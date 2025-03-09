Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495

Очередной финансовый креатив от KISS-овца: Джин Симмонс предложил своим фанатам послужить в качестве его личного роуди в течение одного дня во время предстоящего тура с GENE SIMMONS BAND. Загвоздка в том, что платите за это вы, а не вам.

Вакансия «Личный ассистент и роуди группы на день» обойдется желающему ее получить в $12,495 в день, обещая невыносимые радости бытия:

Вы встретитесь с Джином и участниками GENE SIMMONS BAND рано утром (в его отеле или в указанном месте), чтобы обсудить расписание на день.

Вы будете частью команды GENE SIMMONS BAND в течение целого дня!

Вы получите футболку и кепку члена команды GENE SIMMONS BAND.

Вы получите ламинированную VIP-карточку члена команды GENE SIMMONS BAND.

Вы пообедаете с Джином Симмонсом (в отеле или за кулисами шоу).

Вы прибудете на площадку вместе с группой и поможете разгружать оборудование.

Вы поможете группе с настройкой на саундчеке.

Вам будет открыт доступ в гримерку.

Вы сможете присутствовать на саундчеке.

Джин Симмонс выведет вас на сцену во время шоу и представит публике как лоха года .

. Вы получите бумажку с сет-листом и автографом Джина Симмонса.

Вы сможете фотографировать на протяжении всего дня.

Вы можете привести с собой одного гостя.

Вы можете принести четыре вещи для подписи Джином (инструменты и их части запрещены).

И… вы получите бас-гитару, использовавшуюся Джином Симмонсом на репетициях KISS, с его автографом.

Билеты на концерт в стоимость «пакета прислужника» не входят и приобретаются отдельно.

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