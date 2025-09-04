Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии

Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварииБлог
Полиция Атланты опубликовала рапорт, в котором вина в аварии, унесшей жизнь 51-летнего экс-«мастодоновца», возложена на него самого. Поздним вечером 20 августа Harley Davidson музыканта столкнулся с BMW — и хотя изначально в произошедшем винили женщину-водителя, не уступившую дорогу, полиция проанализировала данные камер и установили: проблемой стало несоблюдение скоростного режима.
«Харлей» Брента ехал со скоростью, примерно в два раза превышающей дозволенную (опять же, напомню, дело было в темное время суток): более 100 км в час. Шлем Hinds не надел. После столкновения мотоциклиста подбросило в воздух, и от полученных травм головы и тела он скончался в больнице.
Что тут добавить? Берегите себя. Ибо романтика летящих вдаль беспечных ангелов возрастом в полтос — это уже как-то слишком.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
Комментарии
Чорны:
Чорны:
G D:
Дедушка старый, ему можно.
Не слышал ни одного сольника, да и работы его в составе Pink Floyd не так запомнились, как Гилмора (сугубо вкусовщина)
>«о покойниках либо хор…
Другой Александр:
Carach Angren проснулись и выпускают новый миник во второй половине октября. Пока выставлен один трек с него. Блэкухи не ждите — больше похоже на что-то типа позднего Морг�…
Писюн c глазами:
Другой Александр написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
Настоящий Писюн с Глазами написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Настя, тут еще оказалось Kruk вернулись …
kvltist:
Писюн с глазами написал(а):
Настя, тут еще оказалось Kruk вернулись с новым материалом за 17 лет и с немарачем сплит записали
https://possession.ru/catalog/muzyka/kompakt-diski/digi-cd/v-a—s…
Potato Lich:
Antobarchus написал(а):
Dark side of old age?
А есть светлые стороны? Ну кроме того, что отмучаешься скоро?…
Алексей:
Другой Александр:
Юрий написал:
Позже этот принцип был распространён на всех умерших и лаконично сформулирован латинской пословицей:
«De mortuis aut bene, aut nihil» — «О мёртвых либо хор�…
Юрий:
Другой Александр написал(а):
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»
Первоисточник — древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты (VI в. до н. э.).…
Другой Александр:
Камерад Шайтан написал(а):
Настоящий Писюн с Глазами написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Настя, тут еще оказалось Kruk вернулись с новым материалом за 17 лет и …
Другой Александр:
Юрий написал:
Юрия Лозу напомнил ))
зы. Когда кого то , или чего то цитируете , цитируйте дословно , не вырывайте фразы из контекста , ибо полностью фраза звучит �…
Юрий:
Юрия Лозу напомнил ))
зы. Когда кого то , или чего то цитируете , цитируйте дословно , не вырывайте фразы из контекста , ибо полностью фраза звучит так , «О мёртвых ли…
Добавить комментарий