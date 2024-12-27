Andy Marshall Saor
27.12.2024

Посылка из Шотландии: на подходе новый альбом SAOR

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Шотландец Andy Marshall в свое время рулил блэк-фолковым проектом ASKIVAL, агрессивно топил за независимость Шотландии и записывал песни с названиями типа «Last March Of The White Wolves» — за которые на него до сих пор косо поглядывают бешеные леваки, которым в любой галлюцинации видится нацизм и вот это вот все. В 2009-м Энди от проекта отрекся, сказал, что потерял вдохновение и интерес, перестал общаться с некоторыми неблагонадежными тусовками и вообще политикой более не интересуется.

В 2013-м появился совершенно благонадежный SAOR — воздушный парящий атмо-блэк с пронзительным кельтским фолк-флером, осыпанный сталью холодных брызг северных морей, разбивающий нежные души о фьорды, зовущий в неизведанное, дальнее, диковатое; стопроцентно предсказуемый от альбома к альбому, меланхолично-волшебный, в холмах и туманах, с величественными десятиминутными эпиками, флейтами, скрипками, виолончелями, кристальными ледяными озерами и ледяными глазами, безотрывно глядящими за горизонт.

В феврале у SAOR выходит шестой полноформатник Amidst The Ruins — и, заранее уверена, этот час будет стоить внимания. Слушаем титульный трек!

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