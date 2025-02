Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 3

(финал, начало тут, вторая часть тут)

…Безусловно, даже при наличии эксклюзивных альбомных сетов, самым удивительным и необычным на круизе стало выступление SWALLOW THE SUN. Балерины, дум, вы серьезно?

Но, как оказалось, возможно. Парень (одетый в обычную одежду, без специфических балеруновских костюмов) и когорта девушек в пачках, словно гибельные бабочки, порхали под песни Plague Of Butterflies, транслируя телами горестные финские истории, тогда как сами музыканты, стоя на заднем фоне в дыму и во мраке, пилили свои суровые партии. Необычно. Красиво. Увлекательно. Даже для человека, который в балете мало что понимает.

Ну а для тех, кто просто хотел посмотреть SWALLOW THE SUN, без танцев, по одной-две песне каждого сета они исполнили как обычно. Скоро еще будет американский тур с HARAKIRI FOR THE SKY и GHOST BATH, пойду обязательно! SWALLOW THE SUN много не бывает!

Также много не бывает DECAPITATED: буквально через три для после феста мы поехали посмотреть на них еще раз в соседнем городе, в связке с INCANTATION и DARKEST HOUR. В группе совсем недавно появился новый вокалист, накачанный финский парень Eemeli Bodde. Просто отлично — и финн, и поляки! Грув, мощь, скорости, агрессия — все сразу и еще немножко сверху. Особенно вкатил сет Cancer Culture.

А еще никогда не бывает много SUFFOCATION — в знакомом проверенном составе, со знакомыми проверенным боевиками, феерической интенсивностью и скоростями, на которых возраст участников группы не сказывается совершенно. Дьявол знает, как они это делают. Но SUFFOCATION — прям любовь, и конечно, ходила на оба сета. На видео ниже — зал в два часа ночи, который, будучи к тому моменту уже уставшим и дохлым, завелся с первого же трека.

Из того, что понравилось ожидаемо.

SEPTICFLESH, которые плохо выступать вообще не умеют. К тому же повезло со звуком, и все эти их «Hierophant», «The Vampire From Nazareth», «Anubis» и прочие выглядели невероятно объемно и массивно. Единственное, немного раздражает манера греческих металистов, будь то «роттинги» или «септики», постоянно орать «хэй май френдс», «поднимите ваши ручки», «хэй-хэй-хэй», разбавляя эпическое музыкальное настроение, но уж как есть. Греки.

ARCTURUS. Великолепный, воздушный, трогательный, бесконечно талантливо сотканный ARCTURUS, слушая который, всякий раз удивляешься: почему они до сих пор не в топовой метал-лиге?

ICS Vortex, в своей фирменной странной маске, сильно растолстел и, кажется, в целом подзабил на себя: в обычной обстановке, на фоне веселой тусующей толпы, он выглядел человеком, пребывающим в стабильной депрессии. Но поет отменно.

FINNTROLL. Единственный раз в жизни видела их вживую 10 лет назад — и, очевидно, успела подзабыть, как сочно, напористо, экстремально, забористо выглядит группа вживую. Ушастые тролли дали жару на утреннем солнце!

KRISIUN. Брутальная бразильская махина, в течение 35 лет, в не меняющемся составе, перемалывающая богов, ангелов и кто там еще попадется под колеса любви волосатую руку. В длинных турах рубать мужикам уже трудовато (попались как-то за сценой в финале затяжных американских гастролей, и после шоу уже еле стояли на ногах — никогда в жизни не видела настолько уставших и измочаленных людей), но отдохнувшие, свежие, они просто звери.

SEPULTURA. Что ж, тут дядьки и сами честно признали, что время берет свое, и сейчас, пока это не сильно заметно, концертную деятельность пора потиху сворачивать. Сейчас прощальный тур продолжается (на круизе сеты позиционировались как Farewell at sea — и именно SEPULTURA, грозя потопить посудину плясками и слэмом под «Roots», завершала последний день фестиваля).

Начали этот самый финальный сет с боевиков — «Refuse/Resist» и сразу, не закусывая, «Territory», озверело выскочив на сцену, с турбовинтовой энергией и качем, за которые живые «сепультуровские» шоу я любила всегда.

Пространство фотопита напоминало зону боевых действий: жар и рев со сцены, разрывающиеся грохотом динамики, толкущиеся фотографы, охрана, принимающая бесконечный поток тел со сцены, люди, падающие на голову, ноги, руки, головы, кружки пива — все смешалось и вертелось в оглушительном водовороте, многоголосо орущем и грегочущем про «War for territory»…

В общем, у кого еще будет возможность попасть на прощальные концерты — обязательно приходите. В клубном варианте это еще интереснее. (У нас в столице штата они, например, играли два часа, включая импровизации, песни, исполняемые с аутентичными бразильскими инструментами, темы всех «сепультуровских» лет, занятные кавера других банд… в общем, это был просто праздник. Фестиваль, безусловно, эффектнее, но кому для души — это в клубы.)

