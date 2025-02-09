tons of metal cruise
09.02.2025

Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 1

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По возвращению из круиза, когда, перестав истерически постить сториз, фотографировать, пытаться объять необъятное и впитать уже плохо впитывающееся (я про эмоции), возвращаешься из не по-февральски жаркого и влажного Майами домой, народ начинает спрашивать, типа, ну как там?.. И, в принципе, у меня в запасе не так много цензурных эпитетов, чтобы полноценно все описать. Скажем так. Ради таких моментов стоит жить.

tons departure

на погрузке

tons crew

команда круиза встречает на борту, выдает буклетики и программу концертов

И конечно, круиз не похож на обычные фестивали, это нечто совсем другое, когда изолированный от мира, в сверкающих отполированных гламурных кишочках гигантского корабля-дома, напичканного барами, бассейнами и интернационалом металистов, в течение четырех дней круглосуточно перебегаешь с этажа на этаж, между сценами, с палубы на внутреннюю улицу-променад, в казино, где за автоматом проигрывает баксики грустный ICS Vortex; когда, садясь в прозрачный лифт, едешь рядом с Удо, а за утренним кофе, продирая глаза, стоишь в очереди с Maurizio Iacono; когда за соседними столиками питаются SEPULTURA, а рядом пьют пивасик FINNTROLL — все рядом, расслабленные, тусят, балансируя на покачивающемся танцполе, колбасятся под сеты коллег, а потом на ночном карибском ветру, над вспененной черной водой, под черными небом, утыканном ослепительными звездами, эпично грохочет «Thus Spake The Nightspirit» EMPEROR — это все трудно вобрать, описать, кроме как, наверное, тем, что за четыре дня проходит некая отдельная жизнь. «Я выключил телефон на время круиза, не подключал интернет, и ебись весь мир конем, пока я тут», — качественно артикулировал свои ощущения парень из Румынии, рядом с которым мы покупали магнитики в магазине на Ямайке (пункт назначения этого года).

В отличие от моего прошлого круиза, плывшего на Багамы и который, казалось, не двигался, этот пилил на существенной скорости и неплохо качался. Все-таки почти 900 км.

independence of the sea ship

лайнер

tons of metal cruise

отплываем; небоскребы Майами на горизонте

cruise distance

монитор в каюте показывает, куда «титаник» плывет

Еще, в отличие от прошлого круиза, наша каюта-келья (без окна, ибо с окном сильно дороже, — маленькое пространство, в котором никогда не понимаешь, день или ночь) находилась на девятом этаже, тогда как палуба с основными сценами — на одиннадцатом. По грохоту и вибрации в номере всегда можно было понять, шоу закончилось или еще начинается. Вообще, выступления начинались в 10 утра и заканчивались в 6 утра. Самым несчастным группам выпадали ночные сеты. В перерыв с 6 до 10 можно было есть, пить и петь караоке. А когда, спросите, спать? Никогда!

Как всегда за 70000 тоннах, все группы (их плыло 60) выступали по два раза, с разными сетами. Некоторые привезли специальные: так, например, DECAPITATED играли отдельно Nihility и Cancer Culture; KOVENANT/COVENANT Animatronic и Nexus Polaris, KALMAH отдельно отыграли They Will Return и Swampsong, STRATOVARUIS замутили сет Visions.

kovenant

THE KOVENANT

kovenant

теперь COVENANT

decapitated

DECAPITATED

stratovarius

STRATOVARUIS

kalmah

KALMAH

Для меня, помимо «ковенантовского» возвращения — которое было отыграно хорошо, но без какого-то особого огня, к тому же Nagash тексты песен читал с планшета! — главным ностальжи-эксклюзивом этого фестиваля стал SAMAEL. Один день они играли Ceremony Of Opposites (и тут пришлось пропустить, ибо одновременно выступали SWALLOW THE SUN с финским балетом… да-да, прям балетом), а второй — Passage, который, как память о радостных метал-90-х, полных открытий и фантастической новой волнующей музыки; память о том, как когда-то офигевал, прокручивая на бог весть как добытых кассетах ‘Rain’, ‘Shining Kingdom’, ‘Born Under Saturn’, заучивая наизусть, скипануть или проспать было никак нельзя.

samael

SAMAEL

samael

SAMAEL

samael

SAMAEL

samael

SAMAEL

Passage играли в четыре часа утра. И людей на палубе было, конечно, не так уж много, — но оно того полностью стоило. Один из самых эффектных, профессиональных, мощных, энергичных, отточенных сетов всего фестиваля — это SAMAEL, без скидки на время, на возраст участников или музыки. Невероятно! Ну и стоять под сценой в ветреной ночи, когда южная луна заваливается за облака, а Ворф своим суровым менторским тоном, окутанным дымом и пеленой клавиш, рассказывает романтическую историю «Moonskin» — это просто бесценно.

В целом фестивальная программа, с учетом высадки на Ямайке, выглядела так.

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

И что там как было еще, расскажу в продолжении. А пока — галерея номер один!

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