Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495Блог
Очередной финансовый креатив от KISS-овца: Джин Симмонс предложил своим фанатам послужить в качестве его личного роуди в течение одного дня во время предстоящего тура с GENE SIMMONS BAND. Загвоздка в том, что платите за это вы, а не вам.
Вакансия «Личный ассистент и роуди группы на день» обойдется желающему ее получить в $12,495 в день, обещая невыносимые радости бытия:
- Вы встретитесь с Джином и участниками GENE SIMMONS BAND рано утром (в его отеле или в указанном месте), чтобы обсудить расписание на день.
- Вы будете частью команды GENE SIMMONS BAND в течение целого дня!
- Вы получите футболку и кепку члена команды GENE SIMMONS BAND.
- Вы получите ламинированную VIP-карточку члена команды GENE SIMMONS BAND.
- Вы пообедаете с Джином Симмонсом (в отеле или за кулисами шоу).
- Вы прибудете на площадку вместе с группой и поможете разгружать оборудование.
- Вы поможете группе с настройкой на саундчеке.
- Вам будет открыт доступ в гримерку.
- Вы сможете присутствовать на саундчеке.
- Джин Симмонс выведет вас на сцену во время шоу и представит публике
как лоха года.
- Вы получите бумажку с сет-листом и автографом Джина Симмонса.
- Вы сможете фотографировать на протяжении всего дня.
- Вы можете привести с собой одного гостя.
- Вы можете принести четыре вещи для подписи Джином (инструменты и их части запрещены).
- И… вы получите бас-гитару, использовавшуюся Джином Симмонсом на репетициях KISS, с его автографом.
Билеты на концерт в стоимость «пакета прислужника» не входят и приобретаются отдельно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
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Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495
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Комментарии
Писюн с глазами:
atr написал(а):
Колючий Вожык написал(а):
Бесплатно чтоль снимали из того что было… корявая картинка, любительщина…
Флаг в руки. Инициатива трахает инициатора…
Дружище Христос:
Pvalerak написал(а):
Что вы городите придурки (особенно этот лох про 3 аккорда), кроме Бармалея (чувак вижу в теме). Вы были на концерте Motorhead?! Тогда смотрите видео их…
Другой Александр:
Чё это за ценник такой? Почему не 12500? Как будто у них менеджер всё что входит в эту «услугу» оценил по отдельности, сложил, и получилось 12495.…
atr:
Колючий Вожык написал(а):
Бесплатно чтоль снимали из того что было… корявая картинка, любительщина…
Флаг в руки. Инициатива трахает инициатора. Пересними …
Дед Аким:
Pvalerak написал(а):
Что вы городите придурки (особенно этот лох про 3 аккорда), кроме Бармалея (чувак вижу в теме). Вы были на концерте Motorhead?! Тогда смотрите видео их…
Anastasiya:
Юрий написал(а):
Анастасия , с 8 марта вас , от души ! :)
Дед Аким написал(а):
Настя, красавица, прекрасная, великолепная, лучшая из лучших и всегда такой бы�…
Колючий Вожык:
Обошлись Linkin Park без Честера и Нирвана может, вопрос только в том, что Эмилий на всех не наберешься))…
Колючий Вожык:
Как по мне так в вокальном плане и технике гитар Spiritbox на голову выше расхваленных — ботексных Jinjer…
Колючий Вожык:
Молочко наверняка на опохмел, либо некоторые водку запивают …редко кто но я например всегда запиваю молоком водку, либо на утро. Раньше запивал колой, но в последне…
Колючий Вожык:
Бесплатно чтоль снимали из того что было… корявая картинка, любительщина……
Pvalerak:
Что вы городите придурки (особенно этот лох про 3 аккорда), кроме Бармалея (чувак вижу в теме). Вы были на концерте Motorhead?! Тогда смотрите видео их концертов, придурки б…
Isänen:
ukko написал(а):
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушеч�…
Gerber:
Зато толпы африканских и прочих бармалеев продолжать приезжать к нему в гости на пособия с большим удовольствием.…
Чё это за ценник такой? Почему не 12500? Как будто у них менеджер всё что входит в эту «услугу» оценил по отдельности, сложил, и получилось 12495.