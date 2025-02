Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 1

По возвращению из круиза, когда, перестав истерически постить сториз, фотографировать, пытаться объять необъятное и впитать уже плохо впитывающееся (я про эмоции), возвращаешься из не по-февральски жаркого и влажного Майами домой, народ начинает спрашивать, типа, ну как там?.. И, в принципе, у меня в запасе не так много цензурных эпитетов, чтобы полноценно все описать. Скажем так. Ради таких моментов стоит жить.

И конечно, круиз не похож на обычные фестивали, это нечто совсем другое, когда изолированный от мира, в сверкающих отполированных гламурных кишочках гигантского корабля-дома, напичканного барами, бассейнами и интернационалом металистов, в течение четырех дней круглосуточно перебегаешь с этажа на этаж, между сценами, с палубы на внутреннюю улицу-променад, в казино, где за автоматом проигрывает баксики грустный ICS Vortex; когда, садясь в прозрачный лифт, едешь рядом с Удо, а за утренним кофе, продирая глаза, стоишь в очереди с Maurizio Iacono; когда за соседними столиками питаются SEPULTURA, а рядом пьют пивасик FINNTROLL — все рядом, расслабленные, тусят, балансируя на покачивающемся танцполе, колбасятся под сеты коллег, а потом на ночном карибском ветру, над вспененной черной водой, под черными небом, утыканном ослепительными звездами, эпично грохочет «Thus Spake The Nightspirit» EMPEROR — это все трудно вобрать, описать, кроме как, наверное, тем, что за четыре дня проходит некая отдельная жизнь. «Я выключил телефон на время круиза, не подключал интернет, и ебись весь мир конем, пока я тут», — качественно артикулировал свои ощущения парень из Румынии, рядом с которым мы покупали магнитики в магазине на Ямайке (пункт назначения этого года).

В отличие от моего прошлого круиза, плывшего на Багамы и который, казалось, не двигался, этот пилил на существенной скорости и неплохо качался. Все-таки почти 900 км.

Еще, в отличие от прошлого круиза, наша каюта-келья (без окна, ибо с окном сильно дороже, — маленькое пространство, в котором никогда не понимаешь, день или ночь) находилась на девятом этаже, тогда как палуба с основными сценами — на одиннадцатом. По грохоту и вибрации в номере всегда можно было понять, шоу закончилось или еще начинается. Вообще, выступления начинались в 10 утра и заканчивались в 6 утра. Самым несчастным группам выпадали ночные сеты. В перерыв с 6 до 10 можно было есть, пить и петь караоке. А когда, спросите, спать? Никогда!

Как всегда за 70000 тоннах, все группы (их плыло 60) выступали по два раза, с разными сетами. Некоторые привезли специальные: так, например, DECAPITATED играли отдельно Nihility и Cancer Culture; KOVENANT/COVENANT — Animatronic и Nexus Polaris, KALMAH отдельно отыграли They Will Return и Swampsong, STRATOVARUIS замутили сет Visions.

Для меня, помимо «ковенантовского» возвращения — которое было отыграно хорошо, но без какого-то особого огня, к тому же Nagash тексты песен читал с планшета! — главным ностальжи-эксклюзивом этого фестиваля стал SAMAEL. Один день они играли Ceremony Of Opposites (и тут пришлось пропустить, ибо одновременно выступали SWALLOW THE SUN с финским балетом… да-да, прям балетом), а второй — Passage, который, как память о радостных метал-90-х, полных открытий и фантастической новой волнующей музыки; память о том, как когда-то офигевал, прокручивая на бог весть как добытых кассетах ‘Rain’, ‘Shining Kingdom’, ‘Born Under Saturn’, заучивая наизусть, скипануть или проспать было никак нельзя.

Passage играли в четыре часа утра. И людей на палубе было, конечно, не так уж много, — но оно того полностью стоило. Один из самых эффектных, профессиональных, мощных, энергичных, отточенных сетов всего фестиваля — это SAMAEL, без скидки на время, на возраст участников или музыки. Невероятно! Ну и стоять под сценой в ветреной ночи, когда южная луна заваливается за облака, а Ворф своим суровым менторским тоном, окутанным дымом и пеленой клавиш, рассказывает романтическую историю «Moonskin» — это просто бесценно.

В целом фестивальная программа, с учетом высадки на Ямайке, выглядела так.

И что там как было еще, расскажу в продолжении. А пока — галерея номер один!

