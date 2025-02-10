Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 2

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…Утро на фестивале начиналось с бассейнов, утреннего алкоголя и ожидания на палубе первых коллективов, которым суждено открывать шоу на самой жаре.

Выпивать было, как всегда, накладно. Но что делать. (К ценам в меню приложите подорожник пару долларов чаевых.)

Во время высадки на Ямайке любителей напитков покрепче немного спасал местный ром и коктейли (ямайский доллар к американскому, к слову, 158 к одному); на высадке в тропическом Очо-Риос немедленно набежало местное население и, облепив черную толпу, как черные мухи, начало наперебой предлагать кто разноцветные ямайские шапочки, кто магнитики с Бобом Марли, кто кокосы с ромом, кто траву и что угодно еще.

Любители экскурсий отправились исследовать экзотические локации; кто-то пил, кто-то тупил на пляже. В принципе, специально отдыхать на Ямайку и аналогичные острова Карибского бассейна я б не поехала: навязчивый и дорогой для туристов сервис, грязно, культ наркоты, нищее бездельничающее население, кормящееся на прибывающих лайнерах. Очень душно и влажно (и это зима!). Но океан, конечно, идеальненько живописный.

С другой стороны, уже объявлено, что следующий 70000 тонн отправится на Гаити — так, может, Ямайка еще ничего?..

Если на выпивке где-то приходилось экономить, то с едой на фесте, как и на всех круизах, было великолепно. Пафосный ресторан, буфет с огромным выбором блюд (видео из него ниже), круглосуточная пицца, — короче, не пропадешь. Отъедаться — это на корабль.

Ну и собственно, про музыку. Понятно, что, как и на любом фестивале, все увидеть не получилось. Из того, что пропустила, жальче всего METSATOLL, PESSIMIST и HATE. Из того, что проигнорировала намеренно: SONATA ARCTICA, CROWNSHIFT, DELAIN, MAJESTICA, UNLEASH THE ARCHERS, SYMPHONY X. Ничего личного, просто совсем не мое.

Что вообще не понравилось. EX DEO! Никогда еще заурядная музыка не преподносилась так пафосно. Маурицио вышел в наряде римского воителя и большую часть времени стоял примерно вот так.

Но какой в этом смысл, если даже нейросеть напишет материал интереснее?

Не понравилась канадская модерн-мелодик-дэз группа LUTHARO, в которой девушка оглушительно верещала на одной ноте. Не впечатлили SUBWAY TO SALLY — но тут, в принципе, коллектив вообще на любителя. И хитов у них как-то не много.

Немецкие коллеги по танцевальному металу со средневековым флером, волынками-дудками, начинавшие примерно в то же время, что и STS, IN EXTREMO смотрелись гораздо лучше и народ отрывался на порядок активнее, но конечно, по сравнению с IN EXTREMO, которых я видела в Минске в 2016-м, легендарные для стиля дядьки сильно постарели, просели в энергетике и стали статичнее. Но тут ничего не попишешь: возраст.

Еще немного не понравилось, что, в отличие от других коллективов, IN EXTREMO сильно повторялись в обоих сетах (неужто в 14 или сколько там у них альбомов, не набралось разнообразного сетлиста?) и звук был настолько громким, что болели уши даже в берушах (на видео ниже слышно, как фонит: телефон тоже глох). Однако песни остались все такими же чудными.

И только, наверное, Удо, выступавшему под вывеской DIRKSCHNEIDER с ACCEPT’овскими хитами, не мешал ни возраст (только подумать: дядьке в апреле 73!), ни лишний вес. Поет он по-прежнему хорошо — и хотя по сцене давно уж не бегает, держится бодрячком. Также, несмотря на статусность, Удо спокойненько тусил на корабле и фотографировался со всеми желающими. Никакой звездной болезни.

К слову, на этом круизе вне сцены не удалось увидеть только музыкантов SEPTICFLESH — то ли почему-то сидели у себя в номерах, то ли мы магически разминулись. А забавнее всего «за кулисами» было наблюдать за THE KOVENANT: ведомые Большой Сарой с красными волосами, они передвигались черной вороньей стайкой, держались вместе и постоянно что-то жевали.

Окончание истории (а также — кто был самым-самым-лучшим) — завтра!

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