CARPENTER BRUT
13.01.2026

Постапокалипсис сегодня, ответ Илону Маску и BRING ME THE HORIZON. Слушаем титульную вещь нового альбома CARPENTER BRUT

Новинки и новости

Немного мрачного синтвейва в чат (недаром Franck Hueso и его CARPENTER BRUT — частые гости на метал-фестивалях): 27 февраля выходит новый альбом музыканта Leather Temple. Как поясняет он сам, это третья, заключительная часть «кожаной» трилогии, включающей предшественники Leather Teeth (2018) и Leather Terror (2022).

Альбомы CARPENTER BRUT концептуальны: по сути, их «кожа» — код воображаемой кинофраншизы из альтернативной реальности, в которой первый «фильм» выполнен в жанре слэшера, второй — демонического полумистического хоррора, а третий, грядущий Leather Temple — постапокалиптическая неоновая антиутопия.

Время действия в ней — 2077 год; мир в руинах; остатки человечества выживают под властью трансгуманистических элит, а столицей этого полумертвого мира управляет параноидальный тиран Iron Tusk, который ради развлечения устраивает смертельные гонки Speed or Perish. Борющиеся с ним и пытающиеся выжить повстанцы пробуждают Брета Хэлфорда — он же Leather Teeth, он же переходящий «кожаный» персонаж сериала, — превращая его в кибероружие для свержения режима. Что-то напоминает?

«Я восхищался Илоном Маском как бизнесменом и его творениями, — говорит Hueso, — и купил в свое время теслу. Но когда он пошел в политику, дело стало хреново. Самый богатый человек во Вселенной! Что вообще может произойти, когда человек, которому принадлежит все, выносит важные политические решения? Так что… я в итоге купил другую машину».

Ну и, как понимаете, появился всемогущий злодей Iron Tusk.

Музыкально в новом альбоме будет, как утверждает автор, много тяжелых моментов — что отчасти стало его ответом популярности групп вроде BRING ME THE HORIZON и ARCHITECTS. «Их музыка производит впечатление, но она слишком фокусируется на вокальных партиях. То бишь есть отличные вокалисты, но проблемы с мелодиями в инструментальном полотне… Иными словами, они прям как попсовые бой-бэнды, в которых во главе угла стоит вокал! Поэтому я решил: возьму-ка, пожалуй, свои клавиши и, напротив, сочиню мелодии без вокалов!»

Количество просмотров: 176

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *