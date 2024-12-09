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09.12.2024

Расхитители черепов: смотрим замогильно атмосферный клип GRIMA «Skull Gatherers»

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Маскированный атмоблэковый братский дуэт GRIMA из Красноярска в этом году подписался на Napalm Records и анонсировал обширный европейский тур, включая выступление на Hellfest. На вопрос, стоит ли европейским лейблам и промоутерам столь активно поддерживать российскую группу, есть несколько мнений (однозначно станет всем легче только если в этом вот рывке в блэкушную евролигу ребята сменят дислокацию), — однако определенно одно: GRIMA круты, и их холодный, темный, пропитанный дымом сибирских зимних костров, присыпанный меланхолическим инеем гипотермии, атмосфернейший материал способен с первого же прослушивания вцепиться в глотку этими корявыми черными пальцами-ветками и не отпускать, пока не позовешь выступать околеешь от удовольствия.

Выходящий на «напалмах» в конце января альбом будет называться Nightside, это уже шестой релиз в десятилетней истории дуэта, и… смотрим клип на сингловый «Skull Gatherers». Между прочим, с баяном!

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