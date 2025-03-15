Nightfall band
15.03.2025

Религиоведение с ненавистью: на подходе альбом NIGHTFALL «Children Of Eve»

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Efthimis Karadimas последовательно продолжает карьеру своего NIGHTFALL, понемногу варьируя состав, но в качестве не проседая: греческая формация всегда была этаким крепким середнячком, без откровений, однако узнаваемым и надежным, с крепкой фан-базой и уверенностью, что три десятка афинских метал-лет прожиты не зря.

На начало мая греки анонсировали двенадцатый студийник Children Of Eve, и, как еще одно подтверждение стабильности, Efthimis поведал, что вдохновение его подпитывала антирелигиозная ненависть (что, безусловно, очень свежо). Посему открывающий альбом трек, презентованный в прошлом месяце, так и называется: «I Hate». «Злость лежит в его основе. В клипе, что мы сняли на песню, павший воин воскресает, чтобы выследить своего ангела-хранителя. Вера — дело, конечно, личное, но когда доходит до религии, она все превращает в грязный бизнес».

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