Расхитители черепов: смотрим замогильно атмосферный клип GRIMA «Skull Gatherers»Новинки и новости
Маскированный атмоблэковый братский дуэт GRIMA из Красноярска в этом году подписался на Napalm Records и анонсировал обширный европейский тур, включая выступление на Hellfest. На вопрос, стоит ли европейским лейблам и промоутерам столь активно поддерживать российскую группу, есть несколько мнений (однозначно станет всем легче только если в этом вот рывке в блэкушную евролигу ребята сменят дислокацию), — однако определенно одно: GRIMA круты, и их холодный, темный, пропитанный дымом сибирских зимних костров, присыпанный меланхолическим инеем гипотермии, атмосфернейший материал способен с первого же прослушивания вцепиться в глотку этими корявыми черными пальцами-ветками и не отпускать, пока не
позовешь выступать околеешь от удовольствия.
Выходящий на «напалмах» в конце января альбом будет называться Nightside, это уже шестой релиз в десятилетней истории дуэта, и… смотрим клип на сингловый «Skull Gatherers». Между прочим, с баяном!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 14
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Комментарии
Anastasiya:
Moran:
Старые придурки играют одну и ту же парашу со своих первых 2 альбомов, зачем? Есть ведь куча альбомов, где куча отличных песен, которые не игрались вживую лет 30 — и с No …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Сколько классных групп малоизвестных широкой публике. CREMATORY из их числа. Ну крутейшая же Готика. Сидят у себя в Германии. Никто не приглашает. А ценителей в мире таки…
Ukko:
С большим уважением, мужик решил что время пришло, так тому и быть! И без всяких там отказавших от бухла и наркоты органов и без воспоминаний о том кто там чью мочу пи…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Настя ну ты так не пугай-ушла эпоха. Ато люди подумают что он умер. Мэйдэны конечно великая группа -по популярности вторая в мире после Metallica. Постоянные туры. Постоя�…
Eum:
у Аарона один из самых сочных и узнаваемых гроулов ever, не представляю как Мико сможет его заминать. Так аарать, как Аарон не получится, увы!…
Crow:
G D написал(а):
Новость уровня «Йоханд Эдлунд ушёл из Tiamat». Интересно, кому нужен будет такой My Dying Bride..
Вон на Death To All без Чака или какие-то DIO Disciples без Дио люд�…
jurgai:
Колючий Вожык:
Колючий Вожык:
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Пауэр-хэви метал уважаемая банда. Кай Хансен. Gamma Ray . Кай великолепный музыкант, певец, гитарист, аранжировщик, композитор.
Шикарный концерт, все …
Merzbow:
Ну у MDB есть бассистка с лошадиными зубами. У неё вполне себе утробный голос. Могла бы булькать тексты первых альбомов…
Другой Александр:
Bloody JJ написал(а):
Harvey Keitel написал(а):
Сложное элитарное искусство
Пхахахахахахахахахахахаа
оружие в борьбе с богом , светом и человечеством
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