MORK. Одна из немногих блэковых банд на 70000 тоннах. В прошлом году норвежцы выпустили примечательный альбом Syv — вероятно, самый зрелый, разноплановый, солидный и цельный во всей своей дискографии, — ну и слушать вживую их занимательно. После прошлогоднего сета на Maryland Deathfest не пойти на MORK просто-таки не могла. И они не подвели!

Блэк-когорту на фесте также представляли THY ANTICHRIST родом из Колумбии, а ныне проживающие в Техасе, красочные яркие черти, вокалист которых, называющий себя Antichrist 666, верещит и сатанически угорает аж с 1998 года. В американском метал-мире, в котором все привыкли к техничному дэзу, эти колоритные ребята играют, я б сказала, разновидность техничного блэка.

И, к слову о техничном дэзе. Очень понравилась калифорнийская банда под названием THE ZENITH PASSAGE, умудрившаяся сделать плотнейший навороченный виртуозный материал не только удобоваримым и гладким, но и мелодичным. Слышала эту группу (и даже ее название) впервые, но определенно буду следить за дисками и концертами.

Продолжая тему технарей, одно из самых ожидаемых и топовых для меня выступлений: наконец-то удалось увидеть вживую BEYOND CREATION — и это просто фантастика! Роскошная басуха, безупречное исполнение; BEYOND CREATION были самой первой группой, открывающей фестиваль в маленьком зале, но просмотрев десятки шоу, сет их не забыла, и никто впечатлений не перебил.

В категории групп «нормально, но» — EMPEROR, CANDLEMASS, TROUBLE, STRATOVARIUS.

EMPEROR с момента реюниона вживую наблюдала раз, наверное, в четвертый. В этот раз не было фактурного Samoth’а и немного просел звук. Это раз. Второе — Исан гораздо живее и органичнее смотрится в своем сольном проекте (таким образом, он играл на фесте четырежды: два шоу EMPEROR и два IHSAHN, и с IHSAHN он понравился гораздо больше) — для блэка он уже слишком ботаник, он слишком статичен и прямо видно, насколько 90-е он перерос, вместе со своим легендарным прошлым и его легендарной дискографией.

При всем при этом музыка EMPEROR не устарела и до сих пор слушается с удовольствием — как я уже описывала в первой части, восхитительно было наблюдать, как EMEROR’ский эпик разрывает ночное небо, на палубе посреди океана и звезд.

Исан сольно — очень интересно. Вообще, наверное, один из немногих артистов, каждый релиз которого ждешь как сюрприз.

CANDLEMASS — не моя музыка, ну и без Messiah Marcolin, конечно, не то пальто.

Их коллеги по TROUBLE смотрелись живее и задорнее — ну и прикоснуться к еще одной легенде прото-дума (в том числе играли, например, сет The Skull — альбом, которому вот уже 40 лет), группе, которая когда-то всерьез конкурировала с BLACK SABBATH, было любопытно. Заодно, кажется, поняла, почему у TROUBLE так и не получилось выйти в дамки: мужики настолько задрачивали, переплетали, перекручивали свои партии, так любили баловаться с ритмикой и аранжировочными рисунками, так увлекались, что ни одного серьезного хита так и не записали. Ну и плюс сами несколько раз сбивались во время выступления.

STRATOVARIUS хорошо сохранились, Timo Kotipelto по-прежнему голосист, однако в целом как-то не зашло. К середине сета стало казаться, что слушаешь одну бесконечную песню.

Зато HAMMERFALL стали просто открытием фестиваля! Кроме шуток! Специально на их концерты никогда не ходила, но здесь, попав на первое шоу, обалдев, натанцевавшись, побежала и на второе. И они просто волшебны! Хит за хитом, выскооктановая позитивная энергетика, этакий хэппи-хэви-метал, под который одновременно хочется и плясать, и улыбаться, и прыгать; потрясающая харизма и голос Joacim Cans; темперамент и неутомимость всей группы, слаженной, живой, лучезарной и динамичной. В общем, внезапно, одно из лучших шоу на фесте.

Бесшабашностью и искренней веселостью подкупили также TANKARD — группа, которая играет совершеннейший примитив, но делает это настолько радостно и отвязно, так настойчиво затягивает в своей пивной дурацкий кружок, что и сам не замечаешь, как начинаешь подпрыгивать на танцполе. Слушать их в записи в голову, конечно же, не придет, но для фестивального настроения — самое то. Забавные рок-н-ролльные оторвы, даже и не скажешь, что почти по 60 им трэшевых лет. Зал под TANKARD просто дурел.

Ну и напоследок еще одна банда, которую видела впервые и которая просто неимоверно впечатлила: в разделе «зверство круиза» с отрывом идут дэз-грайндовые французы BENIGHTED, сет которых можно считать аналогом дробовика, разряженного в голову с близкого расстояния (Крут Кобейн не даст соврать!). Сет, бескрайне оголтелый, очумелый, катастрофический, озверело пронесшийся на сверхскоростях, парализовавший и очаровавший одновременно. Просто чума!

Ну и на этом, наверное, закруглюсь — смотрите фотокарточки (галерея номер один, номер два, номер три, будет еще одна), ну и, кому интересно, больше видео появится на моем канале и шакальном. Надеюсь, не последний круиз :)

