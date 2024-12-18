King Diamond
18.12.2024

Подарок под елку: KING DIAMOND наконец-то дописал долгожданный альбом

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Кому рождество, кому новый год, кому Сатан Клаус: старина Кинг, коему в следующем году исполнится 69, наконец закончил работу над альбомом, который станет частью целой хоррор-трилогии и вроде как выйдет в 2025-м. Став первым лонгплеем за 18 лет. Сама же группа KING DIAMOND только что отколесила гастроли по США и Канаде (любопытно, что на бэк-вокале и клавишных там теперь Myrkur) — правда, по непонятным обстоятельствам отменив пяток шоу, после чего злые языки стали болтать, мол, ситуация с продажей билетов была очень неутешительной. Но пускай болтают что хотят (я в любом случае могу только позавидовать, так как ни на один из состоявшихся концертов выбраться не удалось).

Зато — в качестве утешения и подарка — у нас есть новый клип «Spider Lilly», часть которого снималась как раз-таки в туре по США, в заброшенной психбольнице на задворках Филадельфии. Звучит и выглядит абсолютно по-кинговски (хаммондовский орган, все по классике!), ностальгически, нескучно, энергично, и, как говорится, long live the King! Ждем уже наконец-то полноформатника.

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