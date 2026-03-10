Премьера! Новая тема DRACONIAN «Cold Heavens»Новинки и новости
Всегда долгожданные, всегда желанные DRACONIAN наконец записали восьмой альбом In Somnolent Ruin, объявив 8 мая как дату официального выхода. На женскую вокальную должность вернулась Lisa Johansson, покинувшая коллектив после восхитительного A Rose For The Apocalypse, — что, конечно, лишь повышает планку предвкушений.
Первым синглом группа представила песню, написанную для альбома, как ни странно, последней: «Cold Heavens» — согласно описанию коллектива, «простой, прямолинейный трек, призванный оттенить и сбалансировать более пространные и многообразные песни релиза».
Получилось… вполне себе сбалансированно!
1 comment
думстер-бумбстер:
Готик-металлический боевик. Со значительными примесями их фирменного отчаяния, мрака и Люцифера…Ну это когда гроул Андерса включается. Ну в общем то, неплохо! И яв�…
D.:
Тут под «D.» пишет уже 333 самозваные коровы — походу запали на Блэкнесс так, что стали авторами! Культ!…
D.:
Вы что, сомневаетесь в моей компетенции? Да я легко напою весь этот Альбом. Это музыка Сфер!!!! Вы! да вы даже не представляете себе, что такое Истина, жалкие говорящие …
D.:
Как это и в отношении кого может проявиться — время покажет по плодам. Может этно блэк Знич, который с 96 года легион составов поменял и концертов дал, на виниле након…
D.:
D. написал(а):
Всем обоссавшимся и обосравшимся здесь ублюдкам — привет и здравия! Это специфика жанра, в котором априори нет и не должно быть авторитетов, но в�…
D.:
Ну и если говорить про авторитеты — пумню получал высшую степень магии — да, пришлось принять Нефритовый Стержень Учителя в Муладхару. Да, да. И смеяться над подобным…
D.:
Nokt, нам для ритуалов по выводу нашего андеграунда из мирового ануса нужна или Ваша культовая шляпа, или вязанный шарфик — подгоните пожалуйста!…
Deathspell:
D. написал(а):
Всем обоссавшимся и обосравшимся здесь ублюдкам — привет и здравия! Это специфика жанра, в котором априори нет и не должно быть авторитетов, но в�…
D.:
Всем обоссавшимся и обосравшимся здесь ублюдкам — привет и здравия! Это специфика жанра, в котором априори нет и не должно быть авторитетов, но важно понимать, что в�…
D:
Тварь:
BESEECH прикольный, хотя мне не хватает харизмы и тяжести Черных эмоций……
Plague666:
Немарачеченец:
Чайхана написал(а):
Абигор и Кассир за ТРУ готовы были рвать
https://i.ibb.co/gZjFNZLv/photo-2026-03-09-21-40-44.jpg
Не раз бывало что А и К, закрывали Яму последние. Все расходились,…
