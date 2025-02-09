Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 1

Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 1Блог
По возвращению из круиза, когда, перестав истерически постить сториз, фотографировать, пытаться объять необъятное и впитать уже плохо впитывающееся (я про эмоции), возвращаешься из не по-февральски жаркого и влажного Майами домой, народ начинает спрашивать, типа, ну как там?.. И, в принципе, у меня в запасе не так много цензурных эпитетов, чтобы полноценно все описать. Скажем так. Ради таких моментов стоит жить.
И конечно, круиз не похож на обычные фестивали, это нечто совсем другое, когда изолированный от мира, в сверкающих отполированных гламурных кишочках гигантского корабля-дома, напичканного барами, бассейнами и интернационалом металистов, в течение четырех дней круглосуточно перебегаешь с этажа на этаж, между сценами, с палубы на внутреннюю улицу-променад, в казино, где за автоматом проигрывает баксики грустный ICS Vortex; когда, садясь в прозрачный лифт, едешь рядом с Удо, а за утренним кофе, продирая глаза, стоишь в очереди с Maurizio Iacono; когда за соседними столиками питаются SEPULTURA, а рядом пьют пивасик FINNTROLL — все рядом, расслабленные, тусят, балансируя на покачивающемся танцполе, колбасятся под сеты коллег, а потом на ночном карибском ветру, над вспененной черной водой, под черными небом, утыканном ослепительными звездами, эпично грохочет «Thus Spake The Nightspirit» EMPEROR — это все трудно вобрать, описать, кроме как, наверное, тем, что за четыре дня проходит некая отдельная жизнь. «Я выключил телефон на время круиза, не подключал интернет, и ебись весь мир конем, пока я тут», — качественно артикулировал свои ощущения парень из Румынии, рядом с которым мы покупали магнитики в магазине на Ямайке (пункт назначения этого года).
В отличие от моего прошлого круиза, плывшего на Багамы и который, казалось, не двигался, этот пилил на существенной скорости и неплохо качался. Все-таки почти 900 км.
Еще, в отличие от прошлого круиза, наша каюта-келья (без окна, ибо с окном сильно дороже, — маленькое пространство, в котором никогда не понимаешь, день или ночь) находилась на девятом этаже, тогда как палуба с основными сценами — на одиннадцатом. По грохоту и вибрации в номере всегда можно было понять, шоу закончилось или еще начинается. Вообще, выступления начинались в 10 утра и заканчивались в 6 утра. Самым несчастным группам выпадали ночные сеты. В перерыв с 6 до 10 можно было есть, пить и петь караоке. А когда, спросите, спать? Никогда!
Как всегда за 70000 тоннах, все группы (их плыло 60) выступали по два раза, с разными сетами. Некоторые привезли специальные: так, например, DECAPITATED играли отдельно Nihility и Cancer Culture; KOVENANT/COVENANT — Animatronic и Nexus Polaris, KALMAH отдельно отыграли They Will Return и Swampsong, STRATOVARUIS замутили сет Visions.
Для меня, помимо «ковенантовского» возвращения — которое было отыграно хорошо, но без какого-то особого огня, к тому же Nagash тексты песен читал с планшета! — главным ностальжи-эксклюзивом этого фестиваля стал SAMAEL. Один день они играли Ceremony Of Opposites (и тут пришлось пропустить, ибо одновременно выступали SWALLOW THE SUN с финским балетом… да-да, прям балетом), а второй — Passage, который, как память о радостных метал-90-х, полных открытий и фантастической новой волнующей музыки; память о том, как когда-то офигевал, прокручивая на бог весть как добытых кассетах ‘Rain’, ‘Shining Kingdom’, ‘Born Under Saturn’, заучивая наизусть, скипануть или проспать было никак нельзя.
Passage играли в четыре часа утра. И людей на палубе было, конечно, не так уж много, — но оно того полностью стоило. Один из самых эффектных, профессиональных, мощных, энергичных, отточенных сетов всего фестиваля — это SAMAEL, без скидки на время, на возраст участников или музыки. Невероятно! Ну и стоять под сценой в ветреной ночи, когда южная луна заваливается за облака, а Ворф своим суровым менторским тоном, окутанным дымом и пеленой клавиш, рассказывает романтическую историю «Moonskin» — это просто бесценно.
В целом фестивальная программа, с учетом высадки на Ямайке, выглядела так.
И что там как было еще, расскажу в продолжении. А пока — галерея номер один!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 231
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Комментарии
Другой Александр:
Fechner написал(а):
Trånn s Tod ist natürlich Tragisch, aber der Tod ist nunmal der Lohn der Sünde
Jetzt weiss Trånn das die Hölle und der Teufel existiert. Ebenso das Jesus Christus keine Figur der heidnisch Römisch katholischen Kirche ist, sondern der lebendige Gott der…
G D:
Ого. Похоже Samael успели и с Макро попрощаться тоже. Давно за ними не следил, после истории с увольнением Маса……
DC:
Fechner:
Trånn s Tod ist natürlich Tragisch, aber der Tod ist nunmal der Lohn der Sünde
Jetzt weiss Trånn das die Hölle und der Teufel existiert. Ebenso das Jesus Christus keine Figur der heidnisch Römisch katholischen Kirche ist, sondern der lebendige Gott der die lebenden und die Toten Richtet.
…
Тварь:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Главный хит группы
SABATON — Бисмарк (Официальное видео)
По ссылке реальное видео боя…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Денис написал:
Но лишний раз не могу не отметить…. Что ж клавишница у них страшная такая?! Её, как и жену французского президента М…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Главный хит группы
SABATON — Бисмарк (Официальное видео)
По ссылке реальное видео боя, который изображён в одном…
Другой Александр:
Денис написал:
Но лишний раз не могу не отметить…. Что ж клавишница у них страшная такая?! Её, как и жену французского президента Макрона, нужно проверить — не …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Да CREMATORY не всегда стабильно супер но не всегда стабильно средние. Некоторые их альбомы переслушиваю до сих пор как образец немецкого готик метала. Например Believe, Ingl…
jurgis:
Черноярец:
Не верю! Illusions’96 — это, конечно, очень крутая вещь, но давно уже не актуальная. Если музыканты с порога заявляют о самоплагиате, но пусть сами это слушают. Нельзя во вт…
Eum:
Как так-то ? Только вышел новый альбом, весьма хороший, который дал повод прогнать их старые…
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