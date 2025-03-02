Райдер MOTORHEAD 2002 года. Угадайте, сколько в нем алкоголя?Блог
Симпатичный артефакт из задорного прошлого MOTORHEAD: части концертного райдера группы из раздела «гостеприимство», касающиеся обязательных напитков, закусок и угощений в гримерке команды. Внизу пометка: «Все перечисленное выше, ОСОБЕННО АЛКОГОЛЬ, должно быть предоставлено в точности как написано. При отсутствии возможности приобрести что-либо или при ограниченном бюджете обращайтесь заранее к туровому менеджеру. КРАЙНЕ ВАЖНО избежать проблем в день концерта».
Ну и вверху также указано, что все это чрезвычайно важно и должно быть подготовлено к моменту прибытия музыкантов в гримерку.
Алкоголь:
2 x 1-литровые бутылки Jack Daniel’s
1 x 1-литровая бутылка Jim Beam
1 x 1-литровая бутылка качественной водки
120 x банок / бутылок (5 ящиков) пива (не лайт): в Европе — San Miguel, Amstel, Kronenburg; в США: Miller Genuine Draft; в Канаде: Molson, Labatts.
Напитки:
24 x банки / бутылки крепкого яблочного сидра (Strongbow / Woodpecker / HardCore)
(английский алкогольный яблочный напиток пивной крепости, доступен в Европе и большинстве штатов США)
24 x 500 мл бутылки воды без газа (никаких больших бутылок)
72 x банки / 1,5 литра Coca Cola Classic (обычная кола)
2 x бутылки лимонного / лаймового Gatorade
1 x литровая бутылка свежего апельсинового сока
2 x литровые бутылки цельного молока (с витамином D)
1 x литровая бутылка молока пониженной жирности (1% или 2%)
6 x маленьких бутылок овощного сока V8
2 x банки энергетика Red Bull
Закуски:
5 x упаковок Reese’s Peanut Butter Cups (конфеты с арахисовой пастой)
2 x упаковки чипсов Ruffles Cheddar & Sour Cream
1 x большая упаковка тортилья-чипсов с сальсой
12 x ассорти шоколадных батончиков (кроме Hershey’s)
1 x мясное ассорти с сырами, соленьями, салатом, горчицей, майонезом, солью и перцем
Хлеб и масло:
2 x буханки свежего хлеба (1 белый / 1 пшеничный)
1 x пачка сливочного масла или маргарина
Сыр:
1 x сырная тарелка с чеддером, бри и другими видами сыра
1 x коробка крекеров для сыра
Фрукты и орехи:
1 x тарелка ассорти из фруктов, орехов и арахиса
Курево:
2 x упаковки сигарет Marlboro (красные, мягкая пачка, если возможно)
2 x упаковки сигарет Benson & Hedges (только для Великобритании) / Camel Filters (США)
Разное:
Пиво и газированные напитки должны подаваться со льдом; дополнительные кубик льда должны быть в наличии и предоставляться по требованию
Также необходимо: 50 x пластиковых стаканов; 25 x стаканчиков для горячих напитков; пластиковые ножи, вилки, ложки, бумажные тарелки и салфетки
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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