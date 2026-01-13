Постапокалипсис сегодня, ответ Илону Маску и BRING ME THE HORIZON. Слушаем титульную вещь нового альбома CARPENTER BRUT

Постапокалипсис сегодня, ответ Илону Маску и BRING ME THE HORIZON. Слушаем титульную вещь нового альбома CARPENTER BRUTНовинки и новости
Немного мрачного синтвейва в чат (недаром Franck Hueso и его CARPENTER BRUT — частые гости на метал-фестивалях): 27 февраля выходит новый альбом музыканта Leather Temple. Как поясняет он сам, это третья, заключительная часть «кожаной» трилогии, включающей предшественники Leather Teeth (2018) и Leather Terror (2022).
Альбомы CARPENTER BRUT концептуальны: по сути, их «кожа» — код воображаемой кинофраншизы из альтернативной реальности, в которой первый «фильм» выполнен в жанре слэшера, второй — демонического полумистического хоррора, а третий, грядущий Leather Temple — постапокалиптическая неоновая антиутопия.
Время действия в ней — 2077 год; мир в руинах; остатки человечества выживают под властью трансгуманистических элит, а столицей этого полумертвого мира управляет параноидальный тиран Iron Tusk, который ради развлечения устраивает смертельные гонки Speed or Perish. Борющиеся с ним и пытающиеся выжить повстанцы пробуждают Брета Хэлфорда — он же Leather Teeth, он же переходящий «кожаный» персонаж сериала, — превращая его в кибероружие для свержения режима. Что-то напоминает?
«Я восхищался Илоном Маском как бизнесменом и его творениями, — говорит Hueso, — и купил в свое время теслу. Но когда он пошел в политику, дело стало хреново. Самый богатый человек во Вселенной! Что вообще может произойти, когда человек, которому принадлежит все, выносит важные политические решения? Так что… я в итоге купил другую машину».
Ну и, как понимаете, появился всемогущий злодей Iron Tusk.
Музыкально в новом альбоме будет, как утверждает автор, много тяжелых моментов — что отчасти стало его ответом популярности групп вроде BRING ME THE HORIZON и ARCHITECTS. «Их музыка производит впечатление, но она слишком фокусируется на вокальных партиях. То бишь есть отличные вокалисты, но проблемы с мелодиями в инструментальном полотне… Иными словами, они прям как попсовые бой-бэнды, в которых во главе угла стоит вокал! Поэтому я решил: возьму-ка, пожалуй, свои клавиши и, напротив, сочиню мелодии без вокалов!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 176
Комментарии
Станислав:
Почему никто не упомянул про Deafheaven с их Lonely People with Power, или же про Agriculture?…
Crow:
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово хуй…
Crow:
Назар Василич написал(а):
Почему этих долбоебов не посадили на электрический стул ? Или не дали пожизненное ?
в расеи их бы отправили на войну, СВОщеннику,ко�…
Александр:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Уважаю Парадайсов. Они действительно стабильная группа, но они выпустили столько альбомов, что просто путаешься — какой из н�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Уважаю Парадайсов. Они действительно стабильная группа, но они выпустили столько альбомов, что просто путаешься — какой из них лучший. Они на мой взгляд входят в пят…
Камерад Шайтан:
всё это ерунда… CANNIBAL CORPSE всех давно победил во всех возможных номинациях любых хитпарадов ВСЕХ лет — своими старыми и новыми работами…
jurgis:
между прочим вокалировал в наигоднейшем проекте Myrkgrav. R.I.P. https://www.youtube.com/watch?v=1w0QbEuwuac…
Другой Александр:
Antonarchus написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Antonarchus написал(а):
Интересно, что авария случилась на пустой парковке… уж точно с одним летальным исходом… это к�…
Виктор (похожий, но не тот):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Ну да, они с Питером Стилом любили это дело…
Другой Александр:
А я вообще забыл ткнуть голосовалку) Тыкнул бы в Panzerchrist. Третий год подряд одно и тоже, но вштыривает пока ещё.…
Вальцест:
Nick Holmes:
Anastasiya написал(а):
Paradise Lost
Весь Paradise Lost в полном составе в недоумении и желают знать где получить свой приз…
Anastasiya:
Голосование окончено, и Paradise Lost «Ascension» получает совершенно предсказуемый приз! …
