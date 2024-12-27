Посылка из Шотландии: на подходе новый альбом SAOR

Посылка из Шотландии: на подходе новый альбом SAORНовинки и новости
Шотландец Andy Marshall в свое время рулил блэк-фолковым проектом ASKIVAL, агрессивно топил за независимость Шотландии и записывал песни с названиями типа «Last March Of The White Wolves» — за которые на него до сих пор косо поглядывают бешеные леваки, которым в любой галлюцинации видится нацизм и вот это вот все. В 2009-м Энди от проекта отрекся, сказал, что потерял вдохновение и интерес, перестал общаться с некоторыми неблагонадежными тусовками и вообще политикой более не интересуется.
В 2013-м появился совершенно благонадежный SAOR — воздушный парящий атмо-блэк с пронзительным кельтским фолк-флером, осыпанный сталью холодных брызг северных морей, разбивающий нежные души о фьорды, зовущий в неизведанное, дальнее, диковатое; стопроцентно предсказуемый от альбома к альбому, меланхолично-волшебный, в холмах и туманах, с величественными десятиминутными эпиками, флейтами, скрипками, виолончелями, кристальными ледяными озерами и ледяными глазами, безотрывно глядящими за горизонт.
В феврале у SAOR выходит шестой полноформатник Amidst The Ruins — и, заранее уверена, этот час будет стоить внимания. Слушаем титульный трек!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 66
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Комментарии
Potato Lich:
всегда так было, Сатане на вой волосатых лузеров был всегда пох
а те кто причастен, такую музыку слушать никогда не станут — она ничего не �…
Jean-Jacques Huyac:
«Бразильскому парню чуть за сорок, и в какой-то момент своей гитарной карьеры он был довольно толстым. Затем резко — то ли под оземпиками, то ли сам — похудел, пошел �…
nihildrive:
Удивление и ржака будет, если Kari захочет с Фенризом воскресить Isengard и Storm. …
Писюн с глазами:
Плуг666 написал(а):
Стюша, а когда будут задорные новости про новый альбом рашкафилов Pestilentia, которые одной рукой прячутся в ЕС и просятся в беженцы, а другой езд…
Плуг666:
Жартун:
>>невзирая на все беларуские и общемировые трудности и обстоятельства
ггг, они больше ничего делать и не умеют. во всех остальных планах эти люди не состоялись,…
Другой Александр:
ЗЫ: если написанное хрюшей про группу правда, то респект им.…
Другой Александр:
Плуг666 написал(а):
Стюша, а когда будут задорные новости про новый альбом рашкафилов Pestilentia, которые одной рукой прячутся в ЕС и просятся в беженцы, а другой езд…
Плуг666:
Стюша, а когда будут задорные новости про новый альбом рашкафилов Pestilentia, которые одной рукой прячутся в ЕС и просятся в беженцы, а другой ездят в Рашку во славу Сата…
Другой Александр:
goremyka написал(а):
Вот за Drukh реально обидно
Судя по тому что он стал мобиком только в августе этого года, попал он туда явно недобровольно. Лучше б рискнул и �…
Другой Александр:
«3 июня умер Simone «Yorga S.M.» Amicucci, вокалист-клавишник раннего ABORYM. Ему было 47 лет, причина неизвестна.»
Значит у них всё таки кто-то умер. А то летом тут один неадеква�…
goremyka:
jurgis:
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