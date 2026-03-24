24.03.2026

«Призрак Мортииса бродит по Европе, призрак Мортииса». Слушаем новинку «Ghosts Of Europa»

Шесть лет прошло после издания альбома MORTIIS Spirit Of Rebellion, и вот нечто новенькое. Норвежский синт-тролль, отмечающий в этом году 50-летний юбилей, записал диск под названием Ghosts Of Europa и представил видео на его титульный трек. Не метал, естественно, но почему бы и нет. Песня приятная.

«Я записывал этот трек в разных формах и вариантах, и вот наконец сформулировал финальную версию. Хотя, признаться, вышло немного неожиданно: странно, таинственно, с хоралами. А ведь изначально я планировал простенькую вещь, с другой структурой и названием. Однако все постепенно деконструировалось и поменялось — появились слои новых идей, и, как бы грустно это ни звучало, некий пророческий флер. К чему я, к слову, вовсе не стремился».

Читайте также:

