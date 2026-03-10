Draconian
10.03.2026

Премьера! Новая тема DRACONIAN «Cold Heavens»

Новинки и новости

Всегда долгожданные, всегда желанные DRACONIAN наконец записали восьмой альбом In Somnolent Ruin, объявив 8 мая как дату официального выхода. На женскую вокальную должность вернулась Lisa Johansson, покинувшая коллектив после восхитительного A Rose For The Apocalypse, — что, конечно, лишь повышает планку предвкушений.

Первым синглом группа представила песню, написанную для альбома, как ни странно, последней: «Cold Heavens» — согласно описанию коллектива, «простой, прямолинейный трек, призванный оттенить и сбалансировать более пространные и многообразные песни релиза».

Получилось… вполне себе сбалансированно!

Количество просмотров: 34

Читайте также:

1 comment

  • думстер-бумбстер написал(а):

    Готик-металлический боевик. Со значительными примесями их фирменного отчаяния, мрака и Люцифера…Ну это когда гроул Андерса включается. Ну в общем то, неплохо! И явно что то новое появилось в звучании группы.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *