Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии

Полиция Атланты опубликовала рапорт, в котором вина в аварии, унесшей жизнь 51-летнего экс-«мастодоновца», возложена на него самого. Поздним вечером 20 августа Harley Davidson музыканта столкнулся с BMW — и хотя изначально в произошедшем винили женщину-водителя, не уступившую дорогу, полиция проанализировала данные камер и установили: проблемой стало несоблюдение скоростного режима.

«Харлей» Брента ехал со скоростью, примерно в два раза превышающей дозволенную (опять же, напомню, дело было в темное время суток): более 100 км в час. Шлем Hinds не надел. После столкновения мотоциклиста подбросило в воздух, и от полученных травм головы и тела он скончался в больнице.

Что тут добавить? Берегите себя. Ибо романтика летящих вдаль беспечных ангелов возрастом в полтос — это уже как-то слишком.

R.I.P.

