Подарок под елку: KING DIAMOND наконец-то дописал долгожданный альбом

Подарок под елку: KING DIAMOND наконец-то дописал долгожданный альбомНовинки и новости
Кому рождество, кому новый год, кому Сатан Клаус: старина Кинг, коему в следующем году исполнится 69, наконец закончил работу над альбомом, который станет частью целой хоррор-трилогии и вроде как выйдет в 2025-м. Став первым лонгплеем за 18 лет. Сама же группа KING DIAMOND только что отколесила гастроли по США и Канаде (любопытно, что на бэк-вокале и клавишных там теперь Myrkur) — правда, по непонятным обстоятельствам отменив пяток шоу, после чего злые языки стали болтать, мол, ситуация с продажей билетов была очень неутешительной. Но пускай болтают что хотят (я в любом случае могу только позавидовать, так как ни на один из состоявшихся концертов выбраться не удалось).
Зато — в качестве утешения и подарка — у нас есть новый клип «Spider Lilly», часть которого снималась как раз-таки в туре по США, в заброшенной психбольнице на задворках Филадельфии. Звучит и выглядит абсолютно по-кинговски (хаммондовский орган, все по классике!), ностальгически, нескучно, энергично, и, как говорится, long live the King! Ждем уже наконец-то полноформатника.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 133
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Комментарии
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
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В компьютерах не разбираюсь на уровне сис.админа или программиста (так на уровне пользователя, эл.почт�…
Дед Аким:
Дружище Христос написал(а):
Так, это все лирика, давайте сразу к главному: Аким, писюн дрожит или нет?
Да…
griwski:
Музон в целом модный, сам переслушивал пару лет назад несколько их треков, после того как посмотрел, как Ян Женчак превозносит его вокал. А потом увидел в записи лай�…
Дружище Христос:
Так, это все лирика, давайте сразу к главному: Аким, писюн дрожит или нет?…
griwski:
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Другой Александр:
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Алексей:
jurgis:
G D:
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Дед Аким написал:
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В компьютерах не разбираюсь на уровне сис.админа или программиста (так на уровне пользователя, эл.почта, браузеры, офисные программ…
Дед Аким:
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В компьютерах не разбираюсь на уровне сис.админа или программиста (так на уровне �…
Олаф:
Moran написал(а):
Старые придурки играют одну и ту же парашу со своих первых 2 альбомов, зачем? Есть ведь куча альбомов, где куча отличных песен, которые не игралис…
Хлеборез:
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