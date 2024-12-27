Посылка из Шотландии: на подходе новый альбом SAOR

Комментарии

Potato Lich: Жартун написал(а): всегда так было, Сатане на вой волосатых лузеров был всегда пох

а те кто причастен, такую музыку слушать никогда не станут — она ничего не �…

Жартун: >>невзирая на все беларуские и общемировые трудности и обстоятельства ггг, они больше ничего делать и не умеют. во всех остальных планах эти люди не состоялись,…

Другой Александр: goremyka написал(а):

Вот за Drukh реально обидно Судя по тому что он стал мобиком только в августе этого года, попал он туда явно недобровольно. Лучше б рискнул и �…