Райдер MOTORHEAD 2002 года. Угадайте, сколько в нем алкоголя?

Симпатичный артефакт из задорного прошлого MOTORHEAD: части концертного райдера группы из раздела «гостеприимство», касающиеся обязательных напитков, закусок и угощений в гримерке команды. Внизу пометка: «Все перечисленное выше, ОСОБЕННО АЛКОГОЛЬ, должно быть предоставлено в точности как написано. При отсутствии возможности приобрести что-либо или при ограниченном бюджете обращайтесь заранее к туровому менеджеру. КРАЙНЕ ВАЖНО избежать проблем в день концерта».

Ну и вверху также указано, что все это чрезвычайно важно и должно быть подготовлено к моменту прибытия музыкантов в гримерку.

Алкоголь:

2 x 1-литровые бутылки Jack Daniel’s

1 x 1-литровая бутылка Jim Beam

1 x 1-литровая бутылка качественной водки

120 x банок / бутылок (5 ящиков) пива (не лайт): в Европе — San Miguel, Amstel, Kronenburg; в США: Miller Genuine Draft; в Канаде: Molson, Labatts.

Напитки:

24 x банки / бутылки крепкого яблочного сидра (Strongbow / Woodpecker / HardCore)

(английский алкогольный яблочный напиток пивной крепости, доступен в Европе и большинстве штатов США)

24 x 500 мл бутылки воды без газа (никаких больших бутылок)

72 x банки / 1,5 литра Coca Cola Classic (обычная кола)

2 x бутылки лимонного / лаймового Gatorade

1 x литровая бутылка свежего апельсинового сока

2 x литровые бутылки цельного молока (с витамином D)

1 x литровая бутылка молока пониженной жирности (1% или 2%)

6 x маленьких бутылок овощного сока V8

2 x банки энергетика Red Bull

Закуски:

5 x упаковок Reese’s Peanut Butter Cups (конфеты с арахисовой пастой)

2 x упаковки чипсов Ruffles Cheddar & Sour Cream

1 x большая упаковка тортилья-чипсов с сальсой

12 x ассорти шоколадных батончиков (кроме Hershey’s)

1 x мясное ассорти с сырами, соленьями, салатом, горчицей, майонезом, солью и перцем

Хлеб и масло:

2 x буханки свежего хлеба (1 белый / 1 пшеничный)

1 x пачка сливочного масла или маргарина

Сыр:

1 x сырная тарелка с чеддером, бри и другими видами сыра

1 x коробка крекеров для сыра

Фрукты и орехи:

1 x тарелка ассорти из фруктов, орехов и арахиса

Курево:

2 x упаковки сигарет Marlboro (красные, мягкая пачка, если возможно)

2 x упаковки сигарет Benson & Hedges (только для Великобритании) / Camel Filters (США)

Разное:

Пиво и газированные напитки должны подаваться со льдом; дополнительные кубик льда должны быть в наличии и предоставляться по требованию

Также необходимо: 50 x пластиковых стаканов; 25 x стаканчиков для горячих напитков; пластиковые ножи, вилки, ложки, бумажные тарелки и салфетки

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