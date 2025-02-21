Распались SARKE и DOWNCROSSБлог
Что-то не задалось этой зимой у блэк-металистов, и после NORDJEVEL к концу зимы стало известно о прекращении деятельности еще двух банд: беларуского DOWNCROSS, обновившего страницы соцсетей безграмотной надписью капслоком «DOWNCROSS IS NO LONGER EXISTS», а также норвежского SARKE, в черных шахтах которого с 2008 года трудились Thomas ‘Sarke’ Berglie, Nocturno Culto, а также масса других приходящих-уходящих уважаемых людей.
Никакой драмы, судя по всему, нет: группа просто поблагодарила всех за внимание и отметила, что прошлогодний Endo Feight — прекрасный момент, чтобы поставить точку и закончить историю на мощной ноте. В конце концов, у всех там есть и другие команды.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 131
Читайте также:
- Любопытный альбом июня: SARKE «Endo Feight»
- На подходе новый DOWNCROSS «White Tower». Слушаем новинку «I Am Entropy»!
- Стоит послушать. Дебютник ATRUTA «Da Varot Apramietnaj»
- Стоит послушать: DOWNCROSS «Hexapoda Triumph»
- Новинка недели: DOWNCROSS «To The Last Sunset At The Gates Of Collapse»
- Стоит послушать. Новый EP DOWNCROSS «Current Towards End»
- Фото: DOWNCROSS, TAAKE в Минске
- Гори синим пламенем: концерт TAAKE и DOWNCROSS в Минске
- Подземельная Тьма: слушаем новый трек DOWNCROSS «To Cross The Path Of Fire»
- Интервью с Nocturno Culto. «Ради тех, кто был с нами 20 лет, я считаю, DARKTHRONE стоило бы выйти на сцену»
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Распались SARKE и DOWNCROSS
-
Cristina Scabbia, LACUNA COIL: «В туре по США в каждом городе, где мы выступали, был агент ФБР, который за мною присматривал»
-
Вы бы хотели увидеть реюнион NIRVANA?
-
Билеты на концерт BLACK SABBATH распродались за 16 минут
-
Фото: ARCTURUS, MORK, SEPULTURA, HAMMERFALL, TANKARD на круизе 70000 Tons of Metal 2025
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 3
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 2
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 1
-
Умер вокалист DJEVEL Trånn Ciekals
-
Концерт года: BLACK SABBATH таки вылезут на сцену в оригинальном составе. В последний раз
Комментарии
atr:
Я как-то не так давно видел трибьют Нирваны в местном ТНТ. Группу не знал, и ожидал, что будет либо косплей, либо сыграют хотя бы близко к оригиналу по духу. Не было в п…
Антон:
Писюн с глазами:
jurgai:
николай:
«Ну хотят деды побренчать старые песенки, да заодно денежек заработать. Вам что, жалко? Идти же на это никто не заставляет» ну так это не отменяет того что:
«это какой-…
goremyka:
Ветошь:
Шапка-самосранка:
Очко… эх, блин, такая кликуха пропала для небезызвестного Д.Б.! =)) Да ещё и название группы WC =)) Ну, что ж поделаешь… ;))
Лично мне у Щупака реально нравился только Iratus …
G D:
Думаю, в большей степени они сделали это, чтобы тряхнуть стариной — имеют право. Post Malone, в целом, хоть и не Курт, но на месте вокалиста смотрится (и слышится) куда лучше…
Килемал:
Дайте им номер Каспаряна он им обьяснит, что живой вокалист вовсе не обязателен…
Bloody JJ:
«Какой ты чувствительный мальчик, Томми!» — хочется сказать большинству комментаторов.
Ну хотят деды побренчать старые песенки, да заодно денежек заработать. Вам �…
николай:
Юрий:
Это как «Гражданская Оборона» с Кипеловым на вокале )) Нет уж , оставьте Кобейна в покое !!!…
R.I.P.
Минск иняз йес ай даз
Помер максим — даункросс ним.