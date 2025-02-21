Sarke
21.02.2025

Распались SARKE и DOWNCROSS

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Что-то не задалось этой зимой у блэк-металистов, и после NORDJEVEL к концу зимы стало известно о прекращении деятельности еще двух банд: беларуского DOWNCROSS, обновившего страницы соцсетей безграмотной надписью капслоком «DOWNCROSS IS NO LONGER EXISTS», а также норвежского SARKE, в черных шахтах которого с 2008 года трудились Thomas ‘Sarke’ Berglie, Nocturno Culto, а также масса других приходящих-уходящих уважаемых людей.

Никакой драмы, судя по всему, нет: группа просто поблагодарила всех за внимание и отметила, что прошлогодний Endo Feight — прекрасный момент, чтобы поставить точку и закончить историю на мощной ноте. В конце концов, у всех там есть и другие команды.

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