Поиск века: ARCHSPIRE объявили прослушивания барабанщиков

Spencer Prewett, один из основателей и символов ARCHSPIRE, сумасшедший барабанный бог, приводивший публику в священный трепет на концертах коллектива в течение 15 лет, внезапно заявил о своем уходе. А канадцы, не желающие замедляться ни на каких условиях, запостили объявление о начале прослушиваний на замену. Так что если вы идентифицируете себя как человека-осьминога, можно попробовать.

«Spencer Prewett выставил высокую планку в барабанном дэз-метал искусстве, и после него образовалась пустота, заполнить которую будет невероятно трудно. Тем не менее, оставшиеся участники ARCHSPIRE полны решимости продолжать работу над пятым альбомом и смотрят в будущее с оптимизмом. Сейчас мы ищем нового драммера. Кто считает себя на это способным, постите свои видео в инстаграме и ютубе с хэштегом #archspireaudition».

Как играл Спенсер (и, надеюсь, будет играть где-то еще — хотя, возможно, молотить на сверхскоростях в перманентных турне в 42 года уже дается с трудом).

Ну и что показывают в Сети претенденты.

В общем, будет очень любопытно. И… удачи всем заинтересованным сторонам! Надеюсь, еще увижу ARCHSPIRE в лучшем виде и блеске.

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