«Призрак Мортииса бродит по Европе, призрак Мортииса». Слушаем новинку «Ghosts Of Europa»
Шесть лет прошло после издания альбома MORTIIS Spirit Of Rebellion, и вот нечто новенькое. Норвежский синт-тролль, отмечающий в этом году 50-летний юбилей, записал диск под названием Ghosts Of Europa и представил видео на его титульный трек. Не метал, естественно, но почему бы и нет. Песня приятная.
«Я записывал этот трек в разных формах и вариантах, и вот наконец сформулировал финальную версию. Хотя, признаться, вышло немного неожиданно: странно, таинственно, с хоралами. А ведь изначально я планировал простенькую вещь, с другой структурой и названием. Однако все постепенно деконструировалось и поменялось — появились слои новых идей, и, как бы грустно это ни звучало, некий пророческий флер. К чему я, к слову, вовсе не стремился».
Автор: Anastasiya
Merzbow:
MATRANG:
Писюн с глазами:
Александр написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Ну я быдлоид неизысканный, конечно, но по мне хуйня хуйней.
Там как раз у них по ходу за ударными ещё один писю�…
Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Ну я быдлоид неизысканный, конечно, но по мне хуйня хуйней.
Там как раз у них по ходу за ударными ещё один писюн с глазами …
Александр:
Live On KEXP, собственно который Анастасия и прикрепила, цепанул месяц назад в прямом эфире, сам лайв, импровизации и всратенький визуал зашли, но чисто на один раз, как в�…
Христос (который) Иисус:
официально заявляю — к этому убогому алкашу отношения не имею и знать его не знаю…
Писюн с глазами:
Ну я быдлоид неизысканный, конечно, но по мне хуйня хуйней.…
Другой Александр:
Дед НЕ Аким написал:
Вальс Ипохондрика написал:
Dani Sophia
https://www.instagram.com/danisophia.official/ https://celebgate.org/de/danielle-sophia/pictures/danielle-sophia-sexy-935916.html да уж, «писюн дрожит» в данном к�…
Metaller555:
Да… уж… Видимо, вкус у меня не настолько утонченный, что слушать вот это
«Ставлю на �…
Камерад Шайтан:
jeronimo:
Бармалей:
Они бы меня очень удивили,если бы я не знал о групах Primus и Звуки Му.…
jurgai:
КЛАССИКА же)) «музыкальное творчество как метод психокоррекции и реабилитации душевнобольных»(с)…
