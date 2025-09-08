Подвели под монастырь. Новая грузная тема EVOKEN «Matins»Новинки и новости
Пришла осень, а значит, активизировались разного рода думеры, фьюнеральщики и начальники дэз-дум процессий, дабы обеспечить дождливое дряхление и выцветание природы максимально скорбными интонациями. Выдержав семилетнюю паузу после отличного диска Hypnagogia, на середину октября EVOKEN объявили выход Mendacium.
«Это будет один из самых мрачных и давящих альбомов нашей дискографии», — уверяет коллектив, как будто б раньше американцы хихикали, бросая коленца. По словам музыкантов, в лирическую основу истории положена легенда о бенедиктинском монахе 14 века, заточенном в стенах монастыря ввиду страшной пожирающей его болезни, который медленно сходит с ума от бессонницы и боли, начиная наблюдать чудовищных тварей, что пробираются сквозь истончающуюся стену реальности. То ли только его персональной, то ли вселенской.
Ну а открывающий релиз сингл «Matins», окутанный мистическим замогильным атмосферным покрывалом и шепотами, демонстрирует, насколько все будет трагично и жутко (спойлер: чрезвычайно). Из любопытного: на продюсерское место вернулся Ron “Bumblefoot” Thal (да-да, тот самый, который был в GUNS N’ROSES и SONS OF APOLLO) — уже работавший с EVOKEN в начале нулевых. Следовательно, звук обещают вполне олдскульный.
