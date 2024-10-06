Поиск века: ARCHSPIRE объявили прослушивания барабанщиковБлог
Spencer Prewett, один из основателей и символов ARCHSPIRE, сумасшедший барабанный бог, приводивший публику в священный трепет на концертах коллектива в течение 15 лет, внезапно заявил о своем уходе. А канадцы, не желающие замедляться ни на каких условиях, запостили объявление о начале прослушиваний на замену. Так что если вы идентифицируете себя как человека-осьминога, можно попробовать.
«Spencer Prewett выставил высокую планку в барабанном дэз-метал искусстве, и после него образовалась пустота, заполнить которую будет невероятно трудно. Тем не менее, оставшиеся участники ARCHSPIRE полны решимости продолжать работу над пятым альбомом и смотрят в будущее с оптимизмом. Сейчас мы ищем нового драммера. Кто считает себя на это способным, постите свои видео в инстаграме и ютубе с хэштегом #archspireaudition».
Как играл Спенсер (и, надеюсь, будет играть где-то еще — хотя, возможно, молотить на сверхскоростях в перманентных турне в 42 года уже дается с трудом).
Ну и что показывают в Сети претенденты.
В общем, будет очень любопытно. И… удачи всем заинтересованным сторонам! Надеюсь, еще увижу ARCHSPIRE в лучшем виде и блеске.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 66
Читайте также:
Обновления
-
Поиск века: ARCHSPIRE объявили прослушивания барабанщиков
-
Репортаж: фестиваль Louder Then Life 2024, или Helene hates us all!
-
Рок-истории. Ian Gillan: «…И я выхожу на сцену голый, в одном только прозрачном дождевике»
-
Стоит послушать: дебютный миник VIEDŹMINY PAKUTY «…albo zvarjaciełaje siaredniaviečnaje ciemrašalstva»
-
Смотрим на реюнион SLAYER… под соусом
-
«Мы все стали жертвами нарциссической олигархии, и я буду бороться с этим позором!» Новое видео NARCOTIC WASTELAND «Barbarian»
-
Как вам группа MOLCHAT DOMA?
-
Sharon Den Adel, WITHIN TEMPTATION: «Недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч»
-
Традиционные ценности: мошпит против порнографии по-техасски!
-
Мужика, заработавшего 10 миллионов на AI-музыке, арестовали за мошенничество
Комментарии
Potato Lich:
Александр написал(а):
Potato Lich написал(а):
Александр написал(а):
чепуха хосписная
Ты что здесь забыл, быдло ауешное?
Раз уж ты спросил ублюдыш, я тут довольно дав…
Starcross:
Из того, что послушала и не понравилось: […] POPPY (распиаренная тик-ток певичка типа Кэти Перри, но с тяжелыми риффами, богатыми продюсерами и пресным презрительным вы…
Александр:
Potato Lich написал(а):
Александр написал(а):
чепуха хосписная
Ты что здесь забыл, быдло ауешное?
Раз уж ты спросил ублюдыш, я тут довольно давно, рад что ты заинт�…
Дед Аким:
Новинки
Первые две русские
Обожаю эту группу, есть стиль, харизма и мелодия, качество муз�…
Potato Lich:
Александр написал(а):
чепуха хосписная
Ты что здесь забыл, быдло ауешное?…
Дед Аким:
Зажигают ребята, качественный, мелодичный звук, полный восторг!!!…
Дед Аким:
Хорошо, что я не девушка, девушка бы потекла, или протекла бы, блин, да я не сантехник, в тонкостях протечек разбираться, а песня душевная!!!
https://youtu.be/07ueWmYtNgc?si=6guFeUTMzJUJ1-n…
Дед Аким:
Дед Аким:
Ричи Блэкмор, часть третья, Blackmore’s Night.
Выписка из Википедии:
Blackmore’s Night (Блэ́кморс Найт) — фолк-рок-группа, основанная в 1997 году бывшим гитаристом «Deep Purple» и «Rainbow»…
Дед Аким:
Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Аким пажилой мастурбатор млять а нубыстра руки на стол!
Не хочу сегодня говорить длинные речи,…
Да тоже урод, в общем-то:
Александр:
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Аким пажилой мастурбатор млять а нубыстра руки на стол!
Не хочу сегодня говорить длинные речи, просто иди на хуй!
�…
НЦМ:
Репортаж действительно увлекательный, с «эффектом погружения»! Присоединяюсь к благодарностям автору!…
Добавить комментарий