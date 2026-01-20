SUNN O
20.01.2026

Продюсер SUNN O))) о новом альбоме: «В каждой теме не менее 130 гитарных дорожек»

SUNN O))) в апреле выпускают новый, первый за 7 лет альбом с неожиданным названием Sunn O))), и его продюсер Brad Wood озвучил невероятные цифры относительно нюансов записи. Тем более невероятные, если вы зацените первый сингл «Glory Black» и не уснете.

«Не думаю, что есть темы, в которых менее 130 гитарных дорожек, — отметил он, — а максимум, мне кажется, 180 или вроде того».

Надеюсь, вы готовы считать.

2 комментария

  • kvltist написал(а):

    количество дорожек в этом треке точно за сотку?!

    
  • Другой Александр написал(а):

    Если попало в настроение, то можно и не уснуть. И даже с интересом слушать. Но мне очень редко такое попадает. Не тот темперамент.

    

