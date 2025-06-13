helloween
13.06.2025

Премьера новой темы HELLOWEEN «This Is Tokyo»

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«This Is Tokyo» — с любовью к Японии (внезапно) HELLOWEEN стартовали сингл-промоцию будущего альбома Giants & Monsters, который появится в августе.

«Я много лет хотел сочинить песню на эту тему, — пояснил Andi Deris, — Япония всегда играла огромную роль в моей жизни; мой первый большой успех случился именно благодаря этой стране. Так что трибьют задумывался давно — и вот наконец пришли в голову правильные слова. Это посвящение всей Японии, не только Токио, просто как название сингла ‘Tokyo’ звучит лучше, чем ‘Japan'».

Andi Deris и Michael Kiske поют на альбоме вместе — и как убеждает всех Michael Weikath, основа неугасаемой творческой энергии коллектива заключается в том, что все они очень разные. И временами противоположные составляющие суммируют то, что называется нынешним HELLOWEEN.

Как он звучит, можно немножко прочувствовать в японском реверансе.

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1 comment

  • Тварь написал(а):

    Ну Вайки вообще стал штаруха-Шапокляк.
    и ИИ прямо гора

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