL CONGREGATION, SHAPE OF DESPAIR) было очень много людей, большинство из которых пришло не из-за любви к жанру, а просто потому что некуда деться. Люди толпились, шароебились, зевали и болтали — ну и многие очевидно скучали, особенно с учетом полнейшей темноты на сцене, так что рассматривать музыкантов, высекающих со скорбными лицами по ноте в минуту, было проблематично.

Да и в целом идея ставить такое количество медленной, требующей определенного умонастроения и состояния души музыки в первый день, когда все приехали свеженькие, веселые, готовые угорать и пьяно сбрасывать рабочую неделю; когда люди встречают друзей и начинают фестиваль с еще не опухшей печенью и не оттоптанными ногами, показалась несколько несообразной.

Я люблю такую музыку — но было очень сложно настроиться на нужный лад, так что из всей мрачной братии, выступавшей в день номер один, по-настоящему запомнились только мощные, грузные, тяжелые дэз-думовые DUSK.

На остальных настроя и атмосферы не хватило.

Зато на следующий день, когда пошла на убыль первоначальная суета, когда набегался и немного угас, под звездным прохладным черным небом, после впечатлений длинного дня, на одну из больших сцен вышли SKEPTICISM. И случилась магия!

При костюмах, с букетом белых цветов, в похоронной торжественности, в давящем сумраке, финны буквально парализовали общественность. Первые ряды стояли с закрытыми глазами — усиливая ощущение, будто всепоглощающая дыра в земле распахнулась и ждет, и эти грустные мужики сейчас всех закопают. Тот случай, когда совпал и звук, и момент, и окружение — и это было волшебно. Один из самых запоминающихся моментов фестиваля, воистину.

Второй из самого-самого — предсказуем. Запредельная степень фанатского счастья на сете PARADISE LOST c программой Draconian Times. Oh my fucking god, как говорят тут, не в силах передать непередаваемое; в первом ряду, орать со слезами на глазах про «Are you forever…» и вот это вот все — такое не забывается. Спасибо PL, играли они идеально.

Выглядели музыканты сурово, без раскланиваний и улыбок. Один только Aaron Aedy, как будто поевший неких сладостных балтиморских грибов, улыбался весь сет счастливой чеширской улыбкой, был экспрессивен и благостен.

Ради таких моментов стоит жить.

После эмоционального коллапса Draconian Times в тот вечер слушать что-то еще было решительно невозможно. Поэтому первый сет TRIPTYKON (первый был оригинальный материал; второй, в последний день — материал CELTIC FROST) прошел совершенно мимо.

Том, к слову, на обоих выступлениях выглядел на сцене очень вяло, как будто все это ему уже тяжко дается.

Остальные ветераны (а олдовых банд приехало немало) смотрелись гораздо живее, особенно HIRAX. Об этом — завтра во второй части!

