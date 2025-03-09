Gene Simmons
09.03.2025

Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495

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Очередной финансовый креатив от KISS-овца: Джин Симмонс предложил своим фанатам послужить в качестве его личного роуди в течение одного дня во время предстоящего тура с GENE SIMMONS BAND. Загвоздка в том, что платите за это вы, а не вам.

Вакансия «Личный ассистент и роуди группы на день» обойдется желающему ее получить в $12,495 в день, обещая невыносимые радости бытия:

  • Вы встретитесь с Джином и участниками GENE SIMMONS BAND рано утром (в его отеле или в указанном месте), чтобы обсудить расписание на день.
  • Вы будете частью команды GENE SIMMONS BAND в течение целого дня!
  • Вы получите футболку и кепку члена команды GENE SIMMONS BAND.
  • Вы получите ламинированную VIP-карточку члена команды GENE SIMMONS BAND.
  • Вы пообедаете с Джином Симмонсом (в отеле или за кулисами шоу).
  • Вы прибудете на площадку вместе с группой и поможете разгружать оборудование.
  • Вы поможете группе с настройкой на саундчеке.
  • Вам будет открыт доступ в гримерку.
  • Вы сможете присутствовать на саундчеке.
  • Джин Симмонс выведет вас на сцену во время шоу и представит публике как лоха года.
  • Вы получите бумажку с сет-листом и автографом Джина Симмонса.
  • Вы сможете фотографировать на протяжении всего дня.
  • Вы можете привести с собой одного гостя.
  • Вы можете принести четыре вещи для подписи Джином (инструменты и их части запрещены).
  • И… вы получите бас-гитару, использовавшуюся Джином Симмонсом на репетициях KISS, с его автографом.

Билеты на концерт в стоимость «пакета прислужника» не входят и приобретаются отдельно.

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1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Чё это за ценник такой? Почему не 12500? Как будто у них менеджер всё что входит в эту «услугу» оценил по отдельности, сложил, и получилось 12495.

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