Продюсер SUNN O))) о новом альбоме: «В каждой теме не менее 130 гитарных дорожек»Новинки и новости
SUNN O))) в апреле выпускают новый, первый за 7 лет альбом с неожиданным названием Sunn O))), и его продюсер Brad Wood озвучил невероятные цифры относительно нюансов записи. Тем более невероятные, если вы зацените первый сингл «Glory Black»
и не уснете.
«Не думаю, что есть темы, в которых менее 130 гитарных дорожек, — отметил он, — а максимум, мне кажется, 180 или вроде того».
Надеюсь, вы готовы считать.
Автор: Anastasiya
2 комментария
Комментарии
Юрий:
Можно было ещё добавить в список Cannibal Corpse «Hammer Smashed Face» и Ольга Бузова «Мало половин» , не ну а хуле , чудить так чудить ! …
Другой Александр:
Если попало в настроение, то можно и не уснуть. И даже с интересом слушать. Но мне очень редко такое попадает. Не тот темперамент.…
kvltist:
Юрий:
Seras:
Любопытно, но в первых двух синглах («Hellbound» и «Submerged») тоже очень явно ощущалось влияние и присутствие элементов металкора. И это уже вызывало тревогу, как мне кажется…
Тварь:
У Криса Хармса вышло 3 альбома в прошлом году и все они очень хорошие. Сольник и 2ю часть Опус нуара я так до дыр заслушал (первую чуть меньше).…
Христос Не Воскрес:
Илюха ноготочки:
Какой то кал, а не топ на все времена. Понятно что у всех свои вкусы, но раз претендуешь на всеобщность то нужно потрудится получше. Какой нах КФДМ, он бы еще крэйдл оф…
Ветошь:
Ігор:
Каждые два года альбом.Так быстро выгореть можно,от недостатка идей.…
Harvey keitel:
Tadevusz написал(а):
EVTHANAZIA ніколі не была лайном, але ў іх было дзьве праблемы: 1) нізкая якасць большасьці запісаў (бо ў 90-я гг. і Рэчыца); 2) малая колькасць запісаў н�…
Тварь:
Насколько я любил Креатор 92-2005 (как ни крути, моя первая метал группа), настолько он сейчас стал выхолощенным коммерческим переигрыванием одного и того же. Послушал,…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Ещё раз извиняюсь за оффтоп, Настя.
Слежу за ситуацией Роба из CC.
Видел щас переписку жены Джорджа Фишера и админа (?) CC fanbase. Там, походу жесть на…
количество дорожек в этом треке точно за сотку?!
