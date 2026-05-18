Prika Amaral, NERVOSA: «Десять песен, которые изменили мою жизнь»

Предводительница, гитаристка, вокалистка и единственный постоянный участник женской трэш-бригады NERVOSA (напомню, буквально в прошлом месяце у них вышел новый альбом Slave Machine), Prika Amaral рассказала журналу Metal Hammer, какие песни сформировали ее как артистку, музыканта и сознательную метал-ячейку общества.

METALLICA «The Four Horsemen» (Kill ‘Em All, 1983)

METALLICA — это группа, после которой мне захотелось научиться играть на гитаре. Как только услышала их песню «Seek And Destroy», моментально озарило: “Я хочу сыграть этот рифф!”

Однако в «Four Horsemen» просто безумные гитарные партии, и, бросив себе вызов, со временем я стала по ним большой специалисткой. Было сложно, но именно это помогло мне вырасти как гитаристке. Я самоучка, было тяжело, но оно того стоило!

SAXON «Wheels Of Steel» (Wheels Of Steel, 1980)

Если вам нравится атмосфера 70-х, невозможно обойти вниманием SAXON и Wheels Of Steel. Я обожаю мотоциклы, так что этот альбом подошел идеально. Я езжу уже около 13 лет и получила права примерно в 2012 году.

В Бразилии бывает довольно опасно: через год после покупки первого мотоцикла я стояла на светофоре в Сан-Паулу, когда парень, ограбивший банк, подбежал ко мне, приставил пистолет к лицу и отобрал байк. Это был жутчайший момент моей жизни!

Через неделю удалось вернуть мотоцикл — повезло, что его не разобрали на части, хотя он был использован и для других преступлений. Впрочем, сейчас этот парень в тюрьме, так что все норм!

SEPULTURA «Propaganda» (Chaos A.D., 1993)

SEPULTURA — это «наше все» для бразильских металхэдов. Даже те, кому не нравятся некоторые их песни, понимают: именно они помогли привлечь внимание к бразильской сцене.

Я впервые услышала SEPULTURA в тот же день, что и SLAYER, и… их грув просто уникален. Мне нравится звук «Propaganda», а как гитарный фанат я обожаю дабл-пикинг в начале песни и озлобленность в голосе Макса. Даже название нашей группы вдохновлено ими: SEPULTURA по-португальски значит “могила”, а мы выбрали NERVOSA как женскую форму слова “нервный”.

JUDAS PRIEST «Painkiller» (Painkiller, 1990)

JUDAS PRIEST — короли метала. В подростковом возрасте мне они не нравились: я была слишком увлечена экстремальной музыкой и игнорировала все мелодичное. Большая ошибка!

Сейчас это одна из моих любимых групп, а «Painkiller», считаю, идеальная песня. Она заставила меня обратить внимание на барабаны — до этого я была зациклена только на гитарах.

SLAYER «Raining Blood» (Reign In Blood, 1986)

SLAYER — любимая группа на все времена. На одной песне остановиться трудно, но… «Raining Blood» — вполне очевидный выбор. Тем более, что Reign In Blood — мой любимый альбом.

Мы сидели с друзьями в гараже, приносили и крутили там пиратские CD — тогда это был почти единственный способ открыть новую музыку. Мы выпивали и слушали музыку дома, потому что там, где я выросла, не было рок- или метал-баров.

Зато сейчас лучший комплимент для меня — когда люди говорят, что слышат влияние SLAYER в звучании NERVOSA.

VADER «True Names» (Black To The Blind, 1997)

VADER — моя любимая дэз-метал группа. Я поначалу слушала в основном трэш, но именно поляки помогли полюбить дэзняк. Каждый раз, когда слышу «True Names», хочется одновременно петь и играть на барабанах. Я всегда имитирую бочку, хотя в реальности не умею!

Все песни VADER невероятны — а Piotr Wiwczarek сильно повлиял на меня как вокалист. У него уникальный, брутальный и жесткий стиль исполнения, а после Black To The Blind я их фанат навсегда.

BOLT THROWER «For Victory» (…For Victory, 2005)

Мне очень нравится атмосфера BOLT THROWER. Они мрачные и не стараются играть быстро, как многие другие дэз-метал группы. Они не звучат ни как шведский, ни как американский дэз — они сами по себе.

Это слишком жестко и быстро для дума, и при этом безумно тяжело, и впервые услышав «For Victory», я словно впала в гипноз. С тех пор могу слушать их альбомы подряд и по-прежнему оставаться под тем же эффектом.

TESTAMENT «Over The Wall» (The Legacy, 1987)

TESTAMENT — еще одна из любимых команд. Вся их дискография великолепна. А в «Over The Wall» чувствуется влияние SLAYER, что делает песню еще лучше! Alex Skolnick — один из лучших гитаристов на свете, безотносительно к стилю, а у Chuck Billy крутой вокальный диапазон. А еще невероятная подача, при которой разные техники звучат естественно, без напряга. Я не фанат по высоким нотам у метал-вокалистов, но Чака слушать очень легко.

В TESTAMENT вообще идеальный баланс: тяжесть, мелодия… все есть. Они определенно должны быть в “Большой четверке”!

KREATOR «Enemy Of God» (Enemy Of God, 2005)

KREATOR. Вау. Одна из величайших трэш-метал групп. Мне нравятся все их старые альбомы, но записи с 2000-х — это нечто особенное. C Enemy Of God, считаю, их звук только улучшился.

Несмотря на все отличные группы, которые появились в жанре после 80-х, никто не достиг такой же популярности, как трэш-метал старики. Жаль, что такие площадки, как MTV, больше не дают им эфиров — представьте услышать там тот же KREATOR сегодня. Это было б чертовски круто!

DESTRUCTION «Thrash ‘Til Death» (The Antichrist, 2001)

Мы олдскульные девушки, которые хотят играть трэш! NERVOSA — по сути, thrash/death группа, так что лучшей песни, чем «Thrash ‘Til Death» от DESTRUCTION, и придумать нельзя. Даже название идеально подходит!

Мы гастролировали с DESTRUCTION чаще, чем с кем-либо — четыре раза, так что они для меня как семья. Эта песня всегда была моей любимой, а теперь заняла в жизни еще более важное место.

