28.03.2026

Пока KING DIAMOND не видит. Участники группы создали проект LEX LEGION

Andy La Rocque дал некоторый апдейт относительно давно обещанного тройного альбома KING DIAMOND — упомянув, что он по-прежнему надеется на выход первого диска в 2026 году. «Такова наша цель. Большинство песен уже готово. Я отправил Кингу восемь композиций еще четыре года назад, и мы решили, что три из них будут использованы. Так что когда он закончит свою часть работы, сочинит еще пять тем, лирику и прочее, сделает аранжировки, мы приступим к записи гитар, потом барабанов, басовых партий и т.д. Многое уже готово, так что, надеюсь, много времени не уйдет, и активные студийные сессии стартуют летом. Ну и к концу года подготовим релиз».

Ну а пока суть да дело, появился параллельный проект. Называется он LEX LEGION, а в состав вошли четыре пятых классического KD 80-х: Mikkey Dee, Andy La Rocque, Pete Blakk, Hal Patino. На вокал мужики пригласили Nils K. Rue из PAGAN’S MIND — и дебютный альбом совершенно точно появится в начале лета.

Играют они, неудивительно, олдовый хэви-метал для фанатов IRON MAIDEN, QUEENSRŸCHE, ACCEPT и, само собой, KING DIAMOND — только без старины Кинга, погруженного в доведение до ума больничных хроник Saint Lucifer’s Hospital. Так что кто настроен на ностальгию, совсем скоро покажут первый сингл.

А пока — презентация.

1 comment

  • Тварь написал(а):

    Не верю я в новый альбом Даймонда. Особенно тройной.
    Имхо, это случай «не можешь срать — не мучай жопу». Ну очень уж это вымученная работа получается.
    «Я отправил Кингу восемь композиций еще четыре года назад, и мы решили, что три из них будут использованы. Так что когда он закончит свою часть работы, сочинит еще пять тем, лирику и прочее, сделает аранжировки, мы приступим к записи гитар, потом барабанов, басовых партий и т.д» бла бла бла никогда, мы все состаримся и успеем обзавестись внуками (даже такой идейный чайлд фри, как я), а он все будет рожать аранжировки

